/Mahabubabad: మరీ ఇలా ఉన్నారెంట్రా.!. డీసీఎం వాహనం బోల్తా.. యాపిల్ పెట్టెల కోసం ఎగబడ్డ జనాలు.. వీడియో వైరల్..

Dcm vehicle over turned in thorrur mahabubabad: ఇటీవల కొంత మంది జనాలు మరీ ఘోరంగా తయారయ్యారు. వీరిని చూస్తుంటే విలువలు పూర్తిగా మాయమౌతున్నాయని చెప్పుకొవచ్చు. పక్కవాడు ఏదైన ప్రమాదంలో ఉంటే కనీసం సాయం అందించేందుకు ఏ ఒక్కరు ముందుకు రావడంలేదు. నాకేంటీ.. అన్నట్లు చాలా మంది ప్రవర్తిస్తున్నారు. పొరపాటున ఎప్పుడైన రోడ్డు ప్రమాదాలు జరిగితే తమకు ఎందుకని ఏమి పట్టన్నట్లు వెళ్లిపోతారు. మరికొంత మంది మాత్రం అక్కడ కూడా తమకు ఏందొరుకుతుందా అని కక్కుర్తీ పడుతుంటారు. అచ్చం ఇలాంటి ఒక దారుణ ఘటన మహాబూబాబాద్ లో చోటు చేసుకుంది.
వరంగల్ - ఖమ్మం జాతీయ రహదారిపై అదుపుతప్పి బోల్తా పడిన ఆపిల్ పండ్ల లోడుతో వెళ్తున్న డీసీఎం
ఆపిల్ పండ్ల కోసం ఎగబడిన జనాలు.. నిమిషాల్లోనే డీసీఎం పండ్లు లూటీ
మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం మాటేడు గ్రామ స్టేజ్ వద్ద ఘటన pic.twitter.com/ZPA0SBCtNm
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 30, 2026
మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరు మండలం మాటేడు గ్రామ స్టేజి సమీపంలో అనుకొని ఘటన చోటు చేసుకుంది. వరంగల్ - ఖమ్మం జాతీయ రహదారిపై డీసీఎం వాహనం వెళ్తుంది. ఇంతలో వాహనం స్పీడ్ గా వెళ్తుండగా పాపం డ్రైవర్ నియంత్రణ కోల్పొవడంతో అది కాస్త రోడ్డుపక్కన ఉన్న పొదల్లోకి వెళ్లిపోయింది. డీసీఎంలో పూర్తిగా రోడ్డుపక్క బోల్తా పడింది. దానిలో ఉన్న యాపిల్ పెట్టెలన్ని రోడ్డు పక్కన పడ్డాయి. దీంతో ఆ మార్గంలో వెళ్తున్న జనాలు కనీసం డీసీఎంలో ఉన్న డ్రైవర్ బతికున్నాడా..?.. లేదా గాయాలయ్యాయా..?.. అని ఆరాతీయలేదు.
దొరికిందే చాన్స్ అన్నట్లు యాపిల్ పెట్టేల మీద ఎగబడ్డారు. అంతే కాకుండా చుట్టుపక్కల వారికి సమాచారం ఇచ్చారు. అరగంట వ్యవధిలోనే అక్కడి నుంచి చాలా వరకు యాపిల్ పెట్టేలు మాయం అయ్యాయి. కొంత మంది సంచుల్లో మరికొంత మంది బిందెలు, బకెట్లు ఇలా ఇష్టమున్నట్లు యాపిల్ లను తీసుకుని అక్కడి నుంచి పరరయ్యారు. ఆ తర్వాత కొంత మంది అంబులెన్స్ కు సమాచారం అందించారు.
పోలీసులు అక్కడికి చేరుకుని మిగిలిన వాటిని చోరీకాకుండా కాపాడే ప్రయత్నం చేశారు. ఆ తర్వాత డ్రైవర్ ను ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులుసైతం ఈ ఘటన చూసి ముక్కునవేలేసుకున్నారు.
ఈ ఘటనను కొంత మంది వీడియోలు తీసి సోషల్ మీడియాలో పోస్ట్ చేయడంతో అది కాస్త వైరల్గా మారింది. డీసీఎంలో ఉన్న యాపిల్స్ లను చోరీ చేయడం వల్ల ఆ యజమానికి విపరీమైన నష్టం వాటిల్లిందని అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.
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