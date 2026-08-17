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Thella Panchami: తేళ్లతో ఆడుకున్న భక్తులు.. తేళ్ల పంచమి విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?

Know About Thella Panchami Devotees Celebrates With Scorpions: నాగుల పంచమి రోజున తేళ్లు ఎవరినీ కుట్టవని ఆ గ్రామస్తులు విశ్వసిస్తారు. నాగుల పంచమి రోజు తేళ్లను పూజించి వాటితో ఆడుకుంటారు. శరీరంపై తేళ్లు పాకినా కూడా అవి కుట్టవు. అలాంటి విచిత్రమైన పండుగ ఎక్కడో.. ఎందుకు అలా చేసుకుంటారో తెలుసుకుందాం.

Written ByRavi Kumar Sargam
Published: Aug 17, 2026, 03:33 PM IST|Updated: Aug 17, 2026, 03:33 PM IST
Thella Panchami: తేళ్లతో ఆడుకున్న భక్తులు.. తేళ్ల పంచమి విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?
Image Credit: Thella Panchami

About the Author

Ravi Kumar Sargam

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Thella Panchami: తేళ్లతో ఆడుకున్న భక్తులు.. తేళ్ల పంచమి విశిష్టత ఏమిటో తెలుసా?
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