Crocodile in Singur: పంట పొలాల్లో మొసలి.. భయాందోళనలో ప్రజలు..

Crocodile in Singur: తెలంగాణలో కురుస్తోన్న భారీ వర్షాలకు వాగులు, వంకలు పొంగిపొర్లుతున్నాయి. మరోవైపు నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లో మొసళ్లు స్థానికులను కలవరపాటుకు గురిచేస్తున్నాయి. తాజాగా భారీ వర్షాలకు సింగూరు ప్రాజెక్ట్ లో మొసలి స్థానికులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తోంది.   

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Aug 16, 2025, 10:55 AM IST

Crocodile in Singur: పంట పొలాల్లో మొసలి.. భయాందోళనలో ప్రజలు..

Crocodile in Singur: సంగారెడ్డి జిల్లా సింగూరు ప్రాజెక్టు పరివాహక ప్రాంతంలో మొసలి సంచారం కలకలం రేపింది. సదాశివపేట మండలం కోల్కురు గ్రామ శివారులో మొసలి కనిపించింది. పంట పొలాల్లో మొసలి ప్రత్యక్షం కావడంతో రైతులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వరద నీటిలో మొసలి కొట్టుకొచ్చిందని గ్రామస్తులు భావిస్తున్నారు. అయిన నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లోని పంట పొలాల్లోకి తరుచుగా మొసళ్లు కొట్టుకురావడంతో స్థానికులు బిక్కు బిక్కు మంటున్నారు. రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ పాతబస్తీ బహదూర్ పూర దగ్గరలోని మూసీ పరివాహాక ప్రాంతంలో కూడా మొసలి సంచారం కలకలం రేపింది. అప్పట్లో అటవీ శాఖ అధికారులు కానీ స్థానిక పోలీసులు స్పందించలేదు. ఆ తర్వాత జూ అధికారులు ఆ మొసలిని పట్టుకొని నదీలో ఒదిలేసారు. 

మరోవైపు బంగాళా ఖాతంలో  అల్ప పీడన ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ జిల్లాలో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని APSDMA వెళ్లడించింది. ఇటు తెలంగాణలోని నిర్మల్, నిజామాబాద్, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, మెదక్‌, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అలాగే ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మహబూబాబాద్, ములుగు, భూపాలపల్లి, వరంగల్, వికారాబాద్, జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు వాగులు, వంకలు  రూడ్లపై పొంగి పొర్లడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరారం కలుగుతుంది. మరోవైపు అత్యవసరమై బయటకు వెళ్లిన వారికి వర్షాలకు  రోడ్డు  కోసుకుపోవడంతో తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు.  

అటు హైదరాబాద్ లోని జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో రాత్రి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, ఈసీఐఎల్, హబ్సిగూడ, మల్లాపూర్,కార్ఖానా, లాల్ బజార్, కీసర, కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఫేస్ చేస్తున్నారు.  

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Crocodile HulchulCrocodile in SingurSangareddyHyderabad RainsTelangana Rain Alert

