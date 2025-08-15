Dishonour: స్వాతంత్ర్య వేడుకల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు అవమానం.. దుర్వాసన వస్తుందని

Sanitation Workers: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ కార్యక్రమాల్లో పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు ఘోర అవమానం జరిగింది. నగరాన్ని.. పట్టణాన్ని స్వచ్ఛతగా ఉంచుతూ.. పరిసరాల పరిశుభ్రత పాటిస్తున్న పారిశుద్ధ్య కార్మికులను జాతీయ పండుగలో దూరం ఉంచారు. కార్యాలయంలోకి రాకుండా అధికారులు అడ్డుకున్నారు. దుర్వాసన వస్తుందని పారిశుద్ధ్య కార్మికులను కార్యాలయం లోపలకు అనుమతించకుండా అవమానించిన సంఘటన తెలంగాణలో చోటుచేసుకుంది. తమను అడ్డుకున్న వారిపై కార్మికులు నిరసనకు దిగారు. అధికారుల తీరుపై సర్వత్రా తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తమవుతోంది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.
నాగర్ కర్నూల్ జిల్లా అచ్చంపేట మున్సిపల్ కార్యాలయం ఆవరణలో స్వాతంత్ర్య దినోత్సవం ఘనంగా జరిగింది. శుక్రవారం ఉదయమే అధికారులు జాతీయ జెండా ఎగరవేశారు. జెండావందనం సందర్భంగా మిఠాయిల పంపిణీ కార్యక్రమం చేపట్టారు. మిఠాయిలు తీసుకునేందుకు కొత్త కార్యాలయంలోకి వెళుతున్న కార్మికులను అక్కడున్న మున్సిపల్ సిబ్బంది అడ్డుకున్నారు. 'మీరు లోపలికి వస్తే ఇతరులకు వాసన వస్తుంది. మీరు బయటనే ఉండండి' అని చెప్పారు. వారిని లోపలికి వెళ్లకుండా అడ్డుకున్నారు.
ఈ పరిణామంతో కార్మికులు నిర్ఘాంతపోయారు. తమను లోపలికి రాకుండా అవమానించడాన్ని కార్మికులు తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. వెంటనే కార్యాలయం గేటు బయట నిరసనకు దిగారు. ఈ సందర్భంగా కార్మికులు మాట్లాడుతూ.. ఉదయం 3 గంటల నుంచి మొత్తం పట్టణం శుభ్రం చేసి కార్యాలయానికి వస్తే మమ్మల్ని అవమానిస్తారా? అంటూ కమిషనర్ను నిలదీశారు. కమిషనర్తో వాగ్వాదానికి దిగారు. సర్ది చెప్పాల్సిన కమిషనర్ కూడా కార్మికులను దూషించడం తీవ్ర వివాదానికి కారణమైంది.
జాతీయ పండుగ రోజు తమకు జరిగిన అవమానంపై పారిశుద్ధ్య కార్మికులు తీవ్ర ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. స్వచ్ఛ భారత్ అంటూ కేంద్ర ప్రభుత్వం గొప్పగా ప్రారంభించిన కార్యక్రమాన్ని తాము చేస్తున్నామని.. అలాంటి తాము అంటరానివాళ్లుగా చూస్తున్నారని కార్మికులు వాపోతున్నారు. ఇలా గతంలో ఎన్నడూ జరగలేదని.. వాసన వస్తుందని లోపలికి రానీవ్వకపోవడం దారుణంగా పేర్కొన్నారు. దీనిపై అధికారులు చర్యలు తీసుకుని.. తమకు క్షమాపణలు చెప్పాలని పారిశుద్ధ్య కార్మికులు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
