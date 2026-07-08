/రూ.10 నాణేలతో బైక్ కొన్న కస్టమర్.. లెక్కపెట్టలేక తలలు పట్టుకున్న సిబ్బంది!

Nalgonda Viral News: సమాజంలో ఇప్పటికీ రూ.10 నాణేల చెల్లబాటుపై అక్కడక్కడా అపోహాలు నడుస్తూనే ఉన్నాయి. చాలా చోట్ల కిరాణా దుకాణ యజమానులతో పాటు వ్యాపారాలు చేసేవారు కూడా పది రూపాయల కాయిన్స్ తీసుకోవడానికి నిరాకరిస్తూ ఉంటారు. అయితే, ఆ అపోహలను తొలగిస్తూ.. రూ.10 నాణేలు భారత అధికారిక కరెన్సీయేనని నిరూపించాడు నల్లగొండ జిల్లాకు చెందిన ఒక సాధారణ వ్యక్తి.. ఏకంగా రూ.1.10 లక్షల విలువైన బైక్ను కేవలం పది రూపాయల నాణేల రూపంలోనే బిల్ కట్టేసి.. అందరినీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేశాడు..
అసలేం జరిగిందంటే..?
నల్లగొండ జిల్లా చిట్యాల మండలం వెలిమినేడు గ్రామానికి చెందిన కొండే రఘుపతి అనే వ్యక్తి కొంతకాలంగా బైక్ కొనుగోలు చేయాలని అనుకున్నాడు.. అయితే, ఇందుకోసం ఆయన వినూత్నంగా ఆలోచించి.. రూ.10 నాణేలను భారీగా సేకరించాడట. చిట్యాల పట్టణంలోని ప్రముఖ మోటర్ సైకిల్ షోరూమ్కు వెళ్లాడు. అక్కడ తనకు నచ్చిన.. సుమారు రూ.1.10 లక్షల విలువైన హీరో స్ప్లెండర్ ప్లస్ బైక్ను కొనుగోలు చేశాడు..
నాణేల మూటలతో షోరూమ్కు..
ఇక అసలు కథ ఇక్కడే మొదలైంది. బైక్ కొనుగోలుకు సంబంధించిన నగదు చెల్లించే సమయం వచ్చేసరికి.. రఘుపతి తన వెంట తెచ్చుకున్న సంచులను ఓపెన్ చేశాడు. అందులో నోట్లకు బదులుగా గుట్టలు గుట్టలుగా రూ.10 నాణేలు దర్శనమిచ్చాయి. ఏకంగా 11,000 పది రూపాయల నాణేలను షోరూమ్ కౌంటర్పై కుమ్మరించాడు. అది చూసి షోరూమ్ సిబ్బందితో పాటు అక్కడున్న మిగతా కస్టమర్లు కూడా ఒక్కసారిగా షాక్ అయిపోయారు.
లెక్కపెట్టడానికి గంటల సమయం..
ఆ భారీ నాణేల గుట్టను చూసి షోరూమ్ సిబ్బంది తలలు పట్టుకున్నారు.. అయినా కస్టమర్ తెచ్చిన డబ్బును కాదనలేక.. వాటిని లెక్కించడం మొదలు పెట్టారు. వేల సంఖ్యలో ఉన్న ఆ నాణేలను ఒక్కొక్కటిగా లెక్కించడానికి సిబ్బందికి చాలా సమయం పట్టింది. ఒకరి తర్వాత ఒకరు చేతులు మారుస్తూ.. కౌంటింగ్ పూర్తి చేసేసరికి షోరూమ్ సిబ్బందికి చెమటలు పట్టాయి.
ఈ వింత సంఘటనపై ఆ మోటార్స్ షోరూమ్ నిర్వాహకుడు సానుకూలంగా స్పందించారు. ఆయన మాట్లాడుతూ.. కస్టమర్ రఘుపతి ఏకంగా 11 వేల నాణేలను తెచ్చి బైక్ కొంటానన్నప్పుడు మొదట కాస్త ఆశ్చర్యమేసిందని.. వాటిని లెక్కించడానికి మా సిబ్బందికి చాలా సమయం పట్టిన మాట నిజమేనని.. కానీ, రూ.10 నాణేలు అనేవి రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) ద్వారా గుర్తింపు పొంది.. చెల్లుబాటులో ఉన్న భారత అధికారిక కరెన్సీనని.. చట్టబద్ధమైన కరెన్సీని తిరస్కరించే హక్కు ఎవరికీ లేదని.. అందుకే మేము ఆ నాణేలను సంతోషంగా స్వీకరించి.. ఆయనకు బైక్ డెలివరీ చేశామని తెలిపారు.
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