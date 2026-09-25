/దానం నాగేందర్ పై అనర్హత వేటు.. త్వరలో ఉప ఎన్నికలు.. ఏం జరగబోతుంది..!!

Danan Khairthabad By poll: ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ కు కోర్టు కీలెరిగి వాత పెట్టారు. అతనికి అయినవారు అండగా నిలిచినా… అవసరాలకు అనుగుణం పార్టీలు మారితే పదవులు ఊడుతాయని తెలిసినా దానంలో అతి విశ్వాసం ఆయన కొంప ముంచింది. రాజకీయాల్లో తిరుగులేని రాజకీయ నేతగా అనుకున్న ఆయనకు కోర్టు దిమ్మ దిరిగే షాక్ ఇచ్చింది. తెలంగాణ రాజకీయాల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీకి చెందిన దానం నాగేందర్ పై హైకోర్టు అనర్హ వేటు వేసింది. దీంతో ఆయన ఎమ్మెల్యే పదవికి అర్హుడుకాదన్న తీర్పు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో చర్చనీయాంశమైంది. దాన్ని సుప్రీం కూడా సమర్ధించింది. ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అనర్హతవేటు ఎందుకుపడింది? రాజకీయ నాయకుల అభిప్రాయం ఏంటి? ఉప ఎన్నికల్లో ఆయనకు కాంగ్రెస్ పార్టీ టికెట్ ఇస్తుందా..
స్పీకర్కు నిర్ణయాన్ని తప్పు పట్టిన కోర్టు..
ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్కు తెలంగాణ హైకోర్టులో ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. పార్టీ ఫిరాయింపు అంశంలో ఆయనపై అనర్హత వేటు వేస్తూ తెలంగాణ హైకోర్టు కీలక తీర్పు ఇచ్చింది. దానం నాగేందర్ పార్టీ మారిన విషయంలో స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని రాష్ట్ర ఉన్నత న్యాయస్థానం తప్పుపట్టింది. అనర్హత పిటిషన్లు కొట్టివేస్తూ స్పీకర్ తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని హైకోర్టు రద్దు చేసింది. దీంతో ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ స్థానం ఖాళీ అయినట్లు స్పీకర్ తో పాటు ఎన్నికల సంఘానికి హైకోర్టు తెలిపింది.
తెలంగాణలో ఓ ఎమ్మెల్యేపై అనర్హత వేటు..
తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తొలిసారిగా ఓ ఎమ్మెల్యేపై అనర్హత వేటుపడింది. పార్టీ మారినవారిలో పదవిని కోల్పోయిన ఎమ్మెల్యేల్లో దానం నాగేందర్ తొలి వ్యక్తిగా నిలిచారు. 2023 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఖైరతాబాద్ నుంచి ఎన్నికల్లో ఎన్నికల బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున గెలిచి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. ఎమ్మెల్యే పదవిపై అనర్హత వేటు వేయాలని బీజేపీ శాసన సభాపక్షనేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి వేర్వేరుగా స్పీకర్ కు ఫిర్యాదు చేశారు. పిటిషన్లను వేర్వేరు సందర్భాల్లో విచారించిన స్పీకర్... పార్టీ మారినట్లు ఎలాంటి రుజువులు లేవని తేల్చారు.
పార్టీ ఫిరాయింపులపై ఫిర్యాదు చేసిన బీజేపీ, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు..
స్పీకర్ తీర్పును తప్పుబట్టిన శాసన సభాపక్షనేత ఏలేటి మహేశ్వర్ రెడ్డి, హుజురాబాద్ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలుచేశారు. అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి పోటీచేసి గెలిచిన దానం నాగేందర్ … ఆ తర్వాత లోక్ సభ ఎన్నికల్లో సికింద్రాబాద్ పార్లమెంటు స్థానానికి కాంగ్రెస్ పార్టీ బీ ఫారంపై పోటీ చేసిన విషయాన్ని పిటిషన్లో పేర్కొన్నారు. 10వ షెడ్యూల్ ప్రకారం వ్యవహరించకుండా, నిబంధనలకు విరుద్ధంగా నడుచుకున్నారని, ఆయనపై అనర్హత వేటు వేయాలని హైకోర్టును కోరారు. పార్టీ ఫిరాయింపులపై స్పీకర్కు పలు ఆధారాలు సమర్పించామన్నారు. వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా.. సరైన ఆధారాలు లేవంటూ స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్ మార్చి 11న ఉత్వర్వులిచ్చిందని ధర్మాసనం దృష్టికి తెచ్చారు. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ జరిపిన సీజే ధర్మాసనం.. ఆధారాలను సాంకేతికంగా, శాస్త్రీయంగా పరిశీలించిన సంచలన తీర్పునిచ్చింది.
1989 ఎన్నికల్లో తొలిసారి ఓటమి.. ఆ తర్వాత వరుసగా హాట్రిక్ ఎమ్మెల్యేగా రికార్డు..
దానం నాగేందర్ ఆగస్టు 9, 1964న హైదరాబాద్లో జన్మించారు. రాజకీయాలపై ఆసక్తితో కాంగ్రెస్ పార్టీపై ఆకర్షితులయ్యారు. నాగేందర్ తన రాజకీయ జీవితాన్ని కాంగ్రెస్ పార్టీతో ప్రారంభించారు. హైదరాబాద్లో ఆ పార్టీకి ముఖ్యమైన నేతగా ఎదిగారు. ముందుగా 1989లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరుపున పోటీ చేసి ఎంఐఎం చేతిలో ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత 1994 అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఎన్టీఆర్ హవాలో కూడా ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగారు. ఆ ఎన్నికల్లో విజయం సాధించి రాజకీయ భవిష్యత్తుకు తిరుగులేని పునాది వేసుకున్నారు. ఆ ఎన్నికల్లో ఎంఐఎం పార్టీ అభ్యర్థిని ఓడించి తొలిసారి అసెంబ్లీలో అడుగుపెట్టారు. 1999లోనూ ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి కాంగ్రెస్ తరఫున బరిలో నిలిచి విజయం సాధించారు. 2004లో అసెంబ్లీ టికెట్ నిరాకరించిన కాంగ్రెస్ పార్టీ.. సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ నుంచి పోటీ చేయాలని సూచించింది. ఈ సూచనతో విభేదించిన నాగేందర్ నామినేషన్ దాఖలు చేయాల్సిన ఆఖరి రోజు టీడీపీలో చేరారు. టీడీపీ అభ్యర్థిగా బరిలో దిగిన దానం నాగేందర్ 2004లోనూ ఆసిఫ్నగర్ ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి హ్యాట్రిక్ రికార్డు సొంతం చేసుకున్నారు.
టీడీపీకి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరిన దానం..
2004లో వైఎస్ రాజశేఖర్ రెడ్డి హయాంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభంజనం సృష్టించిడంతో టీడీపీ ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరారు. తర్వాత జరిగిన ఉప ఎన్నికల్లో పోటీచేసి పరాజయాన్ని చవిచూశారు. శాసనసభ నియోజకవర్గాల పునర్విభజనతో ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి 2009లో దానం పోటీ చేసి గెలిచారు. వై.ఎస్. రాజశేఖర రెడ్డి,రోశయ్య, కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి హయాంలో ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో లేబర్, ఎంప్లాయ్మెంట్, హెల్త్ వంటి కీలక శాఖల మంత్రిగా సేవలు అందించారు. తెలంగాణ ఏర్పడిన తర్వాత 2014లో కాంగ్రెస్ తరఫున అదే నియోజకవర్గం నుంచి బరిలో నిలవగా.. బీజేపీ అభ్యర్థి చింతల రామచంద్రారెడ్డి చేతిలో పరాజితులయ్యారు.
తెలంగాణ ఏర్పాటు తర్వాత మౌనం..
తెలంగాణ ఏర్పాటు అనంతరం జరిగిన మొదటి ఎన్నికల్లో ఓటమి తర్వాత నాగేందర్ కొన్నాళ్లు మౌనంగా ఉన్నారు. కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యక్రమాలకు దూరంగా ఉంటూ వచ్చారు. ఆ తర్వా 2018 జూన్లో దానం నాగేందర్ కేసీఆర్ సమక్షంలో గులాబీ కండువా కప్పుకుని టీఆర్ఎస్ తీర్థం పుచ్చుకున్నారు. అదే ఏడాది డిసెంబరులో జరిగిన ముందస్తు ఎన్నికల్లో ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా గులాబీ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసి విజయం సాధించారు. 2023లోనూ బీఆర్ఎస్ తరఫున విజయం సాధించారు. కాంగ్రెస్ అధికారంలోకి రావడంతో మార్చి 17, 2024న కాంగ్రెస్లో చేరారు. అనంతరం అదే ఏడాది మేలో జరిగిన పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో సికింద్రాబాద్ నియోజకవర్గం నుంచి కాంగ్రెస్ అభ్యర్థిగా బరిలో నిలిచారు. బీజేపీ అభ్యర్థి కిషన్రెడ్డి చేతిలో ఓటమి చవి చూశారు.
కాంగ్రెస్ బీ ఫారంపై పోటీ...
ఈ ఎన్నికల్లో భాగంగా దానం దాఖలు చేసిన కాంగ్రెస్ బీ-ఫారం పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో కీలక ఆధారంగా మారింది. దానం కాంగ్రెస్లో చేరారని, ఆ పార్టీ తరఫున లోక్సభ ఎన్నికల్లో పోటీ చేశారని ఆధారాలతో సహా బీజేపీ శాసనసభా పక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి, బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్పై హైకోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. సమగ్ర విచారణ జరిపిన న్యాయస్థానం నాగేందర్ఫై అనర్హత వేటు వేసింది. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్పై రాష్ట్ర హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేయడంతో నియోజకవర్గ రాజకీయ వాతావరణం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. ఈ విషయం ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులకు హాట్ టాపిక్గా మారింది. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, నాయకులు అంతర్మథనంలో ఉండగా.. ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఓ వైపు సంబరాలు చేసుకుంటున్నాయి. వాట్ నెక్ట్స్ అన్న చర్చలో మునిగిపోయారు. ఉప ఎన్నిక వస్తే ఎదుర్కొనేందుకు కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్, బీజేపీలు ఎవ్వరి ధీమాను వారు వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
బీజేపీ పార్టీ పోరాటం.. బీఆర్ఎస్ హార్షాతిరేకం..
హైకోర్టు తీర్పుతో బీఆర్ఎస్ నేతలకు మరోసారి దానం వ్యవహారాన్ని ప్రస్తావించే అవకాశం లభించింది. దానం బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్లో చేరడం.. అనంతరం ఆయనపై అనర్హత పిటిషన్లు దాఖలు కావడం.. చివరకు హైకోర్టు తీర్పు రావడం వంటి పరిణామాలను బీఆర్ఎస్ వర్గాలు రాజకీయంగా తమకు అనుకూలంగా మలుచుకునే ప్రయత్నం చేసే అవకాశం ఉందన్న చర్చ జోరుగా సాగుతోంది. ఖైరతాబాద్ అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ టికెట్టు మీద దానం గెలిచారు. కాబట్టి ఉప ఎన్నికలు అనివార్యం అయితే పాత సమీకరణాలను ఒక తాటి మీదకు తెచ్చుకోవాలని అధిష్ఠానం భావిస్తోంది. దానంపై చేసిన పోరాటానికి నియోజకవర్గం కైవసానికి ఉపయోగించుకునేలా సీనియర్లు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేస్తున్నారు.
బీజేపికి కలిసొస్తుందా..
అనర్హత వ్యవహారంలో న్యాయపోరాటం చేసిన వారిలో బీజేపీ శాసనసభాపక్ష నేత ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి కీలకంగా మారారు. హైకోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో బీజేపీ శిబిరంలోనూ ఈ అంశంపై చర్చకు దారితీసింది. ఖైరతాబాద్లో తమ రాజకీయ స్థావరాన్ని మరింత బలోపేతం చేసుకునేందుకు ఈ పరిణామాన్ని ఎలా ఉపయోగించుకోవాలన్న దానిపై స్థానిక నాయకులు, కార్యకర్తలు దృష్టి సారించడం మొదలు పెట్టారు.
అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైనప్పటికీ లోక్సభలో పార్టీ సత్తా చూపించిందని, ఇది కలిసి వచ్చే అంశం అని నాయకులు అంచనాలు వేస్తున్నారు. కోర్టు తీర్పు ఒక న్యాయపరమైన పరిణామం. కానీ దాని రాజకీయ ప్రభావం మాత్రం ఖైరతాబాద్ వరకు పరిమితం కాకపోవచ్చన్న చర్చ సాగుతోంది. దానం నాగేందర్ తదుపరి న్యాయపోరాటం ఎలా ఉంటుంది? కాంగ్రెస్ నాయకత్వం ఏ విధంగా స్పందిస్తుంది? ఆయన అనుచరులు ఎలాంటి వైఖరి తీసుకుంటారు? ప్రత్యర్థి పార్టీలు ఏ వ్యూహంతో ముందుకు వెళ్తాయి? అన్నది ఆసక్తికరంగా మారింది.
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