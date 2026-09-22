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DA బకాయిలపై కొత్త లెక్కలు.. రూ.7,644 కోట్ల భారంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అభ్యంతరం..!!

DA Pending Arrears: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెండింగ్‌లో ఉన్న డీఏల విషయంలో ప్రభుత్వం చెబుతున్న ఆర్థిక భారంపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రెండు డీఏలు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వంపై సుమారు రూ.7,644 కోట్ల భారం పడుతుందని వచ్చిన వార్తలపై ఉద్యోగులు తమ వద్ద ఉన్న లెక్కలను ప్రస్తావిస్తూ వాస్తవ భారంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Sep 22, 2026, 12:26 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 12:26 PM IST
DA బకాయిలపై కొత్త లెక్కలు.. రూ.7,644 కోట్ల భారంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అభ్యంతరం..!!
Image Credit: zee news

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Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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