/Danam Nagender: యుద్దంలో మళ్లీ మేమే గెలుస్తాం.. అనర్హత వేటుపై దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Danam nagender firest reaction on tg high court verdict: తెలంగాణ హైకోర్టు దానం నాగేందర్ పై ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగడంపై అనర్హత వేటు వేసింది. 2024 ఏప్రిల్ 23వ తేదీ నుంచి దానం నాగేందర్ ఎమ్మెల్యేగా కొనసాగేందుకు అనర్హుడని ఈ మేరకు ధర్మాసనం పార్టీ ఫిరాయింపుల కేసులో సభ్యత్వంపై హైకోర్టు అనర్హతపై తీర్పును వెల్లడించింది. ఈ వివాదంపై సుప్రీంకోర్టులో తాము అప్పీల్ చేసుకుంటామని.. ఒక గంట సమయం ఇవ్వాలని దానం తరఫు లాయర్లు హైకోర్టుని కోరగా కోర్టు వారి అభ్యర్థనను తిరస్కరించింది.
హైకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నా
ఉపఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ధంగా ఉన్నాను
సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే ఆలోచన లేదు.. ఎన్నికల్లో కొట్లడానికే సిద్ధంగా ఉన్నాను
- దానం నాగేందర్ https://t.co/fGj95on9ni pic.twitter.com/5tYAikkWfW
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) September 18, 2026
అంతే కాకుండా.. దానం నాగేందర్ను అనర్హుడిగా ప్రకటించాలని స్పీకర్ కు, ఎన్నికల కమిషన్కు ఆదేశాలు జారీ చేసింది. ఈ క్రమంలో తెలంగాణ హైకోర్టు అనర్హత వేటుపై దానం నాగేందర్ స్పందించారు. హైకోర్టు తీర్పును స్వాగతిస్తున్నానని పేర్కొన్నారు. ఉపఎన్నికలు ఎప్పుడు వచ్చినా సిద్ధంగా ఉన్నానని పేర్కొన్నారు.
సుప్రీంకోర్టుకు వెళ్లే ఆలోచన లేదని, ఎన్నికల్లో కొట్లడటానికే సిద్ధంగా ఉన్నానని దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. పోరాటం, యుద్దం చేయడం తమకు కొత్తకాదని, మరల ఎన్నికల్లో ఖచ్చితంగా బరిలో ఉంటామని తెలిపారు. ఎన్నికలలో మరల గెలవడం ఖాయమని దానం నాగేందర్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.
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