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Mahabubabad: మరీ ఇలా ఉన్నారెంట్రా.!. డీసీఎం వాహనం బోల్తా.. యాపిల్ పెట్టెల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు.. వీడియో వైరల్..

Dcm Over turned in Thorrur: వరంగల్ - ఖమ్మం జాతీయ రహదారిపై డీసీఎం వాహనం అదుపు తప్పి బోల్తా పడింది. దీంతో రోడ్డుపైన వెళ్తున్న వారంతా ఒక్కసారిగా  అక్కడకు వచ్చి యాపిల్ పెట్టెల్ని పట్టుకుని పారిపోయారు. కనీసం  గాయపడ్డ డ్రైవర్ ను పక్కకు తీసుకెళ్లే పనిని ఎవరు చేయలేదు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 30, 2026, 05:53 PM IST|Updated: Jul 30, 2026, 05:56 PM IST
Mahabubabad: మరీ ఇలా ఉన్నారెంట్రా.!. డీసీఎం వాహనం బోల్తా.. యాపిల్ పెట్టెల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: mahabubabaddcmaccidentnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Mahabubabad: మరీ ఇలా ఉన్నారెంట్రా.. డీసీఎం వాహనం బోల్తా.. యాపిల్ పెట్టెల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు.. వీడియో వైరల్..
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