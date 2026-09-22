/DA బకాయిలపై కొత్త లెక్కలు.. రూ.7,644 కోట్ల భారంపై తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల అభ్యంతరం..!!

DA Pending Arrears: ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు పెండింగ్లో ఉన్న డీఏల విషయంలో ప్రభుత్వం చెబుతున్న ఆర్థిక భారంపై ఉద్యోగ వర్గాల్లో అభ్యంతరాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. రెండు డీఏలు చెల్లించేందుకు ప్రభుత్వంపై సుమారు రూ.7,644 కోట్ల భారం పడుతుందని వచ్చిన వార్తలపై ఉద్యోగులు తమ వద్ద ఉన్న లెక్కలను ప్రస్తావిస్తూ వాస్తవ భారంపై స్పష్టత ఇవ్వాలని కోరుతున్నారు. ఉద్యోగుల వాదన ప్రకారం.. ఉద్యోగుల బేసిక్ పే, పెన్షనర్ల బేసిక్ పెన్షన్పై 1.5 శాతం EHS కోసం మే నెలలో మినహాయింపులు చేసిన సమయంలో సుమారు రూ.45 కోట్లు జమయ్యాయని చెబుతున్నారు. హెల్త్ కార్డు పరిధిలోకి రాని వారి జీతాలను కూడా పరిగణనలోకి తీసుకుంటే ఈ మొత్తం సుమారు రూ.60 కోట్లుగా ఉండొచ్చని వారు పేర్కొంటున్నారు.
ఈ లెక్కలను ప్రాతిపదికగా తీసుకుంటే బేసిక్ పేపై ఒక శాతం పెంపునకు ప్రభుత్వంపై నెలకు సుమారు రూ.40 కోట్ల భారం పడుతుందని ఉద్యోగ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నాయి. అంటే ఏడాదికి ఈ మొత్తం రూ.480 కోట్లుగా ఉంటుంది. ఈ ప్రాతిపదికన పెండింగ్లో ఉన్న డీఏ శాతాలను లెక్కిస్తే.. 3.64 శాతం డీఏకు సుమారు రూ.1,747.20 కోట్లు, 2.73 శాతం డీఏకు రూ.1,310.40 కోట్లు, 1.82 శాతం డీఏకు రూ.873.60 కోట్లు, మరో 2.73 శాతం డీఏకు రూ.1,310.40 కోట్లు, 1.82 శాతం డీఏకు రూ.873.60 కోట్ల భారం వస్తుందని ఉద్యోగులు లెక్కలు చూపిస్తున్నారు.
ఈ ఐదు డీఏలను కలిపితే మొత్తం 12.74 శాతం అవుతుందని, వాటన్నింటినీ కలిపి చెల్లించినా సుమారు రూ.6,115.20 కోట్ల భారం మాత్రమే ఉంటుందని ఉద్యోగ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ఈ లెక్కల ఆధారంగా చూస్తే రెండు డీఏలు చెల్లించేందుకే రూ.7,644 కోట్ల భారం పడుతుందని పేర్కొనడంపై స్పష్టత అవసరమని వారు అంటున్నారు. అయితే డీఏ భారం లెక్కించేటప్పుడు ఉద్యోగుల సంఖ్య, పెన్షనర్ల సంఖ్య, అర్హత పొందుతున్న బేసిక్ పే, బేసిక్ పెన్షన్, డీఏ అమలు తేదీ, అరియర్స్, ప్రభుత్వ వాటా వంటి పలు అంశాలు పరిగణనలోకి వస్తాయి.
ఉద్యోగులు మాత్రం ప్రభుత్వం డీఏలపై పూర్తి వివరాలతో కూడిన అధికారిక లెక్కలను వెల్లడించాలని కోరుతున్నారు. డీఏ చెల్లింపుతో ప్రభుత్వ ఖజానాపై ఆర్థిక భారం పడటం సహజమే అయినప్పటికీ, ఆ భారాన్ని వాస్తవానికి మించి చూపకుండా పారదర్శకంగా లెక్కలు వెల్లడించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి. తమకు రావాల్సిన డీఏలను ప్రభుత్వం జాప్యం చేయకుండా మంజూరు చేసి, ఉద్యోగులు, ఉపాధ్యాయులు, పెన్షనర్లకు బకాయిలను విడుదల చేయాలని ఉద్యోగ వర్గాలు కోరుతున్నాయి. అదే సమయంలో రూ.7,644 కోట్ల భారం అనే లెక్కకు సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను ప్రభుత్వం అధికారికంగా వెల్లడిస్తే ఈ అంశంపై నెలకొన్న సందేహాలకు స్పష్టత వస్తుందని వారు పేర్కొంటున్నారు.
3.64శాతం DA = 3.64 × రూ. 480 కోట్లు = రూ. 1,747.20 కోట్లు
2.73శాతం DA = 2.73 × రూ. 480 కోట్లు = రూ. 1,310.40 కోట్లు
1.82శాతం DA = 1.82 × రూ. 480 కోట్లు = రూ. 873.60 కోట్లు
2.73శాతం DA = 2.73 × రూ. 480 కోట్లు = రూ. 1,310.40 కోట్లు
1.82శాతం DA = 1.82 × రూ. 480 కోట్లు = రూ. 873.60 కోట్లు
1వ డిఏ 3.64శాతం రూ. 1,747.20
2వ డిఏ 2.73శాతం రూ. 1,310.40
3వ డిఏ1.82శాతం రూ. 873.60
4వ డిఏ2.73శాతం రూ. 1,310.40
5వ డిఏ1.82శాతం రూ. 873.60
మొత్తం (5 DAలు)12.74శాతం రూ. 6,115.20 కోట్లు
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