BRS Party: తెలంగాణకు రేవంత్‌ రెడ్డి అనే చీడ తగిలింది.. దాని పీడ విరగడవ్వాలి'

Desapathi Srinivas: తెలంగాణకు రేవంత్ రెడ్డి చీడ అనేది తగిలిందని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ, కవి దేశపతి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. 'సభ ప్రారంభం కాగానే మా సభ్యులను సస్పెండ్ చేయాలని తీర్మానం పెట్టారు. మెజారిటీగా మేము ఉన్నాం తీర్మానం వీగిపోతుంది. కేవలం ఒక్క నిమిషంలోనే ఇద్దరు సభ్యులను సస్పెండ్ చేశారు. ఇది చట్ట విరుద్ధమైన సస్పెండ్' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ, కవి దేశపతి శ్రీనివాస్ తెలిపారు. ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
ఎమ్మెల్సీలు తాతా మధు, నవీన్ కుమార్ను సస్పెండ్ చేయడాన్ని నిరసిస్తూ శాసనమండలి మీడియా పాయింట్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ, కవి దేశపతి శ్రీనివాస్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. సభ బయట జరిగిన దానికి సస్పెండ్ చేసే అధికారం చైర్మన్కి లేదని స్పష్టం చేశారు. సభలో జరిగిన దానికి మాత్రమే సస్పెండ్ చేసే అధికారం ఉంటుందని తెలిపారు. ఏ రూల్ ప్రకారం సస్పెండ్ చేశారో అడిగితే మమ్మల్ని మార్షల్స్ను పెట్టీ బయటకు పంపారని ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.
'మా సభ్యుల మీద దాడులు చేస్తున్నారు. మ్యాన్ హ్యాండ్లింగ్ అనేది కామన్ అయింది. పోలీసులు భౌతిక దాడులు చేస్తున్నారు. ఇది నీచమైన పద్దతి' అని రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వ వైఖరిపై బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ మండిపడ్డారు. 'జుట్టు పట్టుకు లాగుతున్నారు. మా మహిళ ఎమ్మెల్యేలు కన్నీరు పెట్టుకున్నారు. మా ఎమ్మెల్యేల కన్నీటికి విలువ లేదా?' అని ప్రశ్నించారు. బీఆర్ఎస్ పార్టీ సభ్యులను ఏకపక్షంగా ఎలా సస్పెండ్ చేస్తారని నిలదీశారు.
'హైడ్రా పేరుతో పేదల ఇళ్లు కూల్చుతున్నారు ఇక్కడ మమల్ని బుల్డోజ్ చేస్తున్నారు బుల్డోజర్ ప్రభుత్వం. ప్రతి ఒక్కరిని ఈ ప్రభుత్వం అణచివేతకు గురిచేస్తుంది. పాలిటెక్నిక్ పిల్లల పీకలు నొక్కుతున్నారు. ఇక్కడ ప్రతిపక్ష సభ్యుల పీకలు నొక్కుతున్నారు' అని రేవంత్ రెడ్డి పాలనలో పోలీసుల దౌర్జన్యాలు ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ వివరించారు. 'రాహుల్ గాంధీ నల్ల డ్రెస్ మీద మోదీ, అదానీ క్యారికేచర్ ఉంది. నినాదాలు ఉన్నాయి రాహుల్ గాంధీకి ఒక న్యాయం మాకు ఒక న్యాయమా?' అని ప్రశ్నించారు. ఎవరి ఆదేశాల మేరకు మమల్ని సభలోకి రాకుండా అడ్డుకున్నారని నిలదీశారు. 'రేవంత్ రెడ్డి భాష మీద చర్చ జరగాలి అంటున్నారు. రేవంత్ రెడ్డి భాష గురించి మాట్లాడే హక్కు లేదు. నిండు అసెంబ్లీలో బడివే అంటారు దానిమీద ఏం చర్యలు ఉండవా?' అని స్పీకర్, శాసనమండలి చైర్మన్ను బీఆర్ఎస్ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ దేశపతి శ్రీనివాస్ ప్రశ్నించారు. ఈ దమనకాండ నడవదు ప్రతిఘటిస్తాం మీ దమనకాండ ప్రజల ముందు బట్ట బయలు అవుతుందని హెచ్చరించారు.