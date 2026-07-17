/Suryapet: స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్, టీచర్ల మధ్య వివాదం.. స్టూడెంట్స్ లకు టీసీలు.. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..

Dispute between school teachers and head master in suryapet: సమాజంలో అనాదీగా తల్లిదండ్రుల తర్వాత గురువులకు ప్రత్యేక స్థానం కల్పించారు. అందుకే చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఎంత కాస్లీ అయిన కూడా మంచి స్కూల్ లో చేర్పిస్తారు. తమ పిల్లలకు మంచి క్వాలిటీతో కూడిన విద్య, విలువలు అందిస్తారని భావిస్తారు. కానీ కొంత మంది గురువులు తమ పవిత్రమైన వృత్తికే మాయని మచ్చగా మారుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో స్కూళ్లలో టీచర్లతో అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు.
ఉపాధ్యాయుల మధ్య గొడవ.. విద్యార్థులందరికీ టీసీలు ఇచ్చిన హెచ్ఎం
హెచ్ఎంను సస్పెండ్ చేసిన డీఈఓ
సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం బండరామారం జడ్పీహెచ్ఎస్ పాఠశాల హెచ్ఎం హకీంను సస్పెండ్ చేసిన డీఈఓ
ఉపాధ్యాయుల మధ్య నెలకొన్న వివాదాల వల్ల విద్యార్థులందరికీ టీసీలు ఇచ్చిన హెచ్ఎం హకీం… pic.twitter.com/PPNj2pj4u7
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) July 17, 2026
జీతాలు తీసుకుంటూ కనీసం విద్యార్థులకు మంచి బోధన కూడా అందించడంలేదు. మరోవైపు కొంత మంది స్కూళ్లలో తోటి సిబ్బందితో గొడవలు కూడా పడుతున్నారు. ఈ క్రమంలో తుంగతుర్తి మండలం సూర్యపేటలో షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది.
సూర్యాపేట జిల్లా తుంగతుర్తి మండలం బండరామారం ప్రభుత్వ స్కూల్ కొన్ని రోజులుగా ఉపాధ్యాయులు వర్సెస్ హెచ్ఎంఅన్న చందంలా వివాదం పీక్స్ కు చేరింది. గొడవలు ముదిరి స్కూల్ లోనే కొట్టుకునే పరిస్థితి వెళ్లింది. దీంతో స్కూలే లేకుండా చేస్తామంటూ ఉపాధ్యాయులు, హెచ్ ఎం ల మధ్య సవాళ్లు నడిచాయి. ఈ క్రమంలో హెఎం విద్యార్థులకు టీసీలు ఇచ్చి పంపించివేశారు.ఆ తర్వాత ఈ విషయం బయటకు రావడంతో పెద్ద వివాదంగా మారింది.
దీంతో విద్యాశాఖ అధికారులు రంగంలోకి దిగారు. విద్యార్థులు లేకపోవడానికి కారణమైన హెచ్ఎం హకీంను సస్పెండ్ చేసి నలుగురు ఉపాధ్యాయులకు మెమోలను డీఈఓ అశోక్ జారీ చేశారు. ఈ ఘటన సూర్యపేట్ జిల్లాలో తీవ్ర సంచలనంగా మారింది. ఈ ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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