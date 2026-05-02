  • Mallu Bhatti Vikramarka: 100 రోజుల్లో 6 వేల కోట్ల పెన్షన్ బకాయిలు క్లియర్.!. డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క కీలక వ్యాఖ్యలు..

Deputy cm mallu Bhatti vikramarka: ప్రభుత్వ, పెన్షనర్ల సమస్యలను పరిష్కరించేందుకు తమ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్దితో పనిచేస్తుందని డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టివిక్రమార్క అన్నారు. అంతే కాకుండా గత పాలకులపై తీవ్రమైన విమర్శలు చేశారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 2, 2026, 08:22 PM IST
  • ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల పట్ల చిత్త శుద్ది ఉందన్న కాంగ్రెస్ సర్కారు..
  • అన్ని డిమాండ్లను నెరవేరుస్తామని వెల్లడి..

Rs 2000 Notes: బిగ్ అలెర్ట్…రూ.2000 నోట్లపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన..సామాన్య ప్రజల పై ప్రభావం!
5
RBI ₹2000 notes update
Rs 2000 Notes: బిగ్ అలెర్ట్…రూ.2000 నోట్లపై ఆర్బీఐ కీలక ప్రకటన..సామాన్య ప్రజల పై ప్రభావం!
Business Ideas: లక్షల్లో ఆదాయం ఇచ్చే బిజినెస్ ఐడియా.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న సాయంతో మీరే బాస్ అవ్వండి..!!
6
Business Ideas
Business Ideas: లక్షల్లో ఆదాయం ఇచ్చే బిజినెస్ ఐడియా.. మోదీ సర్కార్ అందిస్తున్న సాయంతో మీరే బాస్ అవ్వండి..!!
Hansika Bikini: విడాకుల తర్వాత హన్సిక ఏం చేస్తోంది! బికినీలో రచ్చ చేస్తున్న క్యూటీ..ఫొటోలు వైరల్!
7
Hansika Motwani
Hansika Bikini: విడాకుల తర్వాత హన్సిక ఏం చేస్తోంది! బికినీలో రచ్చ చేస్తున్న క్యూటీ..ఫొటోలు వైరల్!
May Day 2026: అభివృద్ధి ప్రదాతలు కార్మికులు.. కార్మికా అందుకో మే డే శుభాకాంక్షలు
6
May Day 2026
May Day 2026: అభివృద్ధి ప్రదాతలు కార్మికులు.. కార్మికా అందుకో మే డే శుభాకాంక్షలు
Deputy cm mallu Bhatti vikramarka key comments on Telangana govt employees demands: తెలంగాణలో ప్రజా ప్రభుత్వం వచ్చాక గత పాలకులు చేసిన అప్పులు వల్ల అనేక సమస్యలు ఉత్పన్నమయ్యాయని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెల్చి చెప్పారు. వారు చేసిన అప్పులకు మిత్తీలు కట్టడానికి ఖజానీ ఖాళీ అయిపోతుందన్నారు. అయిన కూడా ఒక్కొ సమస్యల్ని పరిష్కరిస్తు ప్రజలకు మెరుగైన పాలన అందిస్తున్నట్లు చెప్పారు . ఇక ఉద్యోగ సంఘాల నాయకులు, పెన్షనర్ సంఘాల నేతలతో సీఎం రేవంత్ భేటీ అయ్యారు. పెండింగ్ బెనిఫిట్ లు, పీఆర్సీ అమలు, హెల్త్ కార్డులపై సానుకూలంగా స్పందించారు. ఈక్రమంలో డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమాట్లాడుతూ..

పెన్ష‌న‌ర్ల స‌మ‌స్య‌ల‌ను వంద రోజుల‌లోనే ప‌రిష్క‌రిస్తామ‌ని ఇప్ప‌టికే క్యాబినెట్‌లో నిర్ణ‌యం తీసుకోవ‌డం జ‌రిగింద‌న్నారు. దీనితో పాటు అలాగే ఉద్యోగుల స‌మ‌స్య‌ల‌ను కూడా 100 రోజుల్లోనే ప్రాధాన్య‌త క్ర‌మంలో ప‌రిష్క‌రించేందుకు చ‌ర్య‌లు తీసుకుంటామ‌న్నారు. దశాబ్దాలుగా పెండింగ్ లో ఉన్న ఉద్యోగుల సమస్యలను చాలా వరకు పరిష్కరించామన్నారు.

ప్రతి నెలలో మొదటి తారీఖునే ఉద్యోగులకు జీతాలు అందిస్తున్నామన్నారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర ఆవిర్భావం నాటికి ఉద్యోగుల ఎలాంటి పెండింగ్ బిల్లులు లేవన్నారు. పదేళ్ల బీఆర్ఎస్ హయాంలో వేల కోట్ల బిల్లులు పేరుకుపోయాయన్నారు.  దీనిపై ఒకదాని తర్వాత ఒకటి కసరత్తులు చేస్తు సమస్యల పరిష్కరిస్తూ ముందుకు వెళుతున్నామన్నారు.

Read more:Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్‌ను వదిలే ప్రసక్తి లేదు.!.. మరోసారి కల్వకుంట్ల కవిత సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

100 రోజుల్లో దాదాపు 6 వేల కోట్లు పెన్షనర్ బకాయిలు క్లియర్ చేయాలని ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. ప్రభుత్వానికి ఉద్యోగులపై ఉన్న చిత్తశుద్ధికి ఇది నిదర్శనమన్నారు.  ఉద్యోగుల హెల్త్ కార్డులపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి గారు మానవీయ దృక్పథంతో ఆలోచించారని గుర్తు చేశారు. మీ సమస్యల పరిష్కారం కోసం సీఎం ఒక ప్రణాళిక ప్రకారం ముందుకు వెళుతున్నట్లు డిప్యూటీ సీఎం మల్లు భట్టి విక్రమార్క స్పష్టం చేశారు.

 

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

