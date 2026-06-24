Cristiano Ronaldo set Record: అర్జెంటీనా స్టార్ ప్లేయర్ లియోనెల్ మెస్సీ ఫిఫా ప్రపంచ కప్లో అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా రికార్డు క్రియేట్ చేసిన సంగతి తెలిసిందే కదా. ఈ రికార్డు గురించి మాట్లాడుకునే లోపే.. ఒక రోజు వ్యవధిలోనే పోర్చుగల్ స్టార్ ఆటగాడు క్రిస్టియానో రొనాల్డో ఈ టోర్నమెంట్ యొక్క ఆరు ఎడిషన్లలో గోల్ చేసిన తొలి ఫుట్బాల్ ఆటగాడిగా నిలిచి, టోర్నమెంట్ చరిత్రలో తన పేరుతో సరికొత్త రికార్డును క్రియేట్ చేశాడు.
క్రిష్టియాన్ రొనాల్డో విషయానికొస్తే.. కెరీర్ పీక్ స్టేజ్లో ఊహించని పరాజయాలు ఆయన్నివెంటాడాయి. అంతేకాదు క్లబ్లతో విభేదాలు.. బెంచ్కే పరిమితమైన చేదు జ్ఞాపకాలు అతను ఎన్నడు మరిచిపోలేదు. ఒక్క ఫిఫా ప్రపంచకప్ సాధించలేదన్న లోటు మాత్రం అతనిలో ఉంది. మిగతా రికార్డులన్నీ రొనాల్డో ఎప్పుడో సాధించేశాడు. ఫుట్బాల్ ప్రయాణంలో ఎవరూ చూడని....డౌన్ఫాల్ చూసాడు. ఇపుడు గోడకు కొట్టిన బంతిలా తిరిగి సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేసే పనిలో పడ్డాడు.
ఉజ్బెకిస్తాన్ - పోర్చుగల్ మ్యాచ్..
ఉజ్బెకిస్తాన్తో జరిగిన గ్రూప్ కె మ్యాచ్లో, రొనాల్డో ఆరో నిమిషంలో గోల్ చేశాడు. జోవో కాన్సెలో ఇచ్చిన క్రాస్ను గోల్ పోస్ట్ సమీపంలో అందుకుని తన జట్టుకు ఆధిక్యం అందించాడు. 2006లో టోర్నమెంట్లో అరంగేట్రం చేసినప్పటి నుండి రొనాల్డోకు ఇది తొమ్మిదవ గోల్ కాగా.. తన దేశం తరఫున మొత్తం 144వ గోల్.
కానీ రొనాల్డో ప్రయాణం అక్కడితో ఆగలేదు. బ్రూనో ఫెర్నాండెజ్ కొట్టిన వేగవంతమైన బంతిని 41 ఏళ్ల ఆ దిగ్గజం ఉజ్బెకిస్తాన్ రక్షణ శ్రేణిని ఛేదించి.. ఒక త్రూ పాస్ను అద్భుతంగా యుటిలైజ్ చేసుకొని బంతిని ఫార్ పోస్ట్ వైపు తన్ని మ్యాచ్లో తన రెండవ గోల్ను సాధించాడు.
రెండవ గోల్ తర్వాత.. తనకు ఎంతో ఇష్టమైన "సియు!" అంటూ ప్రేక్షకులు సంబరాలు చేసుకుంటుండగా, ఆ పోర్చుగీస్ సూపర్ స్టార్ ఆ క్షణాన్ని ఎన్నటికీ మరవలేనట్టు చెప్పుకొచ్చారు. తద్వారా అతను యూసెబియో యొక్క తొమ్మిది గోల్స్ సుదీర్ఘ రికార్డును బద్దలు కొట్టి, ప్రపంచ కప్లో ఐబీరియన్ దేశం తరఫున అత్యధిక గోల్స్ చేసిన ఆటగాడిగా నిలిచాడు.
రొనాల్డో గోల్స్ సంఖ్య మెస్సీ యొక్క 18 గోల్స్ టోర్నమెంట్ రికార్డు కంటే వెనుకబడి ఉన్నప్పటికీ, ప్రపంచ వ్యాప్తంగా అభిమానులకు "CR7"గా సుపరిచితుడైన ఈ ఆటగాడు ఈ క్రీడపై తనదైన ఓ ముద్ర వేశాడు. జూన్ 27, శనివారం కొలంబియాతో జరిగే పోర్చుగల్ చివరి గ్రూప్ దశ మ్యాచ్లో అదే దూకుడును ప్రదర్శించాలని అతని అభిమానులు కోరుకుంటున్నారు. తన వ్యక్తిగత గోల్ వెనక టీమ్ మొత్తం కృషి ఉందని చెప్పుకొచ్చారు.
తన లక్ష్యం కేవలం గోల్స్ సాధించడం మాత్రమే కాదు.. ఇంకా చాలా సాధించాల్సింది చాలా ఉందన్నారు. ఐదుసార్లు బ్యాలన్ డి'ఓర్ విజేత అయిన అతను, 2016లో గెలుచుకున్న UEFA యూరోపియన్ ఛాంపియన్షిప్ విజేత పతకానికి అదనంగా, ఈ ఏడాది టోర్నమెంట్లో తన తొలి ప్రపంచ కప్ ట్రోఫీని కూడా గెలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాడు.
నాకు వ్యక్తిగత గోల్స్ కంటే జట్టును గెలిపించి ఈ సారైనా కప్ సాధించాలని కోరుకుంటున్నట్టు తెలిపాడు. అంతర్జాతీయ ఫుట్బాల్లో అత్యధిక గోల్స్: క్రిస్టియానో రొనాల్డో, లియోనెల్ మెస్సీ స్కోరింగ్ చార్టులలో అగ్రస్థానంలో ఉన్నారు. FIFA ప్రపంచ కప్లలో క్రిస్టియానో రొనాల్డో గోల్స్: యూసెబియో యొక్క పోర్చుగీస్ గోల్స్ సంఖ్యను CR7 అధిగమించాడు.
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