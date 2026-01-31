DK Aruna: మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ జెండా ఎగురవేస్తాం: డీకే అరుణ

Nitin Nabin Sinha Telangana Visit: 'బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షుడు నితిన్ నబీన్ మార్గదర్శనంలో తెలంగాణ బీజేపీని మరింత బలోపేతం చేసేందుకు కృషి చేస్తాం' మహబూబ్నగర్ ఎంపీ డీకే అరుణ తెలిపారు. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో ప్రతి ఒక్క బీజేపీ అభ్యర్థిని గెలిపించుకునేలా ప్రతి కార్యకర్త బాధ్యత తీసుకుని.. మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల్లో బీజేపీ జెండా ఎగురవేద్దామని పిలుపునిచ్చారు. 'మహబూబ్ నగర్ ఎంపీగా నన్ను గెలిపించారు. భవిష్యత్లో మహబూబ్నగర్ జిల్లా నుంచి ఎమ్మెల్యేలుగా గెలిపించుకునేందుకు ఇప్పటి నుంచే పని చేయాలి' అని సూచించారు. తెలంగాణలో బీజేపీ పెద్ద ఎత్తున పుంజుకుంటోందని.. యువత బీజేపీ వైపు చూస్తోందని తెలిపారు. భవిష్యత్లో తెలంగాణలో బీజేపీని అధికారంలోకి తీసుకువచ్చేందుకు పని చేద్దామని పార్టీ శ్రేణులతో ఎంపీ డీకే అరుణ తెలిపారు.
ఉమ్మడి మహబూబ్ నగర్ జిల్లా బూత్ స్థాయి కార్యకర్తల సమావేశం కోసం మహబూబ్నగర్లోని ఎంవీఎస్ డిగ్రీ కాలేజ్ గ్రౌండ్ను బీజేపీ జాతీయ ఉపాధ్యక్షురాలు, ఎంపీ డీకే అరుణ పరిశీలించారు. ఫిబ్రవరి 4వ తేదీన జరగనున్న ఈ సమావేశానికి ముఖ్య అతిథిగా బీజేపీ జాతీయ నూతన అధ్యక్షులు నితిన్ నబీన్ సిన్హా రాబోతుండడంతో ఎంపీ అరుణ ఏర్పాట్లను పకడ్బందీగా చేస్తున్నారు. ఏర్పాట్లు పరిశీలించిన అనంతరం ఎంపీ అరుణ మాట్లాడుతూ.. 'పార్టీ బలోపేతం కోసం కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి జాతీయ అధ్యక్షుడు సందేశం ఇస్తారు. ఒక యువ నాయకుడు, బీజేపీ జాతీయ అధ్యక్షులు నితిన్ నబీన్ సిన్హా పార్టీ శ్రేణుల్లో ఈ సమావేశంతో స్పూర్తి నింపుతారు' అని తెలిపారు.
'ఉమ్మడి మహబూబ్నగర్లో ఈ సమావేశం నిర్వహించాలని బీజేపీ రాష్ట్ర నాయకత్వం నిర్ణయించింది. నితిన్ నబీన్ జాతీయ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తర్వాత తొలిసారి తెలంగాణకు రాబోతున్నారు. మహబూబ్నగర్ పట్టణంలో జరిగే ఉమ్మడి జిల్లా కార్యకర్తల సమావేశానికి హాజరవుతుండటం సంతోషకరం' అని ఎంపీ డీకే అరుణ తెలిపారు. 'ప్రస్తుతం మున్సిపాలిటీ ఎన్నికల పక్రియ తెలంగాణలో కొనసాగుతుంది. 3వ తేదీ నాటికి నామినేషన్ విత్ డ్రా గడువు ముగుస్తుంది. జిల్లా కార్యకర్తల సమావేశానికి కేవలం మూడు రోజుల సమయం మాత్రమే ఉంది. ఏర్పాట్లు ప్లాన్ చేసేందుకు, సభ స్థలాన్ని పరిశీలించాం' అని వెల్లడించారు.
జాతీయ అధ్యక్షుడు రానున్న సమావేశానికి ఉమ్మడి జిల్లాతోపాటు మహబూబ్నగర్, నాగర్కర్నూల్ పార్లమెంట్ నలుమూల నుంచి బీజేపీ నాయకులు, బూత్ కమిటీ సభ్యులు, బూత్ అధ్యక్షులు, మండల కమిటీ సభ్యులు, మోర్చ అధ్యక్షులు, పార్టీ అనుబంధ సంఘాల నాయకులు సమావేశానికి హాజరై విజయవంతం చేయాలి' అని ఎంపీ డీకే అరుణ పిలుపునిచ్చారు.
