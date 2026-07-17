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Suryapet: స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్, టీచర్ల మధ్య వివాదం.. స్టూడెంట్స్ లకు టీసీలు.. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..

School teachers row in suryapet: ఉపాధ్యాయుడు వర్సెస్ హెచ్ఎం మధ్య గొడవ కాస్త తారాస్థాయికి చేరింది.ఈ క్రమంలో విద్యార్థులకు టీసీలు ఇచ్చి పంపించి వేయడం ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర వివాదంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 17, 2026, 02:42 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 02:45 PM IST
Suryapet: స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్, టీచర్ల మధ్య వివాదం.. స్టూడెంట్స్ లకు టీసీలు.. అసలు స్టోరీ ఏమిటంటే..?..
Image Credit: suryapetteachervshmnews

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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