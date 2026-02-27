English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kalvakuntla Kavitha: లిక్కర్ రాణి అంటూ ఏడ్పించారు.!. కోర్టు ఉత్తర్వులపై సంబరాలు చేసుకుంటున్న జాగృతి కార్యకర్తలు..

Kalvakuntla Kavitha: లిక్కర్ రాణి అంటూ ఏడ్పించారు.!. కోర్టు ఉత్తర్వులపై సంబరాలు చేసుకుంటున్న జాగృతి కార్యకర్తలు..

Delhi court clean chit to kalvakuntla kavitha on liquor case: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కోర్టు తాజాగా.. తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితకు క్లీన్ చిట్ ఇవ్వడంతో కార్యకర్తలు పండగ చేసుకుంటున్నారు . తమ అధినేత్రిని మాటలతో వేధించారని అపోసిషన్ పార్టీలపై మండిపడుతున్నారు.  మొత్తంగా ఈ పరిణామం మాత్రం దేశ రాజకీయాల్లో తీవ్ర చర్చనీయాంశంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 27, 2026, 12:58 PM IST
  • ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కవితకు క్లీన్ చిట్..
  • ఆరోపణలపై మండిపడుతున్న కార్యకర్తలు..

Rouse Avenue Court Clean Chit to kalvakuntla Kavitha on delhi liquor scam case: దేశ రాజకీయాల్లోనే కాకుండా తెలంగాణ రాజకీయాల్లో కూడా ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ ప్రకంపనలను క్రియేట్ చేసింది. ఈ  కేసులో సబంధం ఉందని సీబీఐ అధికారులు గతంలో కల్వకుంట్ల కవితను అరెస్ట్ చేశారు. కొన్ని నెలల పాటు జైలు పాలు చేశారు. కవిత జైలులో ఉన్నప్పుడు ఆమెపై అపోసిషన్ పార్టీలు అనేక ఆరోపణలు గుప్పించాయి. లిక్కర్ రాణి అంటూ నోటి కొచ్చినట్లు మాట్లాడాయి. కేసీఆర్ సైతం తన కూతుర్ని పరామర్శించడానికి వెళ్లకపోవడం మరింత వివాదాస్పదంగా మారింది. ఎట్టకేలకు ఈ కేసులో రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు కీలక తీర్పును ఈ రోజున వెల్లడించింది. ఢిల్లీ లిక్కర్ స్కామ్ కేసులో  ఢిల్లీ మాజీ ముఖ్యమంత్రి అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియా, కల్వకుంట్ల కవితతో పాటు మొత్తంగా 23 మందికి  రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు క్లీన్ చిట్ ఇచ్చింది.

సీబీఐ దాఖలు చేసిన సాక్ష్యాధారాలు సరిగ్గాలేవని కోర్టు సీరియస్ అయ్యింది. మొత్తంగా సరైన ఆధారాలు లేకుండా  వీరి పేర్లను ఏవిధంగా కేసులో వీరి పేర్లను చేరుస్తారని ధర్మాసనం సీబీఐపై మండిపడింది. వెంటనే సీబీఐ అధికారులపై చర్యలు కూడా తీసుకొవాలని ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

ఈ క్రమంలో రౌస్ అవెన్యూ కోర్టు తీర్పుతో దేశ మంత మరోసారి లిక్కర్ స్కామ్ గురించిన వార్త హాట్ టాపిక్ గా మారింది. ఇక తెలంగాణ విషయానికి వస్తే కవితను కావాలని ఈ లిక్కర్ స్కామ్ లో ఇరికించారని జాగృతి నేతలు అప్పట్లోనే మండిపడ్డారు. తాజాగా.. కోర్టు తీర్పుతో పండగ చేసుకుంటున్నారు. గతంలో తరచుగా లిక్కర్ రాణి అంటూ చాలా అసహ్యంగా కొంత మంది మాట్లాడారని వీరికి చెంప పెట్టు సమాధానం కోర్టు ఇచ్చిందన్నారు.

Read more: Arvind Kejriwal: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియాలకు క్లీన్ చిట్..

కనీసం ఆడబిడ్డ అని చూడకుండా ఇష్టం వచ్చినట్లు మట్లాడినా దోంగలు ఇప్పుడు మాట్లాడాలన్నారు.  ఇక ఖబాద్దర్ కోడుకుల్లరా ఇక నుండి మీ రాజకీయ జీవితాన్ని లేక్కేసుకోండి.. అసలైన రాజకీయాలు మేము చేస్తామంటూ జాగృతి కార్యకర్తలు  అపోసిషన్ పార్టీలపై ఛాలెంజ్ లు విసురుతున్నారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kalvakuntla KavithaDelhi Excise Policy Caseliquor case allegations on kavithaArvind KejriwalManish Sisodia

