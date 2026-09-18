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Danam Nagender: దానం నాగేందర్‌కు భారీ షాక్‌.. అనర్హత వేటు వేసిన హైకోర్టు

Danam Nagender Disqualified: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో సంచలన పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఫిరాయింపు ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్‌కు తెలంగాణ హైకోర్టు వేటు వేసింది. ఎమ్మెల్యేగా అతడు అనర్హుడు అని హైకోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది. ఈ పరిణామంతో కాంగ్రెస్‌ పార్టీ, రేవంత్‌ రెడ్డికి భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 18, 2026, 04:27 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 04:42 PM IST
Danam Nagender: దానం నాగేందర్‌కు భారీ షాక్‌.. అనర్హత వేటు వేసిన హైకోర్టు
Image Credit: Danam Nagender Disqualified

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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