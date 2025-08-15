English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Dishonour: స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అవమానం.. దుర్వాసన వస్తుందని

Dishonour To Sanitation Workers In Independence Day Celebrations: నగరాన్ని.. పరిసరాలను పరిశుభ్రం చేసే పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఘోర అవమానం జరిగింది. వాసన వస్తుందని స్వాతంత్ర్య సంబరాల్లో వారిని కార్యాలయంలోకి అనుమతించని సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Aug 15, 2025, 06:16 PM IST

Dishonour: స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అవమానం.. దుర్వాసన వస్తుందని

Sanitation Workers: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఘోర అవమానం జరిగింది. నగరాన్ని.. పట్టణాన్ని స్వచ్ఛతగా ఉంచుతూ.. పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటిస్తున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులను జాతీయ పండుగలో దూరం ఉంచారు. కార్యాలయంలోకి రాకుండా అధికారులు అడ్డుకున్నారు. దుర్వాసన వస్తుందని పారిశుద్ధ్య కార్మికులను కార్యాలయం లోపలకు అనుమతించకుండా అవమానించిన సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. తమను అడ్డుకున్న వారిపై కార్మికులు నిరసనకు దిగారు. అధికారుల తీరుపై సర్వత్రా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: KT Rama Rao: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం రోజు కేసీఆర్‌‌కి కేటీఆర్ గొప్ప కానుక.. ఏమిటో తెలుసా?

నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మున్సిపల్ కార్యాలయం ఆవరణలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. శుక్రవారం ఉదయమే అధికారులు జాతీయ జెండా ఎగరవేశారు. జెండావందనం సందర్భంగా మిఠాయిల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. మిఠాయిలు తీసుకునేందుకు కొత్త కార్యాలయంలోకి వెళుతున్న కార్మికులను అక్కడున్న మున్సిపల్‌ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. 'మీరు లోపలికి వస్తే ఇతరులకు వాసన వస్తుంది. మీరు బయటనే ఉండండి' అని చెప్పారు. వారిని లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు.

Also Read: Harish Rao: బీజేపీ, కాంగ్రెస్‌ ఎంపీలు రాష్ట్రానికి తెచ్చింది గుండు సున్నా

ఈ పరిణామంతో కార్మికులు నిర్ఘాంతపోయారు. తమను లోపలికి రాకుండా అవమానించడాన్ని కార్మికులు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. వెంటనే కార్యాలయం గేటు బయట నిరసనకు దిగారు. ఈ సందర్భంగా కార్మికులు మాట్లాడుతూ.. ఉదయం 3 గంటల నుంచి మొత్తం పట్టణం శుభ్రం చేసి కార్యాలయానికి వస్తే మమ్మల్ని అవమానిస్తారా? అంటూ కమిషనర్‌ను నిలదీశారు. కమిషనర్‌తో వాగ్వాదానికి దిగారు. సర్ది చెప్పాల్సిన కమిషనర్ కూడా కార్మికులను దూషించడం తీవ్ర వివాదానికి కారణమైంది.

Also Read: Revanth Reddy: స్వాతంత్య్ర దినోత్సవం వేళ మళ్లీ అప్పుల చిట్టా పాడిన రేవంత్‌ రెడ్డి

జాతీయ పండుగ రోజు తమకు జరిగిన అవమానంపై పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్వచ్ఛ భారత్‌ అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గొప్పగా ప్రారంభించిన కార్యక్రమాన్ని తాము చేస్తున్నామని.. అలాంటి తాము అంటరానివాళ్లుగా చూస్తున్నారని కార్మికులు వాపోతున్నారు. ఇలా గతంలో ఎన్నడూ జరగలేదని.. వాసన వస్తుందని లోపలికి రానీవ్వకపోవడం దారుణంగా పేర్కొన్నారు. దీనిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకుని.. తమకు క్షమాపణలు చెప్పాలని పారిశుద్ధ్య కార్మికులు డిమాండ్‌ చేస్తున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Independence Day 2025DishonourWorkersMunicipal OfficersAchampet

