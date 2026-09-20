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Danam Nagender: దానం నాగేందర్‌కు మంత్రి పదవి..? బైపోల్‌ వస్తే కాంగ్రెస్ బిగ్ ప్లాన్..!

Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ మాజీ ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ అంశంలో కాంగ్రెస్ కీలక నిర్ణయం తీసుకుందా..! ఖైరతాబాద్‌కు బైపోల్ అనివార్యం కావడంతో.. అంతకుముందే.. దానంకు మంత్రి పదవి ఇచ్చేసి.. ఎన్నికల బరిలో నిలిపే ఆలోచన చేస్తోందా..! మంత్రి పదవిలో ఉప ఎన్నికకు వెళితే.. దానం గెలుపు ఈజీ అవుతుందని కాంగ్రెస్ పెద్దలు భావిస్తున్నారా..! ఖైరతాబాద్‌లో గెలిస్తే.. జీహెచ్‌ఎంసీ ఎన్నికల్లోనూ సత్తా చాటొచ్చని అధికార పార్టీ నేతలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారా..! మరోవైపు దానంకు మంత్రి పదవి ఇవ్వడం ద్వారా మున్నూరు కాపులతో.. హైదరాబాద్ కోటా కూడా కంప్లీట్ అవుతుందని అధిష్టానం పెద్దలు భావిస్తున్నారా..!

Written ByAshok Krindinti
Published: Sep 20, 2026, 06:57 AM IST|Updated: Sep 20, 2026, 06:57 AM IST
Danam Nagender: దానం నాగేందర్‌కు మంత్రి పదవి..? బైపోల్‌ వస్తే కాంగ్రెస్ బిగ్ ప్లాన్..!
Image Credit: Danam Nagender (Source: File)

About the Author

Ashok Krindinti

Ashok Krindinti

అశోక్‌ క్రిందింటి జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సీనియర్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2022 నుంచి స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో ఏడేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

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Danam Nagender: దానం నాగేందర్‌కు మంత్రి పదవి..? బైపోల్‌ వస్తే కాంగ్రెస్ బిగ్ ప్లాన్..!
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