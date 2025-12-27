English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CWC Meeting: నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీడబ్ల్యూసీ మీటింగ్.. ఢిల్లికి రేవంత్..

CWC Meeting: నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీడబ్ల్యూసీ మీటింగ్ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఢిల్లీ వెళ్లనున్నారు. ఈ సందర్భంగా క్యాబినేట్ ప్రక్షాళనపై పార్టీ హై కమాండ్ లో చర్చించనున్నట్టు సమాచారం. ఈ నేపథ్యంలో క్యాబినేట్ లో కొంత మందిని తెలిగించి కొత్త వారికి అవకాశం ఇవ్వనున్నట్టు సమాచారం.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Dec 27, 2025, 09:37 AM IST

కాంగ్రెస్‌ పార్టీ అత్యున్నత నిర్ణయాత్మక విభాగం కాంగ్రెస్‌ వర్కింగ్‌ కమిటీ CWC సమావేశం ఇవాళ జరుగనుంది. ఈ సామవేశం కోసం ఇప్పటికే తెలంగాణ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి హస్తిన బాట పట్టారు.  కేంద్ర ప్రభుత్వం మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో వికసిత్‌ భారత్‌ గ్యారంటీ ఫర్‌ రోజ్‌గార్‌ అండ్‌ ఆజీవికా మిషన్‌ పేరుతో తెచ్చిన కొత్త చట్టంతో పాటు దేశ రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించనుంది. 

సమావేశం అనంతరం రేపు  సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి, AICC పెద్దలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా చాలా కాలంగా ప్రచారంలో వున్న క్యాబినెట్‌ విస్తరణతో పాటు, నామినేటెడ్‌ పోస్టుల భర్తీపై చర్చించనున్నారని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు ప్రస్తుతం క్యాబినేట్ లో ఉన్న వారిని తెలిగించి కొత్త వారికి కులాలు వర్గాల వారీగా కూర్పు చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈసారి పెద్ద కోమటిరెడ్డిని క్యాబినేట్ నుంచి తెలిగించి ఆయన ప్లేస్ లో ఆయన తమ్ముడు చిన్న కోమటిరెడ్డి.. రాజగోపాల్ రెడ్డికి క్యాబినేట్ లో స్థానం కల్పించనున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు కొండా సురేఖ స్థానంలో విజయశాంతిని తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు. 

ఈ సమావేశాల్లో తాజాగా జరిగిన జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయంతో పాటు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలు కైవసం చేసుకున్న విసయాలను అధిష్ఠానానికి వివరించనున్నారు. మరోైవపు రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలు, జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ లో ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరిస్తున్నామనే దానిపై పార్టీ అధిష్ఠానానికి వివరించే అవకాశాలున్నాయి. 

cwc meetingCongress Working CommitteeMeeting Held Today at DelhiRevanth ReddyTelangana cabinet Re shuffle

