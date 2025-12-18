Delhi Pollution: డేంజర్ లో దేశ రాజధాని.. ఢిల్లీలో నేటి నుంచి కొత్త రూల్స్..

దేశ రాజధానిలో పొగమంచు, కాలుష్యం వల్ల గాలి నాణ్యత రోజురోజుకూ పడిపోతోంది. వాయ కాలుష్యం నియంత్రణలో భాగంగా ఢిల్లీ సర్కార్ పలు ఆంక్షలు అమలుచేస్తోంది. అందులో భాగంగా నేటి నుంచి అన్ని ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు సంస్థలు వర్క్ ఫ్రౌం హోం అమలులోకి తెచ్చింది. ఆయా సంస్థలు తమ సిబ్బందిలో 50 శాతం మందికి తప్పనిసరిగా వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ సౌకర్యరం కల్పించాలని ఆదేశించింది. లేని పక్షంలో ఆయా సంస్థలపై చర్యలు తప్పవని హెచ్చరించింది. ఢిల్లీలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్ 450 దాటడంతో సర్కార్ అలర్ట్ అయ్యింది. వెంటనే 'గ్రేడెడ్ రెస్పాన్స్ యాక్షన్ ప్లాన్' జీఆర్ఏపీ కు చెందిన స్టేజ్-IV నిబంధనలను అమలులోకి తెచ్చింది. దీని ప్రకారం ఢిల్లీతో పాటు జాతీయ రాజధాని ప్రాంతం NRC లోనూ ఈ కఠినమైన రూల్స్ను అమలుకు ఆదేశించింది. ఇందులో భాగంగా నిర్మాణ పనులు, భవనాల కూల్చివేత పనులను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. స్టోన్ క్రషర్లు, మైనింగ్ యూనిట్లు, వాటి అనుబంధ రంగాల్లో కార్యకలాపాలను కూడా మూసివేయాలని ఆదేశించారు. వీటి ద్వారా సూక్ష్మమైన దుమ్మూధూళి కణాలు గాలిలోకి విడుదలవున్నాయి. ఇప్పటికే ఢిల్లీలో గాలి నాణ్యత తగ్గిపోయినందున, పరిస్థితి మరింత చేజారకుండా చూసేందుకే ఈ కార్యకలాపాలను నిలిపివేవారు. ఈ నిబంధనల కారణంగా ఉపాధి కోల్పోయిన కార్మికులకు 10వేల రూపాయల పరిహారం ఇవ్వనుంది. అదేవిధంగా జీఆర్ఏపీ స్టేజ్- 4 అమల్లో ఉన్న రోజులు కూడా కార్మికులకు పరిహారం ఇస్తామని ప్రకటించింది. ఈ ప్రయోజనాలు కేవలం నమోదు చేసుకున్న కార్మికులకు మాత్రమే వర్తిస్తాయని ప్రకటించింది.
ఢిల్లీలోని ప్రధాన రోడ్లపై కార్లు, ట్రాలీలు, నాలుగు చక్రాల వాణిజ్య వాహనాల రాకపోకలపైనా ఆంక్షలను కఠినతరం చేశారు. ఢిల్లీ-–ఎన్ సీఆర్ పరిధిలోని సరిహద్దుల్లో ఉన్న 9 టోల్ ప్లాజాల వల్ల కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ లు విపరీతంగా పెరుగుతున్నాయని, తద్వారా కాలుష్యం కూడా అధికమవుతోందని సుప్రీం కోర్టు అభిప్రాయపడింది. అందుకే ఈ టోల్ ప్లాజాలను తాత్కాలికంగా జనవరి 31వ తేదీ వరకూ మూసేయాలని.. లేదంటే ఇతర ప్రాంతాల్లోకి షిఫ్ట్ అయినా చేయాలని నేషనల్ హైవేస్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా(ఎన్ హెచ్ఏఐ), ఢిల్లీ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ (ఎంసీడీ)ని ఆదేశించింది.
ఉదయం 8 గంటల ప్రాంతంలో ఎయిర్ క్వాలిటీ ఇండెక్స్(ఏక్యూఐ) 328 పాయింట్లు నమోదైనట్లు కేంద్ర కాలుష్య నియంత్రణ బోర్డు ప్రకటించింది. ఇదిలా ఉండగా అనేక ప్రాంతాల్లో దట్టమైన పొగమంచు కారణంగా పది విమానాలు రద్దు చేసినట్లు ఇందిరా గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయ అధికారులు తెలిపారు. అటు చెన్నై అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయంలో కూడా విమానా కార్యకలాపాలకు అంతరాయం ఏర్పడిందని అధికారులు తెలిపారు. దట్టమైన పొగమంచు, ప్రతికూల వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఢిల్లీ, ఇతర ఉత్తరాది రాష్ట్రాల్లో విమాన సేవలు తీవ్రంగా ప్రభావితమ్యాయని అన్నారు. ఢిల్లీకి వెళ్లాల్సిన అనేక విమానాలు ఇతర విమానాశ్రయాలకు మళ్లించినట్లు చెప్పారు. ఒకే రోజు పలు విమానాలు రద్దు కావడం వల్ల ప్రయాణికులు తీవ్ర ఇబ్బందులకు గురువుతున్నారు.
కాలుష్య నియంత్రణ మండలి ప్రకారం ఏక్యూఐ 101 నుంచి 200 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత మోస్తరుగా ఉందని పరిగణిస్తారు. ఏక్యూఐ 201 నుంచి 300 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత 'పేలవంగా' ఉందని అర్థం. ఏక్యూఐ 301 నుంచి 400 మధ్య ఉంటే గాలి నాణ్యత 'చాలా పేలవంగా' ఉందని అర్థం. ఒకవేళ ఏక్యూఐ 400 దాటితే, గాలి నాణ్యత 'తీవ్రంగా తగ్గిపోయింది' అని భావిస్తారు. ఏక్యూఐ 450 దాటితే గాలి నాణ్యత అతితీవ్రంగా దెబ్బతిందనే నిర్ధారణకు వస్తారు. 500 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ ఏక్యూఐ నమోదైతే చాలా ప్రమాదకర స్థాయిలో గాలి నాణ్యత తగ్గిందని భావిస్తారు.
