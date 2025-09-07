English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Ganesh Laddu Video: లక్ అంటే నీదే భయ్యా.. కేవలం 99 రూ.లకే.. 333 కేజీల లడ్డు గెల్చుకున్న విద్యార్థి.. ఎలా గంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Hyderabad ganesh laddu lucky draw: కేవలం రూ. 99 కే 333 కేజీల వినాయకుడి లడ్డును గెల్చుకోవడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేశాడు. అంతేకాకుండా.. తనకు ఆ గణపయ్య ఆశీర్వాదం లభించిందని సదరు కుటుంబం కూడా పొంగిపొతున్నారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Sep 7, 2025, 01:59 PM IST
  • లడ్డును గెల్చుకున్న డిగ్రీ విద్యార్థి..
  • సంబరాల్లో కుటుంబం..

Ganesh Laddu Video: లక్ అంటే నీదే భయ్యా.. కేవలం 99 రూ.లకే.. 333 కేజీల లడ్డు గెల్చుకున్న విద్యార్థి.. ఎలా గంటే..?.. వీడియో వైరల్..

Hyderabad Degree student got 333 kgs ganesh laddu just rupees 99 in lucky draw: దేశ మంతట కూడా ప్రశాంతంగా గణపయ్య నిమజ్జనం జరిగింది. ఎంతో భక్తి భావనలతో గణపయ్య విగ్రహాల నిమజ్జనంను నిర్వహించారు. అయితే.. గణపయ్య విగ్రహాల దగ్గర ఇటీవల పూజల్లో లడ్డులను పెడుతున్నారు. వాటిని చివరి రోజు వేలంపాట వేస్తున్నారు.  ఇక లడ్డు వేలం పాట అంటే మొదటగా గుర్తొచ్చేది హైదరాబాద్ లోని బాలాపూర్ గణపయ్య.

ఈ ఏడాది బాలాపూర్ లడ్డు వేలంలో రూ.35 లక్షలు పలికింది. సాధారణంగా బలాపూర్, బండ్లగూడ, ఉప్పల్,  కూకట్‌పల్లి ప్రాంతాల్లో లడ్డు వేలం పాలకు ఫెమస్ అని చెప్పుకొవచ్చు. ఈసారి కూడా వేలం పోటీలో రికార్డు స్థాయిలో బిడ్లు నమోదయ్యాయి. అయితే.. దాదాపు.. 333 కేజీల లడ్డును డిగ్రీ విద్యార్థి ఎలాంటి వేలంపాట లేకుండా కేవలం రూ. 99 కే గెల్చుకున్నాడు. ఈ వీడియో వైరల్గా మారింది.

హైదరాబాద్‌లోని కొత్తపేట గణేశ్ ఉత్సవాల్లో ప్రతి ఏటా కూడా గణపయ్య విగ్రహం దగ్గర లడ్డును ఉంచుతారు. దీనికి వేలం పాటతో కాకుండా.. లక్కీ లాటరీని నిర్వహిస్తారు. దీని రుసుమును కూడా కేవలం రూ.99 గా నిర్ణయించారు. అయితే..ఈ సారి 333 కేజీల గణపయ్య లడ్డును..  లక్కీ డ్రాలో.. బీబీఏ విద్యార్థి సాక్షిత్ గౌడ్‌ కేవలం రూ.99కే.. దక్కించుకున్నాడు.

సుమారు 760 టోకెన్లలో అతడినే అదృష్టం ఇతడ్ని వెతుక్కుంటూ వచ్చింది. ఈసారి లక్కీ డ్రా రూపంలో ప్రసాదం విద్యార్థికి దక్కడం చర్చనీయాంశమైంది. తనకు ఆ వినాయకుడి ఆశీర్వాదంలో లడ్డు లక్కీ లాటరీ రూపంలో లభించిందని విద్యార్థి ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు.

Read more: Lunar Eclipse 2025: దయచేసి ఈ రోజు సిజేరియన్లు వద్దు.!. వైద్యులపై గర్భిణుల ఒత్తిడి.!. ఆశ్చర్యపోతున్న వైద్యులు..

మొత్తంగా యూత్ సభ్యులు సైతం సదరు స్టూడెంట్ ను అభినందించారు. బాలుడి కుటుంబ సభ్యులు కూడా ఆనందంతో పండగ చేసుకుంటున్నారు. గణపయ్య ఆశీర్వాదం లభించినందుకు సంతోషంగా ఉందన్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

