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దానం నాగేందర్ పై అనర్హత వేటు.. త్వరలో ఉప ఎన్నికలు.. ఏం జరగబోతుంది..!!

Danam Nagender disqualification: దానం నాగేందర్.. హైదరాబాద్ రాజకీయాల్లో ఆయన ఓ సంచలనం. పార్టీలు మారినా పదవులు వెతుక్కొస్తాయని ఆయన ధీమా. నిజజీవితంలో అలానే సాగింది. పార్టీలు మారుతూ వచ్చారు. కానీ ఇన్నాళ్లు పదవులు మాత్రం ఆయనకు దూరం కాలేదు. రాజకీయ అవసరాలు, స్వార్థ ప్రయోజనాలు బెడిసికొట్టాయి. పరిస్థితులు ఎప్పుడూ ఒకేలా ఉండవని రాజకీయాలు ఆయన్ని హెచ్చరించాయి. హైకోర్టు ఆయన్ని అనర్హత వేటు వేసింది. అటు సుప్రీంకోర్టు కూడా దానం నాగేందర్ అనర్హత వేటును సమర్థించింది. దీంతో త్వరలో ఉప ఎన్నిక రాబోతుంది. దీంతో దానం నాగేందర్ కిం కర్తవ్యం.

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 05:24 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 05:25 AM IST
దానం నాగేందర్ పై అనర్హత వేటు.. త్వరలో ఉప ఎన్నికలు.. ఏం జరగబోతుంది..!!
Image Credit: Danam Nagender (File Pic/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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