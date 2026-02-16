English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Dharmapuri Arvind: బీజేపీని ఓడించడం కోసం అనైతిక బంధం.. కేటీఆర్, రేవంత్, ఎంఐఎంలపై ఎంపీ అర్వింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Dharmapuri Arvind: బీజేపీని ఓడించడం కోసం అనైతిక బంధం.. కేటీఆర్, రేవంత్, ఎంఐఎంలపై ఎంపీ అర్వింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Bjp Mp Dharmapuri Arvind fires on cm revanth reddy: ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసులు, కాళేశ్వరం,ఫార్మూల్ ఈ కారు రేసు కేసులో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం బీఆర్ఎస్ ను కాపాడుతుందని  ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ తీవ్రస్థాయిలో మండిపడ్డారు. అంతేకాకుండా  నిజామాబాద్ పాలక వర్గంను టర్మ్ కాక ముందే రివర్స్ చేసి చూపిస్తామన్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 16, 2026, 04:46 PM IST
  • నిజామాబాద్ లో మేయర్ పదవి హస్త గతం..
  • భగ్గుమన్న ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్..

Dharmapuri Arvind: బీజేపీని ఓడించడం కోసం అనైతిక బంధం.. కేటీఆర్, రేవంత్, ఎంఐఎంలపై ఎంపీ అర్వింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు..

Dharmapuri Arvind fires on cm revanth reddy govt on aimim and brs allinces: తెలంగాణలో ప్రస్తుతం ఎక్కడ చూసి మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ల ఎన్నిక మీద రచ్చ జరుగుతుంది. అన్ని ప్రధాన పార్టీలు ఈ మున్సిపల్ ఎన్నికల్ని ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నాయి. ముఖ్యంగా తమ పార్టీకి చెందిన నేతలు ఎలాగైన మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ల పీఠం ఎక్కేలా పార్టీలు పావులు కదుపుతున్నాయి. అవసరం అయితే దాయాది పార్టీలతో కూడా పొత్తులు పెట్టుకుంటున్నాయి. ఈ క్రమంలో నిజామాబాద్ మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ ల ఎన్నిక రాజకీయంగా హాట్ టాపిక్ గా మారింది. నిజామాబాద్ కార్పొరేషన్ పై కాషాయ జెండా ఎగురవేస్తామని సిట్టింగ్ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ పట్టుదలతో ఉన్నారు. కానీ అనూహ్యంగా కాంగ్రెస్ ,బీఆర్ఎస్ లు, ఎంఐఎంలు ఒక్కటై మేయర్, డిప్యూటీ  మేయర్  పదవులను సొంతం చేసుకున్నాయి.

తాజాగా జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల ఫలితాల్లో  బీజేపీకి 28, కాంగ్రెస్‌కు 17, ఎంఐఎంకు 14, బీఆర్ఎస్ పార్టీకు 1 స్థానంను ఓటర్లు కట్టబెట్టారు. అయితే మేయర్ పీఠం దక్కాలంటే.. మ్యాజిక్ ఫిగర్ 31 రావాల్సి ఉంటుంది. కానీ మ్యాజిక్ ఫిగర్‌కు మూడు అడుగుల దూరంలో బీజేపీ నిలిచిపోయింది. ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్,ఎంఐఎంలు, బీఆర్ఎస్ లు ఒక్కటై మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ పదవుల్ని సొంతం చేసుకున్నాయి. నిజామాబాద్  మేయర్ గా  కాంగ్రెస్  నుంచి ఉమారాణి, డిప్యూటీ మేయర్ ఎంఐఎం నుంచి గాసల్మా తహసీన్  లు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఈ క్రమంలో కార్పొరేషన్ ఎన్నికపై నిజామాబాద్ ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 మేయర్, డిప్యూటీ మేయర్ టర్మ్ ముగిసేలోపు సీన్ రివర్స్ చేసి చూపిస్తామంటూ మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.  గతంలో ఇక్కడికి అక్బరుద్దీన్ ఒవైసీ వచ్చి హిందువులను దూషించాడని, సీఎంలు ఎవరైన తమదగ్గరకు రావాలని అన్న కనీసం ఆత్మాభిమానం లేకుండా  కాంగ్రెస్, బీఆర్ఎస్ పార్టీలు ఎంఐఎంతో అనైతికంగా పొత్తు పెట్టుకొవడంపై తీవ్రస్థాయిలో ధ్వజమెత్తారు. రేవంత్ రెడ్డి చీకటి ఒప్పందం ఇప్పుడు బైటకు వచ్చిందని, అందుకే కాళేశ్వరం, కార్ రేస్, ఫోన్ ట్యాపింగ్ కేసుల్లో కల్వకుంట్ల కుటుంబంను అరెస్ట్ కాకుండా రేవంత్ రెడ్డి కాపాడుతుండటం దీనిలో స్పష్టంగా బైటపడిందన్నారు.

Read more: Video Viral: శివ పార్వతుల కళ్యాణంలో ప్రత్యక్షమైన నాగు పాము.. తెలంగాణలో అద్భుత ఘటన.. వీడియో వైరల్..

అదే విధంగా పోలీసులు కూడా కొంత మంది రాజకీయా రంగులు వేసుకుని బీఆర్ఎస్ కార్పొరేటర్‌ను ఎత్తుకెళ్లి కాంగ్రెస్‌కు మద్దతు ఇచ్చేలా చేశారని తీవ్ర ఆరోపణలు గుప్పించారు. అదే విధంగా.. కరీంనగర్‌లో మేయర్ ఓటింగ్‌కు దూరంగా ఉన్న బీఆర్ఎస్... నిజామాబాద్‌లో కాంగ్రెస్‌కు మద్దతు ఇవ్వడంపై కేటీఆర్ సమాధానం చెప్పాలని ఎంపీ అర్వింద్ నిలదీశారు. కరీంనగర్ మీద ఉన్న ప్రేమ నిజామాబాద్ మీద ఎందుకు లేదని ప్రశ్నించారు. అదేవిధంగా ఈ మొత్తం వివాదంపై కేటీఆర్, రేవంత్ రెడ్డి తమ చీకటి బంధంను బైటపెట్టాలని ఎంపీ ధర్మపురి అర్వింద్ సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు.

 

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

dharmapuri arvindNizamabad mayor electionsCM Revanth ReddyCongress govtBRS KTR

