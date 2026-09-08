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BRS Party: తెలంగాణకు రేవంత్‌ రెడ్డి అనే చీడ తగిలింది.. దాని పీడ విరగడవ్వాలి'

BRS Party MLC Desapathi Srinivas Slams To Revanth Reddy: తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజకీయాలకు చీడ తగిలిందని.. ఆ చీడ పేరు రేవంత్‌ రెడ్డి అని బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ ఎమ్మెల్సీ, కవి దేశపతి శ్రీనివాస్ విమర్శించారు. చట్టసభలకు గ్రహణం పట్టిందని రేవంత్ రెడ్డిపై మండిపడ్డారు. ఎమ్మెల్సీల సస్పెండ్‌ చట్టవిరుద్ధమని ప్రకటించారు.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Sep 08, 2026, 11:42 PM IST|Updated: Sep 08, 2026, 11:42 PM IST
BRS Party: తెలంగాణకు రేవంత్‌ రెడ్డి అనే చీడ తగిలింది.. దాని పీడ విరగడవ్వాలి'
Image Credit: Desapathi Srinivas

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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