Hyderabad Srisailam road Video: మొంథా ఎఫెక్ట్.. కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే.. వీడియో..

Cyclone montha effect Hyderabad srisailam highway washed away video: మొంథా తుపాన్ రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో మోత మోగిస్తుంది. ముఖ్యంగా జనజీవనం అంతా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఇప్పటికే ఏపీలోని ప్రజలు తుపాన్ ప్రభావంతో తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం తెలంగాణలో కూడా మొంథా తన ప్రభావం చూపిస్తుంది. మొంథా తుపాన్ ప్రభావంతో జన జీవనం అంతా పూర్తిగా ఛిన్న భిన్నంగా మారిపోయింది. రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో పలు జిల్లాల్లో ఇప్పటికే స్కూళ్లకు సెలవుల్ని ప్రకటించారు.
కొట్టుకుపోయిన హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునుంతల మండలంలోని లత్తీపూర్ గ్రామం సమీపంలో ఉన్న హైదరాబాద్–శ్రీశైలం రోడ్డు కొట్టుకపోవడంతో, నిలిచిపోయిన రాకపోకలు pic.twitter.com/prYeiqKMBu
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 30, 2025
అంతేకాకుండా అత్యవసం అయితే తప్ప బైటకు రాకూడదని ఏపీ, తెలంగాణ ల సీఎంలు చంద్రబాబు, రేవంత్ రెడ్డి ప్రజల్నికోరారు. మరోవైపు నిన్న తెలంగాణ వ్యాప్తంగా విస్తారంగా వానలు కురిశాయి. అంతేకాకుండా.. ముఖ్యంగా వరంగల్, హన్మకొండ నగరంను భారీవర్షాలు ముంచెత్తాయని చెప్పవచ్చు.ఈ క్రమంలో భారీ వర్షాల నేపథ్యంలో.. హైదరాబాద్–శ్రీశైలం హైవే పూర్తిగా కొట్టుకునిపోయింది.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునుంతల మండలంలోని లత్తీపూర్ గ్రామం సమీపంలో ఉన్న హైదరాబాద్–శ్రీశైలం రోడ్డు కొట్టుకునిపోయింది. దీంతో ఆ మార్గంలోని వాహనాలు రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి.
Read more: Warangal and Hanamkonda Rains Video: వరంగల్, హన్మకొండలకు రెడ్ అలర్ట్.. కుండపోతగా కురుస్తున్న వానలు... వీడియో..
మరోవైపు మరల తెలంగాణకు వాతావరణ కేంద్రం భారీ వర్షాల అలర్ట్ ను జారీ చేయడంతో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశాలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. రాబోయే రెండు, మూడు రోజుల పాటు భారీ నుంచి అతిభారీగా వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ కేంద్రం కీలక అలర్ట్ ను జారీ చేసింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి