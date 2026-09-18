Danam Nagender Disqualified: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. బహిరంగంగా పార్టీ ఫిరాయించి.. లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్పై పోటీ చేసిన దానం నాగేందర్ను తెలంగాణ హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేస్తూ సంచలన తీర్పునిచ్చింది. ఈ పరిణామం అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డికి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. హైకోర్టులో పిటిషన్ వేసిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డికి అనుకూలంగా తీర్పు రావడంతో బీఆర్ఎస్ పార్టీ నాయకులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
2023 ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ బీఫామ్పై ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యేగా దానం నాగేందర్ పోటీ చేశాడు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ గుర్తుపై ఎన్నికల్లో ఎమ్మెల్యేగా దానం నాగేందర్ గెలిచాడు. అయితే ఆ ఎన్నికల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ అధికారంలోకి రాలేదు. దీంతో కొన్ని వారాలకు వెంటనే దానం నాగేందర్ అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరాడు. ఆ వెంటనే లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ బీఫామ్పై సికింద్రాబాద్ పార్లమెంట్ స్థానం నుంచి దానం నాగేందర్ పోటీ చేశాడు. పార్టీ ఫిరాయించడమే తప్పు ఇక మరో పార్టీ టికెట్పై ఎన్నికల్లో పోటీ చేయడాన్ని బీఆర్ఎస్ పార్టీ తీవ్రంగా పరిగణించింది.
దానం నాగేందర్పై అనర్హత వేటు వేయాలంటూ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్రెడ్డి పిటిషన్ వేశారు. దీనికి తోడు ఇదే అంశంపై బీజేపీ ఎమ్మెల్యే ఏలేటి మహేశ్వర్రెడ్డి కూడా కేసు వేయగా న్యాయస్థానం సుదీర్ఘ విచారణ చేసింది. బీఆర్ఎస్ తరఫున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచి ఆ తర్వాత దానం నాగేందర్ కాంగ్రెస్ పార్టీలో చేరడమే కాకుండా.. 2024లో జరిగిన లోక్సభ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున పోటీ చేశారని వారిద్దరూ తమ పిటిషన్లలో ప్రస్తావించారు.
ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ 10 షెడ్యూల్ ప్రకారం వ్యవహరించకుండా.. నిబంధనలకు విరుద్ధమని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి హైకోర్టులో వాదించారు. ఈ సందర్భంగా దానం నాగేందర్పై అనర్హత వేటు వేయాలని హైకోర్టుకు విజ్ఞప్తి చేశారు. పార్టీ ఫిరాయింపులపై స్పీకర్కు పలు అధారాలు సమర్పించినా.. వాటిని పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా సరైన ఆధారాలు లేవంటూ స్పీకర్ కొట్టివేయడాన్ని హైకోర్టులో బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫున న్యాయవాదులు వాదనలు వినిపించారు.
ఈ సందర్భంగా స్పీకర్ ట్రైబ్యునల్ మార్చి 11వ తేదీన ఇచ్చిన ఉత్వర్వులను హైకోర్టు దృష్టికి ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి తరఫు న్యాయవాదులు ప్రస్తావించారు. స్పీకర్ నిర్ణయాన్ని సవాల్ చేస్తూ దాఖలు చేసిన పిటిషన్పై పూర్తి స్థాయిలో విచారణ చేసిన తెలంగాణ హైకోర్టు దానం నాగేందర్పై అనర్హత వేటు వేసింది. 23 ఏప్రిల్ 2024 నుంచి దానం నాగేందర్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగేందుకు అనర్హుడు అని తెలంగాణ హైకోర్టు తెలిపింది. అయితే తాము సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకుంటామని.. ఒక గంట సమయం ఇవ్వాలని దానం నాగేందర్ తరపు న్యాయవాదులు బతిమిలాడారు. సుప్రీంకోర్టులో అప్పీల్ చేసుకునేలోపు ఈ తీర్పు సస్పెండ్ చేయాలని కోరినా కూడా న్యాయస్థానం పట్టించుకోలేదు. దానం నాగేందర్ తరపు న్యాయవాదుల అభ్యర్థనను ధర్మాసనం తిరస్కరించింది. సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లినా ఉపశమనం దొరికే అవకాశం లేదని, ఉప ఎన్నిక తప్పదని చెప్తున్న బీఆర్ఎస్ పార్టీ తరఫు న్యాయవాదులు ప్రతి వాదన చేశారు. అనర్హత వేటు వేయడమే కాకుండా ఖైరతాబాద్ శాసనసభ నియోజకవర్గం ఖాళీ అయినట్లు స్పీకర్, ఎన్నికల సంఘాని (ఈసీ)కి సమాచారం ఇచ్చింది. ఈ తీర్పుపై హైకోర్టు వెలుపల బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్యే పాడి కౌశిక్ రెడ్డి హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ స్పందిస్తూ 'సత్యమేవ జయతే' అని పోస్టు చేశారు.