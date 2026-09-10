/తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఉద్యోగులకు DAల రూపంలో ఎంత బాకీ ఉంది.. పూర్తిగా లెక్కలతో సహా మీ కోసం..!!

DA Pending Details: నిత్యం పెరిగిపోతున్న నిత్యావసరాల ధరలు, ఇంటి అద్దెలు, పిల్లల చదువుల ఖర్చులతో ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల సంసారం గడవడం గగనంగా మారింది. పెరిగిన ద్రవ్యోల్బణానికి అనుగుణంగా ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లకు ఊరటనిచ్చేందుకు ఇచ్చే Dearness Allowance - DA ఏళ్ల తరబడి ఆగిపోవడంతో తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ లోకం తీవ్ర ఆర్థిక ఇబ్బందుల్లో కూరుకుపోయింది.
అసలు ఏమిటీ డీఏ ? ఉద్యోగులకు ఇది ఎందుకు ముఖ్యం?
ప్రభుత్వం ప్రతి ఆరు నెలలకోసారి (జనవరి, జూలై) ద్రవ్యోల్బణానికి (ధరల పెరుగుదలకు) అనుగుణంగా ఉద్యోగుల జీతంలో కొంత శాతం 'కరువు భత్యం' రూపంలో పెంచుతుంది. కేంద్ర ప్రభుత్వం డీఏ ప్రకటించగానే, దాని ఆధారంగా రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కూడా ఉత్తర్వులు ఇచ్చి ఆ పెంపును జీతంలో కలపాల్సి ఉంటుంది. కానీ, తెలంగాణలో జనవరి 2024 నుంచి జూలై 2026 వరకు రావలసిన వరుసగా 6 డీఏలు ప్రభుత్వం నుంచి అనుమతి లభించక పెండింగ్లోనే ఉండిపోయాయి.
RPS 2020 ప్రకారం పెండింగ్లో ఉన్న 6 డీఏల వివరాలు:
తెలంగాణ ప్రభుత్వం RPS 2020 ప్రకారం చివరిగా జూలై 2023 డీఏను G.O. Ms No. 01, Dt. 12.01.2026 ద్వారా విడుదల చేసి, 33.67 శాతం వరకు మంజూరు చేసింది. ఆ తర్వాత రావాల్సిన డీఏల వివరాలు కింద పేర్కొనడం జరిగింది.
1. జనవరి 2024 డీఏ:
కేంద్ర డీఏ పెంపు: 4 శాతం
రాష్ట్ర డీఏ పెంపు (1st PRC - RPS 2020): 3.64 శాతం
మొత్తం చేరాల్సిన క్యూములేటివ్ డీఏ: 37.31 శాతం
ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఇంకా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
2. జూలై 2024 డీఏ:
కేంద్ర డీఏ పెంపు: 3 శాతం
రాష్ట్ర డీఏ పెంపు: 2.73 శాతం
మొత్తం చేరాల్సిన క్యూములేటివ్ డీఏ: 40.04 శాతం
ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఇంకా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
3. జనవరి 2025 డీఏ:
కేంద్ర డీఏ పెంపు: 2 శాతం
రాష్ట్ర డీఏ పెంపు: 1.82 శాతం
మొత్తం చేరాల్సిన క్యూములేటివ్ డీఏ: 41.86 శాతం
ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఇంకా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
4. జూలై 2025 డీఏ:
కేంద్ర డీఏ పెంపు: 3 శాతం
రాష్ట్ర డీఏ పెంపు: 2.73 శాతం
మొత్తం చేరాల్సిన క్యూములేటివ్ డీఏ: 44.59 శాతం
ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఇంకా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
5. జనవరి 2026 డీఏ:
కేంద్ర డీఏ పెంపు: 2 శాతం
రాష్ట్ర డీఏ పెంపు: 1.82 శాతం
మొత్తం చేరాల్సిన క్యూములేటివ్ డీఏ: 46.41 శాతం
ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఇంకా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
6. జూలై 2026 డీఏ:
కేంద్ర డీఏ పెంపు: 3 శాతం
రాష్ట్ర డీఏ పెంపు: 2.73 శాతం
మొత్తం చేరాల్సిన క్యూములేటివ్ డీఏ: 49.14 శాతం
ప్రస్తుత పరిస్థితి: ఇంకా ప్రభుత్వం మంజూరు చేయాల్సి ఉంది.
సామాన్య ఉద్యోగికి ఎంత నష్టం జరుగుతోంది?
చేతికి రాని 15.47 శాతం డీఏ: ప్రస్తుతం ఉద్యోగులు 33.67 శాతం డీఏ మాత్రమే పొందుతున్నారు. నిజానికి జూలై 2026 నాటికి అది 49.14 శాతం కి చేరాలి. అంటే మొత్తం 15.47 శాతం డీఏ ఉద్యోగులకు అందడం లేదు.
నెలవారీ జీతంలో కోత: మూల వేతనం (Basic Pay) రూ. 40,000 ఉన్న ఒక సాధారణ ఉద్యోగి లేదా ఉపాధ్యాయుడికి నెలకు రూ. 6,000 పైగా జీతం తక్కువ వస్తోంది.
లక్షల్లో బకాయిలు: గడచిన రెండేళ్ల ఐదు నెలల కాలానికి సంబంధించి ప్రభుత్వం నుంచి ఒక్కో ఉద్యోగికి డీఏ బకాయిల రూపంలో లక్షలాది రూపాయలు రావాల్సి ఉంది.
ఉద్యోగులు, పెన్షనర్ల ఆవేదన:
> నిత్యావసరాల ధరలు, ఈఎమ్ఐలు, ఇంటి అద్దెలు పెరిగిపోతుంటే జీతాలు మాత్రం పెరగకపోవడంతో కుటుంబ పోషణ భారంగా మారింది.
> రిటైర్డ్ ఉద్యోగులకు ఈ డీఏ పెంపే మందుల ఖర్చులకు ప్రధాన ఆసరా. ఆరు డీఏలు నిలిచిపోవడంతో పింఛను డబ్బులు వైద్య ఖర్చులకే సరిపోవడం లేదని వాపోతున్నారు.
అసంతృప్తిలో ఉద్యోగ సంఘాలు:
ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించి, పెండింగ్లో ఉన్న 6 డీఏలను మంజూరు చేసి బకాయిలను విడుదల చేయాలని, లేనిపక్షంలో ఆందోళనలు చేపట్టక తప్పదని ఉద్యోగ, ఉపాధ్యాయ, పెన్షనర్ల సంఘాలు డిమాండ్ చేస్తున్నాయి.
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