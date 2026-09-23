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తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరట.. 2 డిఏల చెల్లింపునకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు..!!

DA Arrears: తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు సుదీర్ఘ నిరీక్షణకు నేడు తెరపడే ఛాన్స్ కనిపిస్తోంది. రాష్ట్రం ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో ఉన్నప్పటికీ..ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ వర్గాల డిమాండ్లపై రేవంత్ సర్కార్ సానుకూలంగా స్పందిస్తోంది. ప్రస్తుతం పెండింగ్ లో ఉన్న 6 డీఏల్లో ప్రాథమికంగా 2డీఏలను వెంటనే విడుదల చేసేందుకు సిద్ధమైనట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

Written ByBhoomi
Published: Sep 23, 2026, 09:52 AM IST|Updated: Sep 23, 2026, 09:52 AM IST
తెలంగాణ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరట.. 2 డిఏల చెల్లింపునకు ప్రభుత్వం సన్నాహాలు..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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