Mallu Bhatti Vikramarka: 100 రోజుల్లో 6 వేల కోట్ల పెన్షన్ బకాయిలు క్లియర్.!. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క కీలక వ్యాఖ్యలు..

Deputy cm mallu Bhatti vikramarka key comments on Telangana govt employees demands: తెలంగాణలో ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చాక గత పాలకులు చేసిన అప్పులు వల్ల అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెల్చి చెప్పారు. వారు చేసిన అప్పులకు మిత్తీలు కట్టడానికి ఖజానీ ఖాళీ అయిపోతుందన్నారు. అయిన కూడా ఒక్కొ సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తు ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు . ఇక ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, పెన్షనర్ సంఘాల నేతలతో సీఎం రేవంత్ భేటీ అయ్యారు. పెండింగ్ బెనిఫిట్ లు, పీఆర్సీ అమలు, హెల్త్ కార్డులపై సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమాట్లాడుతూ..
పెన్షనర్ల సమస్యలను వంద రోజులలోనే పరిష్కరిస్తామని ఇప్పటికే క్యాబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకోవడం జరిగిందన్నారు. దీనితో పాటు అలాగే ఉద్యోగుల సమస్యలను కూడా 100 రోజుల్లోనే ప్రాధాన్యత క్రమంలో పరిష్కరించేందుకు చర్యలు తీసుకుంటామన్నారు. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్ లో ఉన్న ఉద్యోగుల సమస్యలను చాలా వరకు పరిష్కరించామన్నారు.
ప్రతి నెలలో మొదటి తారీఖునే ఉద్యోగులకు జీతాలు అందిస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం నాటికి ఉద్యోగుల ఎలాంటి పెండింగ్ బిల్లులు లేవన్నారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ హయాంలో వేల కోట్ల బిల్లులు పేరుకుపోయాయన్నారు. దీనిపై ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కసరత్తులు చేస్తు సమస్యల పరిష్కరిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నామన్నారు.
100 రోజుల్లో దాదాపు 6 వేల కోట్లు పెన్షనర్ బకాయిలు క్లియర్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులపై ఉన్న చిత్తశుద్ధికి ఇది నిదర్శనమన్నారు. ఉద్యోగుల హెల్త్ కార్డులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మానవీయ దృక్పథంతో ఆలోచించారని గుర్తు చేశారు. మీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సీఎం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు వెళుతున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు.
