Crocodile in Singur: పంట పొలాల్లో మొసలి.. భయాందోళనలో ప్రజలు..

Crocodile in Singur: సంగారెడ్డి జిల్లా సింగూరు ప్రాజెక్టు పరివాహక ప్రాంతంలో మొసలి సంచారం కలకలం రేపింది. సదాశివపేట మండలం కోల్కురు గ్రామ శివారులో మొసలి కనిపించింది. పంట పొలాల్లో మొసలి ప్రత్యక్షం కావడంతో రైతులు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. వరద నీటిలో మొసలి కొట్టుకొచ్చిందని గ్రామస్తులు భావిస్తున్నారు. అయిన నదీ పరివాహాక ప్రాంతాల్లోని పంట పొలాల్లోకి తరుచుగా మొసళ్లు కొట్టుకురావడంతో స్థానికులు బిక్కు బిక్కు మంటున్నారు. రీసెంట్ గా హైదరాబాద్ పాతబస్తీ బహదూర్ పూర దగ్గరలోని మూసీ పరివాహాక ప్రాంతంలో కూడా మొసలి సంచారం కలకలం రేపింది. అప్పట్లో అటవీ శాఖ అధికారులు కానీ స్థానిక పోలీసులు స్పందించలేదు. ఆ తర్వాత జూ అధికారులు ఆ మొసలిని పట్టుకొని నదీలో ఒదిలేసారు.
మరోవైపు బంగాళా ఖాతంలో అల్ప పీడన ప్రభావంతో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, మన్యం, అల్లూరి, విశాఖ జిల్లాలో ఇవాళ భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని APSDMA వెళ్లడించింది. ఇటు తెలంగాణలోని నిర్మల్, నిజామాబాద్, భూపాలపల్లి, ములుగు, కొత్తగూడెం, సంగారెడ్డి, మెదక్, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని హైదరాబాద్ వాతావరణ కేంద్రం హెచ్చరించింది. అలాగే ఆసిఫాబాద్, మంచిర్యాల, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, మహబూబాబాద్, ములుగు, భూపాలపల్లి, వరంగల్, వికారాబాద్, జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ముఖ్యంగా ఉత్తర తెలంగాణలోని మంచిర్యాల, ఆసిఫాబాద్ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. అటు వాగులు, వంకలు రూడ్లపై పొంగి పొర్లడంతో రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరారం కలుగుతుంది. మరోవైపు అత్యవసరమై బయటకు వెళ్లిన వారికి వర్షాలకు రోడ్డు కోసుకుపోవడంతో తీవ్ర ఇక్కట్లు ఎదుర్కొంటున్నారు.
అటు హైదరాబాద్ లోని జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలో రాత్రి నుంచి భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా సికింద్రాబాద్, ఈసీఐఎల్, హబ్సిగూడ, మల్లాపూర్,కార్ఖానా, లాల్ బజార్, కీసర, కుత్బుల్లాపూర్ ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసాయి. దీంతో లోతట్టు ప్రాంతాల్లో నీరు నిలిచిపోవడంతో ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులను ఫేస్ చేస్తున్నారు.
