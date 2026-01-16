English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • KCR Fan Padayatra: మళ్లీ కేసీఆర్‌ సీఎం కావాలని శబరిమలకు పాదయాత్ర

KCR Fan Padayatra: తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ మళ్లీ సీఎం కావాలని ఓ అభిమాని పాదయాత్ర చేశాడు. శబరిమల ఆలయానికి ఆ భక్తుడు పాదయాత్రగా వెళ్లి తన మొక్కు తీర్చుకున్నాడు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రభుత్వం పోయి మళ్లీ బీఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రభుత్వం రావాలని అతడు ఆకాంక్షించాడు. అతడు పాదయాత్ర చేసిన వార్త వైరల్‌గా మారింది. 

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 16, 2026, 02:53 PM IST

KCR Again CM: తెలంగాణ స్వరాష్ట్రం తీసుకువచ్చి.. పదేళ్లు అభివృద్ధి చేసిన తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ కోసం ఓ అభిమాని పాదయాత్ర చేశాడు. బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ అధినేత కేసీఆర్‌ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్‌ కావాలని ఆ వ్యక్తి పాదయాత్ర పూర్తి చేశాడు. కేసీఆర్‌ సీఎం కావాలని ఆకాంక్షిస్తూ ఆలయానికి పాదయాత్ర చేసిన అభిమాని వార్త వైరల్‌గా మారింది. అంతేకాకుండా చెన్నూరు ఎమ్మెల్యేగా బాల్క సుమన్‌ గెలవాలని కోరుకుంటూ వెళ్లాడు.

కేసీఆర్ మళ్లీ సీఎం కావాలి-చెన్నూరులో బాల్క సుమన్ మళ్లీ ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలి అనే సంకల్పంతో శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయానికి 65 కిలోమీటర్ల పాదయాత్ర చేశాడు. మంచిర్యాల జిల్లాచెన్నూర్ మండలం దుగ్నేపల్లి గ్రామానికి చెందిన కస్తూరి రాజేష్ తెలంగాణలో మళ్లీ కేసీఆర్ ముఖ్యమంత్రిగా రావాలి, చెన్నూరు నియోజకవర్గంలో బల్కా సుమన్ మళ్లీ ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలి అనే బలమైన సంకల్పంతో పాదయాత్ర చేశాడు. శబరిమల ఆలయానికి యాత్రలో భాగంగా 65 కిలోమీటర్ల పాదయాత్రను భక్తి శ్రద్ధలతో పూర్తి చేశాడు.

అయ్యప్ప స్వామి దర్శనాన్ని లక్ష్యంగా పెట్టుకుని సంప్రదాయ నియమాలు పాటిస్తూ, కఠినమైన అరణ్య మార్గాల్లో కాలినడకన ప్రయాణం చేస్తూ ఈ పాదయాత్రను చేశాడు. ఈ సందర్భంగా తన వ్యక్తిగత భక్తితో పాటు తెలంగాణ భవిష్యత్తుపై ఉన్న విశ్వాసాన్ని కూడా ఆయన వ్యక్తం చేశారు. ప్రజల సంక్షేమం కోసం అహర్నిశలు పనిచేసిన కేసీఆర్ నాయకత్వం మళ్లీ రాష్ట్రానికి అవసరమని కస్తూరి రాజేశ్‌ గుర్తుచేశారు. చెన్నూరులో ప్రజల హృదయాల్లో నిలిచిన బాల్క సుమన్ తిరిగి ఎమ్మెల్యేగా గెలవాలని అయ్యప్ప స్వామిని ప్రార్థించినట్లు కస్తూరి రాజేష్ తెలిపారు.

ఈ పాదయాత్ర ఆయన ఆధ్యాత్మిక విశ్వాసానికి మాత్రమే కాకుండా ప్రజాస్వామ్యంపై ఉన్న ఆశయానికి ప్రతీకగా నిలిచిందని కస్తూరి రాజేశ్‌ వివరించాడు. అతడి పాదయాత్రపై బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ శ్రేణులు స్వాగతిస్తున్నాయి. ఈ సందర్భంగా గ్రామస్తులు, బీఆర్‌ఎస్ శ్రేణులు కస్తూరి రాజేష్‌ను అభినందిస్తూ అతడి సంకల్పం నెరవేరి కేసీఆర్‌ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఆకాంక్షించారు. కేసీఆర్‌ ముఖ్యమంత్రి కావాలని పెద్ద ఎత్తున ప్రజలు ఆకాంక్షిస్తున్నారని కస్తూరి రాజేశ్‌ తెలిపాడు. అధికారంలోకి వచ్చిన రేవంత్ రెడ్డి ఇచ్చిన హామీలు ఎగ్గొట్టి.. కేసీఆర్‌ పథకాలను కూడా సక్రమంగా అమలు చేయడం లేదని వివరించాడు. రైతుబంధు, కల్యాణలక్ష్మి, ఆరు గ్యారంటీలు వంటి వాటిలో రేవంత్‌ రెడ్డి విఫలమయ్యాడని కస్తూరి రాజేశ్‌ చెప్పాడు. కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంతో ప్రజలు చాలా కష్టాలు ఎదుర్కొంటున్నారని.. తెలంగాణ మళ్లీ తిరోగమనం పట్టిందని వెల్లడించాడు. వెంటనే కేసీఆర్‌ మళ్లీ ముఖ్యమంత్రి కావాలని ఈ సందర్భంగా కస్తూరి రాజేశ్‌ ఆకాంక్షించాడు.

