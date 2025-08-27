Heavy Rains: తెలంగాణలో వరుణుడి ఉగ్రరూపం.. వినాయక పండుగ నాడు జిల్లాలు అతలాకుతలం

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

High Tension In Dhoopsingh Thanda And Boggu Gudise Vaagu A Head Of Heavy Rains In Telangana: భారీ వర్షాలతో తెలంగాణ అతలాకుతలమవుతోంది. వినాయక చవిత పండుగ నాడు భారీ ఎత్తున వర్షం పడడంతో పలు జిల్లాల్లో భారీ ఎత్తున వరద పోటెత్తుతోంది. దీంతో ప్రజలు పండుగ చేసుకోకుండా ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని బిక్కుబిక్కుమంటున్నారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 27, 2025, 03:57 PM IST

Heavy Rains In Telangana: తెలంగాణలో భారీ వర్షాలు పడుతున్నాయి. జిల్లాల్లో పరిస్థితి భయానకంగా మారింది. రాత్రి నుంచి కురుస్తున్న భారీ వర్షాలతో వరద మొత్తం జనావాసాలను చుట్టుముట్టడంతో ఆయా ప్రాంతాల్లో ప్రజలు వరదలో చిక్కుకున్నారు. బిక్కుబిక్కుమంటూ ప్రాణాలు అరచేతిలో పెట్టుకుని ఎదురుచూస్తున్నారు. ముఖ్యంగా కామారెడ్డి జిల్లా, మెదక్‌ జిల్లాలలో పరిస్థితి ఆందోళనకరంగా ఉంది. అయితే ఆలస్యంగా మేల్కొన్న ప్రభుత్వం రంగంలోకి దిగి బాధితులను ఆదుకునేందుకు సిద్ధమైంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read:KTR: రాజకీయాలు పక్కనపెట్టి వర్షాలపై దృష్టి సారించు.. రేవంత్‌ రెడ్డికి కేటీఆర్‌ సూచన

ఉమ్మడి నిజామాబాద్‌ జిల్లాను భారీ వర్షాలు వణికిస్తున్నాయి. కామారెడ్డి జిల్లా నిజాం సాగర్ మండలం బొగ్గు గుడిసె వాగులో 10 మంది కార్మికులు చిక్కుకున్నారు. వాటర్ ట్యాంక్ పైకి ఎక్కి సహాయం కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. బ్రిడ్జి నిర్మాణం కోసం పని చేయడానికి వెళ్లి కార్మికులు చిక్కుకుపోయారు. జలదిగ్బంధంలో చిక్కుకుని అర్థనాదాలు చేస్తుండడంతో వెంటనే రంగంలోకి అధికారులు దిగారు. నిజాంసాగర్ మండలంలోని బొగ్గు గుడిసె వద్దకు సబ్ కలెక్టర్ కిరణ్మయి బయలుదేరారు. హెలికాప్టర్ రప్పించి వారి ప్రాణాలు రక్షించేందుకు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.

Also Read: BR Naidu: తిరుమలపై జరుగుతున్న విష ప్రచారంపై టీటీడీ చైర్మన్‌ తీవ్ర ఆగ్రహం

రాజంపేట మండలంలో భారీ వర్షానికి నీట మునిగిన పలు తండాలు. నడిమితండా, షేర్ శంకర్ తండా, ఎల్లాపూర్ తండా, లేత మామిడి తండా, గుడి తండాల్లో పరిస్థితి భయాందోళనగా మారింది. వాగు వరదలో పశువులు కొట్టుకుపోగా.. విద్యుత్ స్తంభాలు నేల కొరిగాయి. ప్రభుత్వ అధికారుల సాయం కోసం తండావాసులు ఎదురుచూస్తున్నారు. భారీ వర్షాలతో రాజంపేట- మెదక్ మధ్య రవాణా వ్యవస్థ నిలిచిపోయింది. 

Also Read: Local Body Elections: తెలంగాణ స్థానిక ఎన్నికలకు సర్వం సిద్ధం.. ఈసీ కీలక ఆదేశం

కొట్టుకుపోయిన రైల్వే ట్రాక్‌
కామారెడ్డి జిల్లాలో భారీ వర్షాల కారణంగా బిక్నూర్ -తలమడ్ల మధ్యలో రైల్వే పట్టాలు కొట్టుకుపోయాయి. పట్టాల కింద నుంచి వరద పోటెత్తడంతో పట్టాలు ప్రమాదకరంగా మారాయి. ఈ కారణంగా రైళ్ల రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి. వెంటనే రంగంలోకి దిగిన రైల్వే అధికారులు మరమ్మత్తు చేపడుతున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Heavy RainsHaveli GhanpurDhoopsingh ThandaBoggu Gudise VaaguNDRF

