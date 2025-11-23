Cyber crime police attacks on Zee telugu female journalist: తెలంగాణ వ్యాప్తంగా సైబర్ కేటుగాళ్లు రెచ్చిపోయారు. ముఖ్యంగా.. ఈరోజు ఉదయం నుంచి తెలంగాణ వ్యాప్తంగా మంత్రులు , పలు మీడియా గ్రూప్ ల అధికారిక వాట్సాప్ గ్రూప్ లను టార్గెట్ చేసుకుని హ్యక్ చేశాయి. దీంతో చాలా మీడియా గ్రూప్ ప్రతినిధులు, మంత్రులకు చెందిన నేతలు టెన్షన్ కు గురయ్యారు. దీంతో సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదులు చేయడానికి బాధితులు బారులు తీరారు. దీనిలో భాగంగా జీ తెలుగు మీడియాకు చెందిన మహిళ జర్నలిస్ట్ రేహనా వాట్సాప్ ను కూడా సైబర్ మోసగాళ్లు హ్యక్ చేశారు.
అప్పటికే ఆమె కాంటాక్ట్ లిస్ట్ లో ఉన్న వారికి వాట్సాప్ లతో డబ్బులు కావాలని సైబర్ కేటుగాళ్లు అనేక మందికి మెస్సెజ్ లు చేశారు. ఇది నిజమనుకున్న చాలా మంది జర్నలిస్ట్ కాంటాక్ట్ లో ఉన్న వారంతా వాట్సాప్ లో వచ్చిన ఫోన్ పే నంబర్ కు, స్కానర్ కు డబ్బులు పంపారు. అయితే.. తన వాట్సాప్ హ్యక్ అయ్యిందని ఆమె అందరికి చెప్పేలోపు జరగాల్సిన నష్టం జరిగిపోయింది. దీంతో వెంటనే హైదరాబాద్ సైబర్ క్రైమ్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసేందుకు లేడీ జర్నలిస్ట్ రేహనా తోటి జర్నలిస్ట్ రవితేజ తో కలసి వెళ్లారు.
ఈ క్రమంలో పోలీసులు ముందుగా చాలా నెగ్లీజెన్సీగా మాట్లాడారు. 1930 కి కాల్ చేసి ఫిర్యాదు చేసుకొవాలన్నారు. ఈ రోజుల్లో హ్యకింగ్ కామన్ అంటూ ఏదో లైట్ అన్నట్లు మాట్లాడారు . అంతేకాకుండా హ్యక్ అయ్యిందని వాట్సాప్ లో స్టేటస్ పెట్టుకొవాలని ఉచిత సలహ కూడా ఇచ్చారు. మరోవైపు అక్కడ స్టాఫ్ కూడా లేకపోవడంతో ఫిర్యాదు తీసుకొవడానికి కూడా పోలీసులు ముందుగా ఆసక్తి చూపించలేదు. ఆ తర్వాత సండే ఎవరు రమ్మన్నారంటూ బాధితుల పట్ల దురుసుగా ప్రవర్తించారు.
అంతటితో ఆగకుండా..తన బాధను జీ తెలుగు లైవ్ లో తన గొడును చెప్పుకుంటున్న లేడీ జర్నలిస్టు లైవ్ లో ఉండగా.. ఆమెఫోన్ లాక్కుని పోలీసులు దురుసుగా ప్రవర్తించారు. కనీసం మహిళ అని చూడకుండా ఆమె ఫోన్ లాక్కుని ఆమె పట్ల చాలా దురుసుగా ప్రవర్తించారు. ఆమెను మరోవైపు లాక్కుని పోయారు. మరో జర్నలిస్టు రవితేజను పోలీసులు లోపలికి రానివ్వలేదు.
మొత్తంగా పోలీసుల ప్రవర్తనపై లేడీ జర్నలిస్టు తీవ్రంగా ఖండించారు. తనకు జరిగిన అన్యాయంను ఫిర్యాదు చేసేందుకు వెళ్తే పోలీసుల నుంచి ఇలాంటి ఘటన ఎదురు కావడంతో ఆమె కూడా షాక్ లో ఉండిపోయారు . మరోవైపు లేడీ జర్నలిస్టు పై పోలీసుల దురుసు ప్రవర్తనను జర్నలిస్టు సంఘాలు సైతం ఖండిస్తున్నాయి. ఈ ఘటనపై జీ తెలుగు మీడియా కూడా పోలీసుల తీరుపై తమ నిరసనలు తెలియజేస్తుంది.