Danam Nagender: ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గానికి బైపోల్ ఖాయంగా కనిపిస్తోంది. పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో ఎమ్మెల్యే దానం నాగేందర్ పై హైకోర్టు అనర్హత వేటు వేసింది. అయితే హైకోర్టు తీర్పును దానం నాగేందర్ స్వాగతిస్తున్నానంటూ ప్రకటించడంతో .. బైపోల్ అనివార్యంగా కనిపిస్తోంది. ఆ తర్వాత దానం నాగేందర్ కు సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లడంతో అక్కడ కూడా ఇదే తీర్పు వస్తుందనే ప్రచారం సాగుతోంది. అటు ప్రభుత్వం సైతం బైపోల్ వైపే ఆసక్తి చూపిస్తున్నట్టు సమాచారం. అందుకే బైపోల్లో దానం నాగేందర్ ను గెలిపించుకునేందుకు కాంగ్రెస్ పెద్దలు బిగ్ స్కెచ్ వేశారని ప్రచారం సాగుతోంది.. ఖైరతాబాద్ బైపోల్ కు ముందే దానం నాగేందర్ కు మంత్రి పదవి ఇచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారని తెలుస్తోంది. దానం నాగేందర్ మున్నూరు కాపు సామాజికవర్గం కావడం, హైదరాబాద్ కోటాలో ఆయనకు మంత్రి పదవి ఇచ్చే అంశాన్ని సీరియస్ గా పరిశీలిస్తున్నారట. దానంకు మంత్రిగా ప్రకటిస్తే.. ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికలో ఈజీగా గెలవొచ్చని కాంగ్రెస్ పెద్దలు లెక్కలు వేసుకుంటున్నారని సమాచారం.
ఇప్పుడు ఖైరతాబాద్ నియోజకవర్గం దానం నాగేందర్ అడ్డా. ఇక్కడి నుంచి దానం నాగేందర్ మూడుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. ఖైరతాబాద్ లో దానంకు స్ట్రాంగ్ ఓటు బ్యాంకు ఉంది. అటు ముస్లిం ఓటర్లు కూడా దానంకు మద్దతుగా నిలుస్తున్నారు. గతంలో ఆసిఫ్ నగర్ నుంచి 1994, 1999 లో రెండు సార్లు కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున దానం నాగేందర్ ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. ఇక 2004లో టీడీపీలో చేరి ఎమ్మెల్యేగా విజయం సాధించారు. కానీ అప్పట్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఓటమి పాలై కాంగ్రెస్ పార్టీ అధికారంలోకి వచ్చింది. దాంతో ఎమ్మెల్యే పదవికి రాజీనామా చేసి.. ఆసిఫ్ నగర్ లో ఉపఎన్నికకు కారణమయ్యారు. కానీ ఆసిఫ్ నగర్ ఉప ఎన్నికలో దానం నాగేందర్ ఓడిపోయారు. ఆ తర్వాత.. నియోజకవర్గాల పునర్ విభజనతో 2009లో ఖైరతాబాద్ కు మారిపోయి కాంగ్రెస్ పార్టీ తరపున ఎమ్మెల్యేగా గెలిచారు. దాంతో వైఎస్ కేబినెట్లో మంత్రిగా అవకాశం దక్కింది. అప్పటినుంచి ఖైరతాబాద్ లో దానంకు తిరుగులేకుండా పోయింది. పార్టీలతో సంబంధం లేకుండా ఎమ్మెల్యేగా గెలిచే స్థాయికి ఆయన చేరుకున్నారు. ఇప్పుడు కూడా దానం నాగేందర్ సొంత బలంతో.. కాంగ్రెస్ బలం తోడైతే గెలుపు మరింత ఈజీ అవుతుందని పార్టీ వర్గాల్లో చర్చ జరుగుతోందట. అందుకే దానంకు మంత్రి పదవి ఇచ్చే ఆలోచనను సైతం పార్టీ పెద్దలు చేస్తున్నారని ప్రచారం సాగుతోంది.
ఇటీవలే జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో బైపోల్ జరిగితే.. అక్కడ కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి నవీన్ యాదవ్ భారీ మెజారిటీతో విజయం సాధించారు. అంతకుముందు కంటోన్మెంట్ బైపోల్ లోనూ కాంగ్రెస్ అభ్యర్ది శ్రీ గణేష్ విజయం సాధించారు. ఇక జూబ్లీహిల్స్ బైపోల్ సమయంలో మైనారిటీ కోటాలో అజారుద్దీన్ కు మంత్రి పదవి దక్కింది. దాంతో మైనారిటీ ఓటర్లంతా కాంగ్రెస్ కు మద్దతుగా నిలిచారు. అటు ఎంఐఎం పార్టీ కూడా కాంగ్రెస్ తో దోస్తానా చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఖైరతాబాద్ కు బైపోల్ తప్పనిసరి అయితే.. ఇక్కడ మంత్రి హోదాలో రంగంలోకి దిగితే.. ఎన్నికలను భారీగా ప్రభావితం చెయ్యెచ్చని కాంగ్రెస్ పెద్దలు భావిస్తున్నారట. మరోవైపు దానంను గెలిపించుకుంటే.. త్వరలో జరిగే జీహెచ్ఎంసీ ఎన్నికల్లోనూ పాగా వేయోచ్చని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి ఆలోచనగా కనిపిస్తోంది. గత అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో గ్రేటర్ పరిధిలో ఒక్క ఎమ్మెల్యేను కాంగ్రెస్ గెలవలేదు. దాంతో ఈసారి గ్రేటర్ పాగా వేయడమే కాంగ్రెస్ లక్ష్యంగా కనిపిస్తోంది. గ్రేటర్ లో ఓడితే.. వచ్చే ఎన్నికలపై తీవ్ర ప్రభావం పడుతుందని సీఎం రేవంత్ భావిస్తున్నారట. అందుకే దానంకు మంత్రి పదవి ఇచ్చైనా ఖైరతాబాద్లో గెలవాలని లెక్కలు వేసుకుంటున్నారట. ఇప్పటికే రెండుచోట్ల ఉప ఎన్నికల్లో గెలవడంతో.. ఖైరతాబాద్ ఉప ఎన్నికను కాంగ్రెస్ నేతలు ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది.
మొత్తంగా ఖైరతాబాద్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ గెలిస్తే.. ఆ పార్టీకి మరింత బూస్టింగ్ ఖాయం.. ఒకవేళ ప్రజాతీర్పు రివర్స్ అయితే.. మాత్రం.. బీఆర్ఎస్ లేదా బీజేపీకి బలం మరింత పెరిగే అవకాశాలు ఉంటాయి. అందుకే ప్రతిపక్షాలకు ఎక్కడా అవకాశం ఇవ్వకుండా కాంగ్రెస్ పార్టీ పలు ఆలోచనలు చేస్తున్నట్టు పార్టీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. ముఖ్యంగా దానం నాగేందర్ ను ఎట్టిపరిస్థితుల్లో అయినా గెలిపించాలనే ఆలోచనలో సీఎం రేవంత్ ఉన్నారట. ఈనేపథ్యంలోనే మంత్రి పదవిని ఇచ్చే ఆలోచన చేస్తున్నారట. మొత్తంగా దానం విషయంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ ఏం చేస్తుందనేది మాత్రం.. త్వరలోనే మరింత క్లారిటీ రానుంది..