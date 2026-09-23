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తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 2 DAలకు రేవంత్ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

DA sanction Telangana government employees: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న డీఏ విడుదలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2 డీఏలకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది.

Written ByBhoomi
Published: Sep 23, 2026, 03:27 PM IST|Updated: Sep 23, 2026, 03:41 PM IST
తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 2 DAలకు రేవంత్ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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