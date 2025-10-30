English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Hyderabad Srisailam road Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే.. వీడియో..

Hyderabad Srisailam road Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే.. వీడియో..

Montha Effect on Telangana: నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునుంతల మండలంలోని లత్తీపూర్ గ్రామం సమీపంలో ఉన్న హైదరాబాద్–శ్రీశైలం రోడ్డు కొట్టుకునిపోయింది. దీంతో ఆ మార్గంలో ఉన్న రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. ప్రజలు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 30, 2025, 09:28 AM IST
  • ఏపీలో మొంథా తుపాన్..
  • కొట్టుకునిపోయిన రహదార్లు..

Hyderabad Srisailam road Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే.. వీడియో..

Cyclone montha effect Hyderabad srisailam highway washed away video: మొంథా తుపాన్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మోత మోగిస్తుంది. ముఖ్యంగా జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది.  ఇప్పటికే ఏపీలోని ప్రజలు తుపాన్ ప్రభావంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కూడా మొంథా తన ప్రభావం చూపిస్తుంది. మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో జన జీవనం అంతా పూర్తిగా ఛిన్న భిన్నంగా మారిపోయింది. రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు.

అంతేకాకుండా అత్యవసం అయితే తప్ప బైటకు రాకూడదని  ఏపీ, తెలంగాణ ల సీఎంలు చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల్నికోరారు. మరోవైపు నిన్న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురిశాయి. అంతేకాకుండా.. ముఖ్యంగా వరంగల్, హన్మకొండ నగరంను భారీవర్షాలు ముంచెత్తాయని చెప్పవచ్చు.ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో.. హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే పూర్తిగా కొట్టుకునిపోయింది.

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునుంతల మండలంలోని లత్తీపూర్ గ్రామం సమీపంలో ఉన్న హైదరాబాద్–శ్రీశైలం రోడ్డు కొట్టుకునిపోయింది. దీంతో ఆ మార్గంలోని వాహనాలు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.

Read more: Warangal and Hanamkonda Rains Video: వరంగల్, హన్మకొండలకు రెడ్ అలర్ట్.. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలు... వీడియో..

మరోవైపు మరల తెలంగాణకు వాతావరణ కేంద్రం భారీ వర్షాల అలర్ట్ ను జారీ చేయడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రాబోయే రెండు, మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతిభారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం కీలక అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Cyclone MonthaHyderabad srisailam highwayHyderabadSrisailam highwayHeavy rains in Andhra Pradesh

