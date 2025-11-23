English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Danam Nagender: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదం.. స్పీకర్‌‌కు దానం నాగేందర్ సంచలన లేఖ.. ఏమన్నారంటే..?

Danam Nagender: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదం.. స్పీకర్‌‌కు దానం నాగేందర్ సంచలన లేఖ.. ఏమన్నారంటే..?

Danam nagender letter to speaker gaddam prasad: అనర్హత నోటీసులపై స్పందించేందుకు మరింత సమయం కావాలని ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్  స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కు లేఖను రాయడం ప్రస్తుతం సంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Nov 23, 2025, 03:50 PM IST
  • స్పీకర్ కు లేఖ రాసిన దానం నాగేందర్..
  • తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో రచ్చ..

Danam Nagender: తెలంగాణ ఎమ్మెల్యేల అనర్హత వివాదం.. స్పీకర్‌‌కు దానం నాగేందర్ సంచలన లేఖ.. ఏమన్నారంటే..?

Danam nagender letter to Telangana speaker gaddam prasad on mlas disqualification: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పది మంది పార్టీ మారిన ఎమ్మెల్యేలపై అనర్హత వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. దీనిపై ఇప్పటికే తెలంగాణ హైకోర్టు స్పీకర్ పై సీరియస్ అయ్యింది. మీరు చర్యలు తీసుకుంటారా..?.. లేదా తాము తీసుకొవాలా అని ప్రశ్నలు సంధించింది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో ప్రస్తుతం పార్టీ మారినట్లు అభియోగాలు వచ్చిన పది మందికి స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్  నోటీసులు జారీ చేసి విచారించారు. మరోవైపు 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు మాత్రం తాము పార్టీ మారలేదని అఫిడవిట్ ఇచ్చారు. ఖైరతాబాద్ ఎమ్మెల్యే దానం నాగందర్ కు స్పీకర్ రెండు సార్లు నోటీసులు ఇచ్చారు.

ఇటీవల కడియం శ్రీహరి స్పీకర్ కు తనకు మరికొంత సమయం కావాలని గడువు కోరారు. తాజాగా.. దానం నాగేందర్ సైతం అనర్హత నోటీసులపై రియాక్ట్ కావడనికి సమయం కావాలంటూ స్పీకర్ గడ్డం ప్రసాద్ కు లేఖను రాయడం ప్రస్తుతం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరోవైపు కడియం శ్రీహరిని టెక్నికల్ అంశాలతో వేటు నుంచి తప్పించేందుకు కాంగ్రెస్ పావులు కదుపుతున్నట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి.

అయితే.. దానం నాగేందర్ మాత్రం ఇటివల ఢిల్లీ వెళ్లి కాంగ్రెస్ హైకమాండ్ నేతల్ని కలిశారని, పదవి  హమీ కూడా తీసుకున్నట్లు వార్తలు జోరుగా వస్తున్నాయి. మరోవైపు ఖైరతాబాద్  పరిధిలో ఉపఎన్నిక ఖాయమని , అనర్హత బదులు తానే పదవికి రాజీనామా చేసేందుకు దానం నాగేందర్ రెడీ అయ్యారని వార్తలు వస్తున్నాయి.  ఈ క్రమంలో.. ప్రస్తుతం దానం నాగేందర్, కడియం శ్రీహరి ఎపిసోడ్ మాత్రం రాజకీయంగా రచ్చగా మారిన విషయం తెలిసిందే.

మరోవైపు..బీఆర్ఎస్ నుంచి కాంగ్రెస్ లో చేరిన 10మంది ఎమ్మెల్యేల్లో దానం, కడియంల పరిస్థితి కొంచెం వేరుగా ఉందని చెప్పుకొవచ్చు.
అయితే దానం నాగేందర్ బీఆర్ఎస్ నుంచి గెలిచి కాంగ్రెస్ చేరాక.. లోక్ సభ ఎన్నికల్లో ఆ పార్టీ అభ్యర్థిగా పోటీ చేశారు. దీంతో ఆయన పార్టీ ఫిరాయింపుకు బలమైన ఆధారం కనిపిస్తుంది.

Read more: Brs KCR Rappa Rappa flexi: ఖైరతాబాద్‌లో మొదలైన ఉపఎన్నిక ఫైటింగ్.. రప్పా రప్పా అంటు వెలిసిన బీఆర్ఎస్ ఫ్లెక్సీలు..

అటు కడియం శ్రీహరి సైతం తన కూతురు కావ్య వరంగల్ ఎంపీగా పోటీ చేసిన సందర్బంలో ఆమె అభ్యర్థిత్వ ప్రతిపాదనలపై ఆయన సంతకాలు చేశారు.  దీంతో దానం, కడియంలు అనర్హత వేటు తప్పించుకోవాలంటే రాజీనామా ఒక్కటే వారి ముందున్న మార్గమని రాజకీయ విశ్లేషకులు చెబుతున్నారు. 

 

Danam NagenderSpeaker Gaddam PrasadTelangana Politicsmla disqualificationCM Revanth Reddy

