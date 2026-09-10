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తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు DAల రూపంలో ఎంత బాకీ ఉంది.. పూర్తిగా లెక్కలతో సహా మీ కోసం..!!

DA Pending Details: నిత్యం పెరిగిపోతున్న నిత్యావసరాల ధరలు, ఇంటి అద్దెలు, పిల్లల చదువుల ఖర్చులతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంసారం గడవడం గగనంగా మారింది. పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరటనిచ్చేందుకు ఇచ్చే Dearness Allowance - DA ఏళ్ల తరబడి ఆగిపోవడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ లోకం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 10, 2026, 08:24 PM IST|Updated: Sep 10, 2026, 08:24 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు DAల రూపంలో ఎంత బాకీ ఉంది.. పూర్తిగా లెక్కలతో సహా మీ కోసం..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు DAల రూపంలో ఎంత బాకీ ఉంది.. పూర్తిగా లెక్కలతో సహా మీ కోసం..!!
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