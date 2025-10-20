English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Constable Pramod Murder Case: కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్‌కు ఘన నివాళులు.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన తెలంగాణ డీజీపీ.. మరో కీలక నిర్ణయం..

Constable Pramod Murder Case: కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్‌కు ఘన నివాళులు.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన తెలంగాణ డీజీపీ.. మరో కీలక నిర్ణయం..

Dgp shivadhar reddy on constable murder case:  కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ కుటుంబంకు పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ అన్ని విధాలుగా అండగా ఉంటుందని డీజీపీ భరోసా ఇచ్చారు.ఈ క్రమంలో ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రకటించారు. 

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 20, 2025, 04:40 PM IST
  • కానిస్టేబుల్ కుటుంబానికి అండగా తెలంగాణ సర్కారు..
  • కోటి ఎక్స్ గ్రేషియా, ఒకరికి గవర్నమెంట్ జాబ్..

Constable Pramod Murder Case: కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్‌కు ఘన నివాళులు.. ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటించిన తెలంగాణ డీజీపీ.. మరో కీలక నిర్ణయం..

Dgp shivadhar reddy announces 1 crore exgratia to Pramods family: తెలంగాణలోని నిజామాబాద్ లో ఇటీవల  ప్రమోద్ అనే కానిస్టేబుల్ విధి నిర్వహణలో ఉండగా దారుణంగా హత్యకు గురయ్యాడు. చోరీ కేసులో రౌడీ షీటర్  రియాజ్ ను పట్టుకునే క్రమంలో పెనుగులాట జరిగింది. దీనిలో రియాజ్.. ప్రమోద్ ను కత్తితో ఇష్టమున్నట్లు పొడిచాడు. దీంతో ప్రమోద్ రోడ్డు మీదే కుప్పకూలీపోయాడు. ఈ ఘటన 17వ  తేదీన రాత్రి 8 నుంచి 8.30ల ప్రాంతంలో జరిగింది. ఈఘటనతో పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ ఉలిక్కి పడింది.

Add Zee News as a Preferred Source

మరోవైపు దీనిపై నిందితుడ్ని గంటల వ్యవధిలోనే పట్టుకున్నారు. రియాజ్ పలు మార్లు పోలీసులపై దాడి చేశాడు. ఆస్పత్రిలో చికిత్సకు తీసుకెళ్లినప్పుడు కూడా ఏఆర్ కానిస్టేబుల్ నుంచి గన్ ను లాక్కుని పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడు. దీంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపారు. దీంతో షేక్ రియాజ్ కుప్పకూలీపోయాడు.

కానిస్టేబుల్ నుంచి వెపన్ లాక్కుని కాల్పులకు ప్రయత్నించడంతో పోలీసులు కాల్పులు జరిపాల్సి వచ్చిందని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. మరోవైపు కానిస్టేబుల్ ప్రమోద్ కుటుంబానికి పోలీసు డిపార్ట్ మెంట్ అండగా ఉంటుందని డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి స్పష్టం చేశారు. ఈ క్రమంలో  ప్రమోద్ కుటుంబానికి ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రకటించారు.

ఈ క్రమంలో డీజీపీ మాట్లాడుతూ.. కరడుగట్టిన నేరస్తుడు షేక్ రియాజ్ చేతిలో దారుణ హత్యకు గురైన  పోలీస్ కానిస్టేబుల్, అమరుడు ఎంపల్లి ప్రమోద్ కుమార్ కు పోలీసు శాఖ తరుపున ఘన నివాళులు అర్పించారు.  

తెలంగాణ లో లా అండ్ ఆర్డర్ ను పూర్తి స్థాయిలో కాపాడేందుకు తెలంగాణ పోలీసు శాఖ నిబద్దతతో పనిచేస్తుందన్నారు. ఎంతటి తీవ్ర నేరస్తులను అయినా కఠినంగా అణచివేస్తామన్నారు.  భర్త ప్రమోద్ ను పోగొట్టుకున్న అతని భార్య ప్రణీతకు, అతి చిన్న వయసులోనే తండ్రిని కోల్పోయిన అతని ముగ్గురు కుమారులకు, వారి కుటుంబానికి ప్రభుత్వం, పోలీసు శాఖ పూర్తి స్తాయిలో అండగా ఉంటుందన్నారు.  

Read more: Dgp Shivadhar Reddy: షేక్ రియాజ్ ఎన్ కౌంటర్.. అసలు నిజాలు బైటపెట్టిన డీజీపీ శివధర్ రెడ్డి..ఏమన్నారంటే..?

GO Rt No. 411 ప్రకారం ఒక కోటి రూపాయలు ఎక్స్ గ్రేషియా, అమరుడైన కానిస్టేబుల్ పదవీ విరమణ వరకు లాస్ట్ పే డ్రాన్ సాలరీని అందేలా చూస్తామన్నారు. అదే విధంగా..  కుటుంబ సభ్యులలో ఒకరికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం, GO 155 ప్రకారం 300 గజాల ఇంటి స్థలం మంజూరు చేస్తామన్నారు. అలాగే పోలీస్ భద్రత సంక్షేమం నుండి 16 లక్షల ఎక్స్ గ్రేషియా, పోలీస్ వెల్ఫేర్ నుండి 8 లక్షల రూపాయల ఎక్స్ గ్రేషియా ను ప్రమోద్ కుటుంబానికి చెల్లించి వారి కుటుంబానికి అండగా ఉంటామన్నారు.

 

