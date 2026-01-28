English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Vikarabad: తెలంగాణలో ఘోరాతీ ఘోరం.. ప్రియుడి కోసం తల్లిదండ్రుల్ని కంత్రీ కూతురు ఏంచేసిందంటే..?

Vikarabad: తెలంగాణలో ఘోరాతీ ఘోరం.. ప్రియుడి కోసం తల్లిదండ్రుల్ని కంత్రీ కూతురు ఏంచేసిందంటే..?

Daughter killed  parents in vikarabad:  తనకు ఇటీవల ఇతర పెళ్లి సంబంధాలు చూస్తుండటంతో నక్క సురేఖ ఆగ్రహంలో ఊగిపోయింది. ఎలా అయిన తల్లిదండ్రులను లేపేయాలని ప్లాన్ వేసింది. ఈ క్రమంలో వికారాబాద్ లో జరిగిన ఘటన తెలంగాణలో పెనుసంచలనంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 28, 2026, 02:46 PM IST
  • వికారాబాద్ లో దారుణం..
  • కన్న తల్లిదండ్రుల్ని హత్య చేసిన కసాయి కూతురు..

Vikarabad: తెలంగాణలో ఘోరాతీ ఘోరం.. ప్రియుడి కోసం తల్లిదండ్రుల్ని కంత్రీ కూతురు ఏంచేసిందంటే..?

Daughter killed parents with Sleeping injections in vikarabad: ఇటీవల కొంత మంది సోషల్ మీడియాల్లో యువతీ, యువకులు ప్రేమలో పడుతున్నారు. అసలు ముక్కు ముఖం తెలియనివారితో ప్రేమలో పడటమే కాకుండా వారు చెప్పిన పనులు చేస్తున్నారు. కొంతమంది ఇతర ప్రదేశాలకు వెళ్లి వారిచేతిలో మోసపోతున్నారు. అత్యాచారాలు,హత్యలకు కూడా గురౌతున్నారు. కొంత మంది తమ లవర్ ల కోసం, పడగ సుఖం కోసం కన్నవాళ్లను కూడా కడతెర్చేందుకు వెనుకావడటంలేదు.  తల్లిదండ్రులు, సోదరులు, అక్కాచెల్లెమ్మలు ఇలా అందరిని తమకు అడ్డుగా అన్పిస్తే వారిని చంపుతున్నారు. తెలంగాణలోని  వికారాబాద్ జిల్లాలో జరిగిన దారుణ ఘటన సంచలనంగా మారింది.

వికారాబాద్ లోని బట్వారం మండలం యాచారం గ్రామంలో దశరథ్, లక్ష్మీ దంపతులు. వీరికి కూతురు నక్క సురేఖ, కొడుకు అశోక్ ఉన్నారు. అయితే సురేఖ స్థానికంగా నర్సింగ్ హోంలో నర్స్‌గా విధులు నిర్వహిస్తుంది. ఆమెకు ఇటీవల ఇన్ స్టాలో ఒక యువకుడు పరిచయం అయ్యాడు. అతనితో  రెండెళ్ల ప్రేమాయణం నడిపింది. కానీ ఇంట్లో ఆమె తన ప్రేమ గురించి చెప్పడంతో కులాలు వేరు కావడంతో వారు అంగీకరించలేదు. దీంతో తల్లిదండ్రులపై కోపం పెంచుకుంది.

వేరే సంబంధాలు చూస్తుండటంతో ఎలాగైన అమ్మానాన్నల్లి లేపేయాలని ప్లాన్ వేసింది. దీనిలో భాగంగా ఇటీవల ఓళ్లు నొప్పులకు మందు అంటూ అనస్థీషియా ఇచ్చింది. చాలా ఎక్కువ డోస్ ఇవ్వడంతో తొలుత దశరథ్ చనిపోయాడు. అతను చనిపోయిన కొన్ని గంటలకే లక్ష్మీ కూడా చనిపోయింది. తండ్రి గుండెపోటుతో చనిపోయాడని అందర్ని నమ్మించింది.ఆ తర్వాత తల్లి ఆ బాధను దిగమింగలేక చనిపోయిందని కొత్త డ్రామాకు తెరతీసింది. దీంతో సోదరుడు అశోక్ ,స్థానికులు దీనిపై అనుమానం వ్యక్తం చేశారు.

వెంటనే పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు పోస్ట్ మార్టంకు తరలించారు. ఆ తర్వాత  షాకింగ్ విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అనస్థీషియా ఎక్కువ డోస్ తో ఇవ్వడంతో ఈ ఘటన జరిగినట్లు వైద్యులు చెప్పారు. పోలీసులు సురేఖను అదుపులోకి తీసుకుని తమదైన శైలీలో విచారించగా అసలు నిజంను ఓప్పుకుంది. తన పెళ్లికి అంగీకరించలేదని తల్లిదండ్రులను చంపినట్లు యువతి అంగీకరించింది.

Read more: Komatireddy Raja gopal Reddy: ఏదో ఒకరోజు బాంబు పేలుస్తా.!. ఎమ్మెల్యే కోమటిరెడ్డి రాజగోపాల్ రెడ్డి షాకింగ్ కామెంట్స్..

ఈ ఘటనస్థానికంగా పెద్ద దుమారంగా మారింది. నవమాసాలు మోసి కని, పెంచిన తల్లిదండ్రుల్ని ఇన్ స్టా లవర్ కోసం ఇంత క్రూరంగా మత్తుమందు ఇచ్చి చంపడంపై అందరు భగ్గుమంటున్నారు. ఆ కామాంధురాలిని దారుణంగా పనిష్మెంట్ చేయాలని స్థానికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.

 

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

