DK Aruna: పబ్లిసిటీ కోసమే హిందూ దేవుళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర వ్యాఖ్యలు: డీకే అరుణ

Hyderabad: పబ్లిసిటీ కోసమే హిందూ దేవుళ్లను హేళన చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి పాపులారిటీ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ ఆరోపించారు. హిందువులపై కాంగ్రెస్ విషం చిమ్ముతోందని మండిపడ్డారు. హిందూ సనాతన ధర్మమంటే సర్వేజనా సుఖినోభవంతు అని.. సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్ బీజేపీ నినాదం అని వివరించారు. హిందూ సమాజమంతా రేవంత్ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై స్పందించాలని పిలుపునిచ్చారు. దీనికి రేవంత్ రెడ్డి తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదని హెచ్చరించారు.
హిందూ దేవుళ్లను అవమానిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన అహంకారానికి నిదర్శనమని డీకే అరుణ ప్రకటించారు. ఎన్నికలకు ముందు తానే గొప్ప హిందువునంటూ మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డికి అధికారంలోకి రాగానే హిందువుల మనోభావాలను అవహేళన చేయడం సిగ్గు చేటు అని మండిపడ్డారు. 'రేవంత్ రెడ్డి పబ్లిసిటీ కోసం హిందూ దేవుళ్లపై నోరు పారేసుకోవడం శోచనీయం. హిందూ సనాతన ధర్మమంటే సర్వేజనా సుఖినోభవంతు. అందరూ బాగుండాలని కోరుకునేదే హిందూ సనాతన ధర్మం' అని వివరించారు. బీజేపీ ప్రతి ఒక్కరికి అభివృద్ధి, సంక్షేమ ఫలాలను అందించడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తోందని వెల్లడించారు.
కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్ రెడ్డి నరనరాల్లోనూ హిందూ ద్వేషం నింపుకున్నాడని ఎంపీ డీకే అరుణ ఆరోపించారు. హిందువులపై, హిందూ సనాతన ధర్మంపై విషం చిమ్ముతున్నారని మండిపడ్డారు. దేవుళ్లు, దేవాలయాలు తిండిపెడతాయా? కొలువులిస్తాయా? అంటూ గతంలో కాంగ్రెస్ నేత శ్యాంపిట్రోడా హిందూ ధర్మాన్ని హేళన చేశాడని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి తాగుబోతులకు ఒక దేవుడు, మాంసాహారులకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడంటూ అవమానించి సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని చులకన చేస్తున్నారని డీకే అరుణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హిందూ సమాజమంతా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించాలని పిలుపునిచ్చారు. రేవత్ రెడ్డి చేసిన అహంకార పూరిత వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదని శాపనార్థం పెట్టారు. హిందువుల ఓట్లతో గెలిచి హిందువులనే అవమానించేలా మాట్లాడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రేవంత్ రెడ్డికి హిందూ సమాజమంతా తగిన బుద్ధి చెప్పే రోజులు త్వరలోనే రాబోతున్నాయని డీకే అరుణ హెచ్చరించారు.
