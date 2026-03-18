English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
Warangal: హనుమకొండలో ఘోరం.. తండ్రి, కూతురు సజీవ దహానం.. ఏమైందంటే..?

father and daugher burn alive in warangal: కూతురు, తండ్రిని ఇంట్లో విగత జీవులుగా ఉండటంను స్థానికులు గుర్తించారు. వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. ఇల్లంతా నల్లని పొగలు కమ్ముకున్నాయి. స్థానికులు అల్లుడిపై అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 18, 2026, 11:29 AM IST
  • వరంగల్ లో దారుణం..
  • కూతురు, తండ్రిపై ఘోరం..

Trending Photos

EPFO 3.0 Update: పెన్షన్‎లో మార్పులు.. రూ. 5లక్షల వరకు ఆటో క్లెయిమ్.. ఈపీఎఫ్ బదిలీ.. EPFO 3.0 సంస్కరణలపై కేంద్రం ఇచ్చిన కీలక అప్డేట్స్ ఇవే..!!
6
EPFO 3.0 update
Niharika Konidela: పెళ్లికి సిద్ధమైపోయిన నిహారిక.. ఫైనల్ గా క్లారిటీ ఇచ్చేసిన మెగా డాటర్..
7
Niharika Konidela
Ugadi 2026: శ్రీ పరాభవ నామ సంవత్సరం.. మకరం రాశివారి ఎలా ఉంటుందో తెలుసా..?..
5
Ugadi 2026
EPFO 3.O: ఈపీఎఫ్ఓ 3.0 భారీ సంస్కరణలు.. లోక్‌సభలో ఈపీఎస్-95 పెన్షన్ పెంపుపై మోడీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన..
6
EPFO new employee scheme
Daughter and father burnt alive in warangal: సమాజంలో ఇటీవల డబ్బుల కోసం అనేక దారుణాలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. మానవ సంబంధాలు అన్ని మాయమైపోయి కేవలం ఆర్థిక సంబంధాలు మాత్రమే కన్పిస్తున్నాయి. దీంతో ప్రజలు డబ్బుల కోసం ఒకర్ని మరోకరు చంపుకుంటున్నారు. ఎంతటి దారుణాలకు చేయడానికి సైతం వెనుకాడటంలేదు. రక్తం పంచుకుని పుట్టిన పిల్లల్ని, తల్లిదండ్రుల్ని ఎవర్ని వదలడంలేదు. తమకు అడ్డు వస్తే ఎంతటి ఘోరాలకు అయిన తెగ పడుతున్నారు. ఇటీవల భార్యభర్తల గొడవలు నిత్యం వార్తలలో ఉంటున్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

పెళ్లిళ్లు చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండాల్సి పోయి పరస్పరం దాడులు చేసుకుంటున్నారు. సుపారీలు ఇచ్చి చంపుకుంటున్నారు. ఎంతటి ఘోరానికైన వెనుకాడటంలేదు. దీంతో అసలు పెళ్లంటే కొంతమంది విరక్తి చెందుతున్నారు. ఈక్రమంలో వరంగల్ లో మరో దారుణం వెలుగులోకి వచ్చింది. కూతురు, తండ్రి అగ్గికి కాలిపోయి విగత జీవుల్లా మారిపోయారు. 

హనుమ కొండలోనిన కాజీపేట్ లో దారుణం చోటు చేసుకుంది.  కడిపికొండలో గ్రామం పరిధిలో.. తండ్రి రాజశేఖర్ (54), కుమార్తె రాజశ్రీ (24) అనుమానాస్పద రీతిలో సజీవ దహనమయ్యారు. అయితే.. గత కొన్ని రోజులుగా రాజశ్రీకి, ఆమె భర్త ప్రవీణ్ కు గొడవలు జరుగుతున్నాయి. ఆస్తుల విషయంలో వీరి మధ్య తగాదాలు జరుగుతున్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు.  మరీ ఏంజరిగిందో కానీ.. రాజశేఖర్, రాజ శ్రీలు ఇంట్లో అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. ఆ తర్వాత ప్రవీణ్ అక్కడి నుంచి పారిపోయాడు.

Read more: Youtuber Vaishnavi murder case: యూట్యూబర్ వైష్ణవి హత్య వెనుక అసలు స్కెచ్ ఇదే.!. వెలుగులోకి విస్తుపోయే విషయాలు..

ఏ సమయంలో గొడవ జరిగింది. మరీ వారిద్దరిని సజీవ దహానం ఏవిదంగా చేశాడనేది అందర్ని కలిచి వేసింది. చుట్టుపక్కల వారి సమాచారం మేరకు పోలీసులు రంగంలోకి విచారణ చేపట్టారు. అల్లుడు ప్రవీన్ పోలీసుల అదుపులో ఉన్నాడు. దీనిపై అనేక వాదనాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి.  ఈ ఘటన స్థానికంగా పెనువిషాదకరంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Warangaldaughter and father burn aliveWarangal crime newsWarangal NewsFamily Dispute

Trending News