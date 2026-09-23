/తెలంగాణ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు గుడ్ న్యూస్.. 2 DAలకు రేవంత్ సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్..!!

DA sanction Telangana government employees: తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్ లో ఉన్న డీఏ విడుదలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం కీలక నిర్ణయం తీసుకుంది. 2 డీఏలకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. నేడు బుధవారం రాష్ట్ర సచివాలయంలో సీఎస్ తో ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధుల సమావేశం జరిగింది. ఈ భేటీలో ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై చర్చించిన తర్వాత ప్రభుత్వం రెండు డీఏలను ఆమోదించినట్లు ప్రకటించారు. ఆమోదించిన రెండు డీఏలలో మొదటి డీఏను రానున్న అక్టోబర్ నెల జీతంతో కలిపి ఉద్యోగులకు చెల్లించనున్నారు. ఇక రెండవ డీఏను ఉగాది పండగ సందర్బంగా రిలీజ్ చేసేందుకు సర్కార్ గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చింది. అయితే ఉద్యోగులు పీఆర్సీ గురించి డిమాండ్లు చేస్తుండగా ప్రభుత్వం మాత్రం కేవలం DAలకే పరిమితం అవ్వడం చర్చనీయాంశంగా మారింది.
తెలంగాణ రాష్ట్రం సిద్ధించిన నాటి నుంచి ఉద్యోగులు అనేక ఇబ్బందులను ఎదుర్కొన్నారని, ముఖ్యంగా డిఏలు సుదీర్ఘకాలంగా పెండింగ్లోనే ఉండిపోయాయని ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. అయితే ప్రస్తుత ప్రజా ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాతే ఉద్యోగుల సమస్యలకు పరిష్కార మార్గాలు లభిస్తున్నాయని ధీమా వ్యక్తం చేశారు. ఉద్యోగుల ప్రధాన డిమాండ్లను మరింత బలంగా చాటిచెప్పేందుకు ఈనెల 6వ తేదీన 'ఉద్యోగ సంకల్ప సభ' నిర్వహిస్తున్నట్లు వారు ప్రకటించారు.
ఉద్యోగ వర్గాల సమస్యల పరిష్కారంలో ప్రత్యేక చొరవ చూపి సానుకూలంగా స్పందించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి, డిప్యూటీ సీఎం, ప్రభుత్వ ప్రధాన కార్యదర్శి (CS), స్పెషల్ సీఎస్ మరియు ఫైనాన్స్ సెక్రటరీలకు ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలిపారు. పెండింగ్లో ఉన్న మిగిలిన సమస్యలు కూడా త్వరలోనే పరిష్కారమవుతాయన్న నమ్మకం ఏర్పడిందని హర్షం వ్యక్తం చేశారు.
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