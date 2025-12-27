CWC Meeting: నేడు కాంగ్రెస్ పార్టీ సీడబ్ల్యూసీ మీటింగ్.. ఢిల్లికి రేవంత్..

కాంగ్రెస్ పార్టీ అత్యున్నత నిర్ణయాత్మక విభాగం కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ CWC సమావేశం ఇవాళ జరుగనుంది. ఈ సామవేశం కోసం ఇప్పటికే తెలంగాణ సీఎం రేవంత్ రెడ్డి హస్తిన బాట పట్టారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం మహాత్మాగాంధీ జాతీయ గ్రామీణ ఉపాధి హామీ పథకం స్థానంలో వికసిత్ భారత్ గ్యారంటీ ఫర్ రోజ్గార్ అండ్ ఆజీవికా మిషన్ పేరుతో తెచ్చిన కొత్త చట్టంతో పాటు దేశ రాజకీయ పరిస్థితులపై చర్చించనుంది.
సమావేశం అనంతరం రేపు సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, AICC పెద్దలతో ప్రత్యేకంగా సమావేశం కానున్నారని తెలుస్తోంది. ఈ సందర్భంగా చాలా కాలంగా ప్రచారంలో వున్న క్యాబినెట్ విస్తరణతో పాటు, నామినేటెడ్ పోస్టుల భర్తీపై చర్చించనున్నారని తెలుస్తోంది. అంతేకాదు ప్రస్తుతం క్యాబినేట్ లో ఉన్న వారిని తెలిగించి కొత్త వారికి కులాలు వర్గాల వారీగా కూర్పు చేయబోతున్నట్టు సమాచారం. ఈసారి పెద్ద కోమటిరెడ్డిని క్యాబినేట్ నుంచి తెలిగించి ఆయన ప్లేస్ లో ఆయన తమ్ముడు చిన్న కోమటిరెడ్డి.. రాజగోపాల్ రెడ్డికి క్యాబినేట్ లో స్థానం కల్పించనున్నట్టు సమాచారం. మరోవైపు కొండా సురేఖ స్థానంలో విజయశాంతిని తీసుకోవాలని చూస్తున్నారు.
ఈ సమావేశాల్లో తాజాగా జరిగిన జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికల్లో విజయంతో పాటు స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో మెజారిటీ స్థానాలు కైవసం చేసుకున్న విసయాలను అధిష్ఠానానికి వివరించనున్నారు. మరోైవపు రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికలు, జీహెచ్ఎంసీ ఎలక్షన్స్ లో ఎలాంటి వ్యూహం అనుసరిస్తున్నామనే దానిపై పార్టీ అధిష్ఠానానికి వివరించే అవకాశాలున్నాయి.
