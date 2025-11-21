Ranga Reddy: ఓర్నాయనో ఏందిదీ.. మిస్ట్ కాల్ ఆన్సర్ చేస్తే బ్యాంక్ ఖాతా ఖాళీ.. బాధితుడు లబో దిబో.. ఏం జరిగిందంటే..?

Cyber Fraud Victim bank account empty in ranga reddy: ఇటీవల కాలంలో సైబర్ కేటుగాళ్లు పేట్రేగిపోయారు. టెక్నాలజీ అప్ డేట్ అయినట్లు సైబర్ మోసగాళ్లు కూడా ఎప్పటి కప్పుడు కొత్త కొత్త మార్గాలతో మోసాలకు పాల్పడుతున్నారు. గతంలో ఓటీపీలు అంటూ, ఆ తర్వాత లింక్ లను పంపి.. వాటిని క్లిక్ చేయాలని మోసంలకు పాల్పడేవారు. ఆ తర్వాత సోషల్ మీడియాలో అకౌంట్ లను ఫెక్ డీపీలతో యాడ్ రిక్వెస్ట్ లను పంపుతూ మెస్సెజ్ లు చేస్తు డబ్బుల్ని అడిగేవారు.
ఆ తర్వాత ఇంకా కొంత మంది డిజిటల్ అరెస్ట్ అంటూ కొత్త మోసానికి తెరతీశారు. ఇలాంటి ఘటనలు రోజు చూస్తున్నాం. తాజాగా.. రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరులో ఒక వ్యక్తి అదే పనిగా తనకు మిస్సిడ్ కాల్స్ వస్తున్నాయని కాల్ ఆన్సర్ చేశాడు.దీంతో అతను ఫోన్ ఆన్సర్ చేశాక కాల్ కట్ అయ్యింది.
అదే రోజు సాయంత్రం తన అకౌంట్ నుంచి 47,500 డెబిట్ అయినట్లు కాల్ వచ్చింది. దీంతో అతను షాక్ అయ్యాడు. తనకు మధ్యాహ్నం 2.46 గంటలకు 06302210754 నంబర్ నుంచి బ్రిజ్పాల్ సింగ్ కు గుర్తు తెలియని నంబర్ నుంచి కాల్ వచ్చింది.
ఆన్సర్ చేయగానే కట్ అయ్యింది. దీంతో బాధితుడు సాయంత్రం పూట తన అకౌంట్ లో నుంచి 47,500 కట్ అయినట్ల మెస్సెజ్ చూసి షాక్ అయ్యాడు. వెంటనే పీఎస్ కు వెళ్లి ఫిర్యాదు చేశాడు.ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.మరోవైపు మిస్ట్ కాల్ తో డబ్బులు కట్ అవ్వడం ఏంటని షాక్ అవుతున్నారు.
