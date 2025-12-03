English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  DK Aruna: పబ్లిసిటీ కోసమే హిందూ దేవుళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర వ్యాఖ్యలు: డీకే అరుణ

DK Aruna: పబ్లిసిటీ కోసమే హిందూ దేవుళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర వ్యాఖ్యలు: డీకే అరుణ

DK Aruna Slams To Revanth Reddy Hate Comments On Hindu Gods: హిందూ దేవళ్లపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసిన రేవంత్ రెడ్డిపై మహబూబ్‌నగర్‌ ఎంపీ డీకే అరుణ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వెంటనే హిందూ ప్రజలకు రేవంత్ రెడ్డి క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్‌ చేశారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Dec 3, 2025, 03:01 PM IST

DK Aruna: పబ్లిసిటీ కోసమే హిందూ దేవుళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర వ్యాఖ్యలు: డీకే అరుణ

Hyderabad: పబ్లిసిటీ కోసమే హిందూ దేవుళ్లను హేళన చేస్తూ రేవంత్ రెడ్డి పాపులారిటీ పెంచుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని మహబూబ్‌నగర్‌ ఎంపీ డీకే అరుణ ఆరోపించారు. హిందువులపై కాంగ్రెస్ విషం చిమ్ముతోందని మండిపడ్డారు. హిందూ సనాతన ధర్మమంటే సర్వేజనా సుఖినోభవంతు అని.. సబ్ కా సాథ్, సబ్ కా వికాస్, సబ్ కా విశ్వాస్, సబ్ కా ప్రయాస్ బీజేపీ నినాదం అని వివరించారు. హిందూ సమాజమంతా రేవంత్‌ రెడ్డి వ్యాఖ్యలపై స్పందించాలని పిలుపునిచ్చారు. దీనికి రేవంత్ రెడ్డి తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదని హెచ్చరించారు.

Also Read: Land Scam: రేవంత్‌ రెడ్డి భూ కుంభకోణాన్ని బట్టబయలు చేసిన బీఆర్‌ఎస్‌ పార్టీ

హిందూ దేవుళ్లను అవమానిస్తూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఆయన అహంకారానికి నిదర్శనమని డీకే అరుణ ప్రకటించారు. ఎన్నికలకు ముందు తానే గొప్ప హిందువునంటూ మాట్లాడిన రేవంత్ రెడ్డికి అధికారంలోకి రాగానే హిందువుల మనోభావాలను అవహేళన చేయడం సిగ్గు చేటు అని మండిపడ్డారు. 'రేవంత్ రెడ్డి పబ్లిసిటీ కోసం హిందూ దేవుళ్లపై నోరు పారేసుకోవడం శోచనీయం. హిందూ సనాతన ధర్మమంటే సర్వేజనా సుఖినోభవంతు. అందరూ బాగుండాలని కోరుకునేదే హిందూ సనాతన ధర్మం' అని వివరించారు. బీజేపీ ప్రతి ఒక్కరికి అభివృద్ధి, సంక్షేమ ఫలాలను అందించడమే లక్ష్యంగా పని చేస్తోందని వెల్లడించారు.

Also Read: BJP Protest: దేవుళ్లపై రేవంత్ రెడ్డి చిల్లర వ్యాఖ్యలపై బీజేపీ గుర్రు.. నేడు భారీ నిరసనలకు పిలుపు

కాంగ్రెస్ పార్టీ, రేవంత్‌ రెడ్డి నరనరాల్లోనూ హిందూ ద్వేషం నింపుకున్నాడని ఎంపీ డీకే అరుణ ఆరోపించారు. హిందువులపై, హిందూ సనాతన ధర్మంపై విషం చిమ్ముతున్నారని మండిపడ్డారు. దేవుళ్లు, దేవాలయాలు తిండిపెడతాయా? కొలువులిస్తాయా? అంటూ గతంలో కాంగ్రెస్ నేత శ్యాంపిట్రోడా హిందూ ధర్మాన్ని హేళన చేశాడని గుర్తుచేశారు. ఇప్పుడు రేవంత్ రెడ్డి తాగుబోతులకు ఒక దేవుడు, మాంసాహారులకు ఒక దేవుడు ఉన్నాడంటూ అవమానించి సనాతన హిందూ ధర్మాన్ని చులకన చేస్తున్నారని డీకే అరుణ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. హిందూ సమాజమంతా సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై స్పందించాలని పిలుపునిచ్చారు. రేవత్‌ రెడ్డి చేసిన అహంకార పూరిత వ్యాఖ్యలకు కాంగ్రెస్ పార్టీ తగిన మూల్యం చెల్లించక తప్పదని శాపనార్థం పెట్టారు. హిందువుల ఓట్లతో గెలిచి హిందువులనే అవమానించేలా మాట్లాడుతున్న కాంగ్రెస్ పార్టీకి, రేవంత్ రెడ్డికి హిందూ సమాజమంతా తగిన బుద్ధి చెప్పే రోజులు త్వరలోనే రాబోతున్నాయని డీకే అరుణ హెచ్చరించారు.

Also Read: Bandi Sanjay: 'ముస్లిం అంటేనే కాంగ్రెస్.. రేవంత్‌ రెడ్డి అంటేనే ముస్లిం మనిషి'

