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క్రిస్టియానో రొనాల్డో సంచలనం.. ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఆరు గోల్స్ చేసిన ఫస్ట్ ప్లేయర్‌గా రికార్డు..

Cristiano Ronaldo New Record: క్రిస్టియానో రొనాల్డో.. ప్రపంచ అత్యుత్తమ ప్లేయర్స్‌లో ఇతను ఒకడు. మెస్సీ తర్వాత ఫుట్ బాల్ సూపర్ స్టార్‌గా పేరు సంపాదించుకున్నాడు. తాజాగా ఈ పోర్చుగల్ ప్లేయర్ తాజాగా క్రిస్టియానో రొనాల్డో తాజాగా ఉజ్బెకిస్తాన్‌తో జరిగిన గ్రూప్ కె మ్యాచ్‌లో, పోర్చుగల్ స్ట్రైకర్ ఆరో నిమిషంలో గోల్ చేసి, ఫస్ట్ హాఫ్‌లోనే  రెండు గోల్స్‌తో రికార్డులకు ఎక్కాడు.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Jun 24, 2026, 12:49 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 12:49 PM IST
క్రిస్టియానో రొనాల్డో సంచలనం.. ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఆరు గోల్స్ చేసిన ఫస్ట్ ప్లేయర్‌గా రికార్డు..
Image Credit: Ronaldo (File/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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క్రిస్టియానో రొనాల్డో సంచలనం.. ఫిఫా వరల్డ్ కప్‌లో ఆరు గోల్స్ చేసిన ఫస్ట్ ప్లేయర్‌..
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