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Danam Nagender: యుద్దంలో మళ్లీ మేమే గెలుస్తాం.. అనర్హత వేటుపై దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Tg High court verdict on mla disqualification:  తెలంగాణ హైకోర్టు ఇచ్చిన తీర్పును స్వాగతిస్తున్నామని మాజీ ఎమ్యెల్యే దానం నాగేందర్ స్పష్టం చేశారు. ఈ తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే ఆలోచన లేదని తెలిపారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 18, 2026, 06:49 PM IST|Updated: Sep 18, 2026, 06:53 PM IST
Danam Nagender: యుద్దంలో మళ్లీ మేమే గెలుస్తాం.. అనర్హత వేటుపై దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..
Image Credit: danamnagender(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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