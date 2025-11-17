CV Anand: బాలకృష్ణకు సీవీ ఆనంద్ క్షమాపణలు.. అసలు రచ్చ ఏంటంటే..?

CV anand apologizes to Hindupur mla nandamuri Balakrishna: ఇటీవల కాలంలో ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నారు. ఇటీవల హిందూపురంలో రెండు రోజుల పాటు బాలయ్య పర్యటించారు. అదే విధంగా పలు డెవలప్ మెంట్ పనుల్ని కూడా ప్రారంభించారు. అయితే.. ఇటీవల హిందూపురంలో వైసీపీ ఆఫీస్ మీద కొంతమంది దాడి చేసి, ఫర్నీచర్ ధ్వంసం చేసిన విషయం తెలిసిందే. దీనిపై మాజీ సీఎం జగన్ ట్విట్ చేశారు. సీఎం చంద్రబాబు, ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణ దీనివెనకాల ఉన్నారని ఆరోపణలు చేశారు .
ఈ క్రమంలో గత కొన్ని నెలలుగా సోషల్ మీడియాలో బాలయ్య అభిమానులు సీవీ ఆనంద్ గతంలో చేసిన ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ పై రచ్చ చేస్తున్నారు. దీనిపై తాజాగా.. తెలంగాణ హోంశాఖ ప్రత్యేక ప్రధాన కార్యదర్శి సీవీ ఆనంద్ ఎట్టకేలకు స్పందించారు. తన ఎక్స్ ఖాతా నుంచి వచ్చిన ఎమోజి రిప్లైతో చెలరేగిన వివాదంపై క్లారిటీ ఇచ్చారు. ఆ వివాదానికి కారణం తాను కాదని, తన సోషల్ మీడియా హ్యాండ్లర్ చేసిన పొరపాటని స్పష్టం చేశారు.. ఈ ఘటన బాలకృష్ణను బాధించి ఉంటే క్షమాపణ కోరుతున్నట్లు తెలిపారు.
అసలు రచ్చ ఏంటంటే... ?..
గత నెలలో టాలీవుడ్ ప్రముఖులతో పైరసీ నివారణపై సీవీ ఆనంద్ ఒక సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ మీటింగ్కు చిరంజీవి, నాగార్జున, వెంకటేశ్ వంటి అగ్ర నటులు హాజరయ్యారు. ఈ విషయంపై ఆయన ఎక్స్ ఖాతాలో పోస్ట్ చేయగా, 'ఈ మీటింగ్కు బాలకృష్ణను కూడా పిలవాలని లేకుంటే ఏపీ అసెంబ్లీలో ప్రశ్నిస్తారని ఒకనెటిజన్లు వెటకారంగా కామెంట్ చేశాడు.
Read more: IBomma movie piracy: ఐబొమ్మకు బొమ్మ చూపేట్టిన పోలీసులు.. అధికారిక వెబ్ సైట్ లో ఎవరు ఊహించని సందేశం.. ఏముందంటే..?
దీనికి సీవీ ఆనంద్ తన అకౌంట్ నుంచి నవ్వుతున్నట్లు ఎమోజీ రిప్లైగా వచ్చింది. దీనిపై బాలయ్య అభిమానులు ఫైర్ అయ్యారు.
సీనియర్ నటుడు, మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యే అయిన బాలకృష్ణను అవమానించారంటూ, క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేశారు. దీంతో దిగొచ్చిన సీవీఆనంద్ ఎట్టకేలకు ఎమ్మెల్యే బాలకృష్ణకు సారీ చెప్పడంతో ఈ వివాదంకు ఫుల్ స్టాప్ పడింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి