Karim Nagar:కరీంనగర్ జిల్లా ‘కురిక్యాల’ ఘటనపై జిల్లా కలెక్టర్.. పోలీస్ కమిషనర్ జాయింట్ ఆపరేషన్.. వెలుగులోకి విస్తుపోయే నిజాలు..

Karim Nagar: జిల్లా కలెక్టర్ పోలీస్ కమిషనర్ జాయింట్ ఆపరేషన్ లో ఎన్నో సంచలన విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. యాకుబ్ బాషాకు సంబంధించి పోక్సో కేసు కావడంతో వివరాలు బయటకు పొక్కకుండా రహస్య విచారణ చేపట్టారు కలెక్టర్. ఈ విషయమై జిల్లా అంతటా ఇన్ఫర్మార్ల వ్యవస్థ ను ఏర్పాటు చేసుకొని ఈ కేసును చేధించారు కలెక్టర్. ఈ విషయమై ప్రత్యేకంగా ముగ్గురు సభ్యులతో విచారణ కమిటీ ఈ ఘటనలో విచారణలో విస్తుపోయే నిజాలు వెలుగులోకి తీసుకొచ్చాయి. చిన్నారులపై గత కాలంగా యాకుబ్ భాషా లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడ్డట్లు నిర్ధారణ అయింది. తరగతి గదిలో, విశ్రాంతి గదుల్లో చిన్నారుల పట్ల అత్యంత అసభ్యకరంగా జుగుప్సా కరంగా వ్యవహించిన యాకుబ్ పాషాప వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని స్కూల్ హెడ్ మాస్టర్ కు కంప్లైంట్ ఇచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో యాకుబ్ పాషా ను స్కూల్ హెడ్మాష్టర్ వెనకెసుకొచ్చారు. ఈ విషయం ఎవరికైనా చెబితే ఖబర్ధార్ అంటూ బెదిరించారు. బయటకు పొక్కితే స్కూళ్లనే ఉరేసుకొని చస్తానంటూ వార్నింగ్ ఇస్తే భయపటి వెనక్కి తగ్గిన సిబ్బంది. సఖి కౌన్సిలింగ్ నిర్వాహకుల ద్వారా యాకుబ్ భాషా దారుణాలను తెలుసుకున్న జిల్లా కలెక్టర్. తీగలాగితే డొంక కదిలినట్లుగా త్రిసభ్య కమిటీ విచారణతో యాకుబ్ భాషా అరాచకాలు బయటపడ్డాయి. ఈ వ్యవహారంపై కలెక్టర్ సీరియస్ వెంటనే హెడ్మాస్టర్ ను సస్పండ్ చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేశారు. అవసరమైతే క్రిమినల్ చర్యలకు వెనకాడకూడదని కలెక్టర్ కమిషనర్ నిర్ణయం తీసుకుంది. యాకూబ్ షాషాకు అనుకూలంగా వ్యవహరించిన సిబ్బందికి చర్యలు తీసుకోవాలన్నారు. ఒకరిద్దరు అధికారుల తప్పిదాలవల్ల ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరొస్తుందని కలెక్టర్ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
విద్యా వ్యవస్థకు తీరని మచ్చ తీసుకొస్తున్నారంటూ పాఠశాల సిబ్బందిపై తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పాఠశాలలో చైల్డ్ ప్రొటెక్షన్ కమిటీలు ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకుంది. విద్యార్థులకు కౌన్సెలింగ్, అవగాహన కార్యక్రమాలు నిర్వహించాలని డీఈఓకు ఆదేశాలు జారీ చేశారు. చిన్నారులపై యాకుబ్ బాషా ఆక్రుత్యాలను తీవ్రంగా పరిగణించిన పోలీస్ కమిషనర్ స్టైల్లో నిందితుడికి కఠిన శిక్ష పడేలా చేస్తామని వెల్లడించారు. ఈ నేపథ్యంలో నిందితులకు కఠిన శిక్ష పడేలా చేస్తామని వెల్లడించారు.
చిన్నారుల తల్లిదండ్రులెవరూ ఆందోళన పడొద్దని పోలీసుల భరోసా ఇచ్చారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావ్రుతం కాకుండా జిల్లాలోని అన్ని పాఠశాలలపై ప్రత్యేక నిఘా పెట్టారు పోలీసులు. అభం శుభం తెలియని చిన్నారులపై యాకుబ్ భాషా లైంగిక వేధింపులపై కేంద్ర హోంశాఖ సహాయ మంత్రి బండి సంజయ్ సీరియస్ అయ్యారు. యాకుబ్ భాషాకు చట్ట ప్రకారం కఠినాతి కఠిన శిక్ష పడేలా చర్యలు తీసుకోవాలని పోలీసులను కోరిన బండి సంజయ్ కోరారు.
చిన్నారుల విషయంలో తప్పుగా ప్రవర్తించాలంటేనే వణికిపోయేలా యాకుబ్ భాషాకు శిక్ష పడాలన్న కేంద్ర మంత్రి బండి సంజయ్ కోరారు. పాఠశాలల విద్యార్థుల భద్రతపై ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. పాఠశాలల్లో బాలికల భద్రత పై ప్రత్యేక చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. ఎక్కడ కూడా బాధిత బాలికలకు ఇబ్బంది కలుగకుండా అన్నిరకాలుగా భరోసా, ధైర్యాన్ని ఇచ్చేలా చూడండి. వారి భవిష్యత్తుకు భరోసా కల్పించాలని కోరారు. బాధితుల వివరాలు బయటకి తెలియకుండా గోప్యంగా ఉంచాలన్న బండి సంజయ్.
కురిక్యాల జిల్లా పరిషత్ ఉన్నత పాఠశాల ప్రధానోపాధ్యాయురాలు టీ.కమలను విధులనుండి సస్పెండ్ చేస్తూ జిల్లా కలెక్టర్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఉత్తర్వులు అమలులో ఉన్నంతకాలం ప్రధానోపాధ్యాయురాలు కమల ముందస్తు అనుమతి లేకుండా హెడ్ క్వార్టర్ వదిలి వెళ్ళరాదని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. ఈ ఘటనలో ఆఫీస్ సబార్డినేట్ యాకూబ్ పాషా ఇదివరకే సస్పెన్షన్ అయిన విషయం తెలిసిందే.
Read more: రెబల్ స్టార్ ప్రభాస్ ఇంటిని చూశారా.. ఏకంగా మాహిష్మతిని తలదన్నేలా ఉన్న రాజా సాబ్ భవనం..!
Read more: ప్రభాస్ ఆస్తుల విలువ ఎన్ని వేల కోట్లో తెలుసా..! అస్సెట్స్ విషయంలో నిజంగానే బాహుబలి..
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebook సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.