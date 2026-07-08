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రూ.10 నాణేలతో బైక్ కొన్న కస్టమర్.. లెక్కపెట్టలేక తలలు పట్టుకున్న సిబ్బంది!

Nalgonda Viral News: నల్లగొండ జిల్లాలో ఒక వింత సంఘటన వెలుగుచూసింది. వెలిమినేడు గ్రామానికి చెందిన కొండే రఘుపతి అనే వ్యక్తి.. రూ.1.10 లక్షల విలువైన హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ బైక్‌ను కేవలం పది రూపాయల నాణేలతో కొనుగోలు చేశాడు.

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 08, 2026, 05:13 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 05:13 PM IST
రూ.10 నాణేలతో బైక్ కొన్న కస్టమర్.. లెక్కపెట్టలేక తలలు పట్టుకున్న సిబ్బంది!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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రూ.10 నాణేలతో బైక్ కొన్న కస్టమర్.. లెక్కపెట్టలేక తలలు పట్టుకున్న సిబ్బంది!
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