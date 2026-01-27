Duddilla Sridhar babu: నలుగురు మంత్రుల రహస్య భేటి.. మల్లు భట్టి విక్రమార్క, శ్రీధర్ బాబు ఏమన్నారంటే..?

Mallu Bhatti vikramarka and Duddilla Sridhar babu reacts on ministers meeting row: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం రాజకీయాలు చాలా హాట్ టాపిక్ గా మారాయి. ఇప్పటికే ఒకవైపు ఫోన్ ట్యాపింగ్ అంశం, మరోవైపు బోగ్గు స్కామ్ సంచలనంగా మారిన విషయం తెలిసిందే. ఈ నేపథ్యంలో ఇటీవల తెలంగాణకు చెందిన నలుగురు మంత్రులు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క,శ్రీధర్ బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్, అడ్లూరి లక్ష్మణ్ కుమార్ భేటీ అయ్యారు. దీనిపై దుమారం రాజుకుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి విదేశాల్లో ఉండగా మంత్రులు భేటీ వెనక కారణం ఏంటని కొంత మంది సోషల్ మీడియాలో,రాజకీయాల్లో లేనిపోనీ ప్రచారాలు చేశారు.
మరికొంత మంది ఒక అడుగు ముందుకేసి సీఎం రేవంత్ పై తిరుగుబాటు బావుటా ఎగర వేయడానికి కేనా అంటూ కూడా ప్రచారం చేశారు. దీనిపై తాజాగా.. మంత్రులు శ్రీధర్ బాబు, డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్క, పీసీసీ చీఫ్ సైతం రియాక్ట్ అయ్యారు. నలుగురు మంత్రులం ఒకేకారులో బహిరంగంగానే కలిసి వెళ్లామని ఇది రహస్య భేటి ఎలా అవుతుందని మంత్రి శ్రీధర్ బాబు ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. మంత్రుల భేటీపై సోషల్ మీడియా, కొన్ని ప్రసార మాధ్యమాల్లో ‘విష ప్రచారం’ను ఖండించారు.
తమ భేటీలో ఎలాంటి దాపరికాలు లేవని క్లారిటీ ఇచ్చారు. క్యాబినెట్ అనేది ఒక యూనిట్ అని.. పాలనను సమన్వయం చేసుకోవడం మా బాధ్యతని స్పష్టం చేశారు.
మా భేటీలో ప్రధాన చర్చ మున్సిపల్ ఎన్నికల సన్నద్ధత పైనే అంటూ మంత్రి దుద్దిళ్ల శ్రీధర్ బాబు తెల్చి చెప్పారు.
రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో రాజకీయ లబ్ధి పొందేందుకే కొందరు కావాలనే పని గట్టుకొని ఇలాంటి తప్పుడు ప్రచారం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ప్రజాస్వామ్యంలో పాలనాపరమైన అంశాల్లో ఎక్కడా జాప్యం ఏర్పడకుండా ఉండటానికి సీనియర్ మంత్రులుగా మేం చర్చించుకుంటే అందులో తప్పేముందన్నారు.ఇది ప్రభుత్వ సమష్టి బాధ్యత అన్నారు.
డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క నివాసంలో మేము భేటీ అయ్యి పాలనాపరమైన అంశాలను చర్చించమన్నారు. లోక్ భవన్ లో ఎట్ హోమ్ కార్యక్రమం ముగిసిన తర్వాత అందరి ముందే మేమంతా ఒకే కారులో వెళ్లాం. రాబోయే మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో పార్టీ తరఫున అనుసరించాల్సిన వ్యూహాలపై చర్చించామన్నారు.
ప్రజాస్వామ్యంలో ఎన్నికల సన్నద్ధత అనేది రాజకీయ పార్టీల ప్రాథమిక బాధ్యత. ఏదైన "నిర్మాణాత్మకమైన విమర్శలను మేము ఎప్పుడూ స్వాగతిస్తామని కానీ వ్యక్తిత్వ హననానికి, ఊహాజనిత కథనాలకు పాల్పడితే అది ప్రజాస్వామ్యానికే ప్రమాదకరమన్నారు. అదే విధంగా దీనిపై డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క సైతం నలుగురు మంత్రులు భేటీ అయితే తప్పేంటని అన్నారు.
దీనిపై పీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సైతం రియాక్ట్ అయ్యారు. రేవంత్ రెడ్డి విదేశీ పర్యటనలో ఉన్నప్పుడు మంత్రులు సమావేశం అవ్వడంలో తప్పేం లేదన్నారు. రాష్ట్రంలో జరిగే పరిస్థితులపై భట్టి విక్రమార్క, ఇతర మంత్రులు సమావేశమయ్యారని టీపీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేష్ కుమార్ గౌడ్ సైతం క్లారిటీ ఇచ్చారు.
