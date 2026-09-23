/తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరట.. 2 డిఏల చెల్లింపునకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు..!!

DA Arrears: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు నేడు తెరపడే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ..ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాల డిమాండ్లపై రేవంత్ సర్కార్ సానుకూలంగా స్పందిస్తోంది. ప్రస్తుతం పెండింగ్ లో ఉన్న 6 డీఏల్లో ప్రాథమికంగా 2డీఏలను వెంటనే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. మిగిలిన 4 డీఏలను ప్రతిపాదిత పీఆర్సీలో కలిపి ఇచ్చే యోచనలో ఉన్నట్లు కూడా సమాచారం. అలాగే పీఆర్సీ కమిషన్ రిపోర్టును తెప్పించుకుని.. రానున్న ఒకటి లేదా రెండు నెలల్లోనే వేతన సవరణను అమలు చేసేందుకు సన్నాహాలు చేస్తోంది ప్రభుత్వం. ప్రస్తుతం రూ. 10వేల కోట్లకు పైగా ఉన్న ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల పాత బకాయిల చెల్లింపుపై సర్కార్ కీలక నిర్ణయం తీసుకోనుంది. గత 10 నెలలుగా నెలకు రూ. 1000 కోట్ల చొప్పున విడుదల చేస్తున్న నిధులను రూ. 2, 000 కోట్లకు పెంచాలని ఉద్యోగ సంఘాలు పట్టుబడుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దీని ద్వారా ఉద్యోగులకు రూ. 1, 000కోట్లు, పెన్షనర్లకు రూ. 1,000 కోట్లు కేటాయించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు కోరుతున్నాయి. సంక్షేమ పథకాల వ్యవయాన్ని కూడా సర్దుబాటు చేస్తూ ఉద్యోగుల బకాయిలు చెల్లిస్తున్నామని చెప్పుకొస్తున్న ప్రభుత్వం.. ఈ నెల వారీ నిధుల కేటాయింపును మరికొంత పెంచేందుకు అంగీకరించినట్లు సమాచారం.
పీఆర్సీ, సీపీఎస్ల రద్దుపై స్పష్టత:
మరోవైపు, ప్రధాన కార్యదర్శి సంజయ్ జజు పీఆర్సీ నివేదిక కోసం ఇప్పటికే కమిషన్కు లేఖ రాశారు. ఉద్యోగులు 51శాతం ఫిట్మెంట్ను డిమాండ్ చేస్తుండగా, ప్రభుత్వం ఎంత ప్రకటిస్తుందోనని ఆసక్తి పెరుగుతోంది. సీపీఎస్ (కాంట్రిబ్యూటరీ పెన్షన్ స్కీమ్)ను రద్దు చేసి, పాత పెన్షన్ విధానాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ప్రభుత్వం ఇప్పటికే మూడు నెలల గడువుతో ఒక కమిటీని ఏర్పాటు చేసింది. నిర్దేశిత సమయంలోగా నివేదికను సమర్పించి, ఉద్యోగులకు స్పష్టమైన హామీలు ఇచ్చేందుకు చర్యలు తీసుకుంటోంది. కొంతకాలంగా, పెండింగ్లో ఉన్న డీఏ, ఆరోగ్య పథకం, సీపీఎస్ రద్దు వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం స్పష్టమైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోవడంతో, క్షేత్రస్థాయిలో 13.31 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లలో తీవ్ర అసంతృప్తి నెలకొంది. తమ డిమాండ్లు నెరవేరకపోతే పదవులకు రాజీనామా చేయాలనే ఒత్తిడి పెరగడంతో ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ తన కార్యకలాపాలను ముమ్మరం చేసింది.
నేడు ముఖ్యమంత్రి సమక్షంలో కీలక నిర్ణయాలు:
ఈ పరిణామాల కారణంగా, ముఖ్య కార్యనిర్వహణాధికారి సంజయ్ జజు నేతృత్వంలో మంగళవారం జరగాల్సిన ఉద్యోగ సంఘాల సమావేశం వాయిదా పడింది. ప్రభుత్వ నిర్ణయాలను ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి, ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క సమక్షంలోనే నేరుగా ప్రకటించాలని జేఏసీ కోరడమే ఇందుకు కారణమని తెలుస్తోంది. ఈ దిశగా, బుధవారం మధ్యాహ్నం 2 గంటలకు సచివాలయంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో ఉన్నత స్థాయి సమావేశం జరగనుంది. ప్రజా సంబంధాల చట్టం (పీఆర్సీ) అమలు, డీఏ విడుదల, సెంట్రల్ పబ్లిక్ సర్వీస్ కమిషన్ (సీపీఎస్) రద్దు వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వం అధికారిక ప్రకటనలు చేసే అవకాశం ఉందని జేఏసీ ప్రధాన కార్యదర్శి ఏలూరి శ్రీనివాసరావు తెలిపారు.
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