English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • DK Aruna: బండి సంజయ్‌ 10వ తరగతి పేపర్‌ లీక్‌ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. డీకే అరుణ హర్షం

DK Aruna: బండి సంజయ్‌ 10వ తరగతి పేపర్‌ లీక్‌ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. డీకే అరుణ హర్షం

Bandi Sanjay 10th Class Paper Leakage Case Dismissed: పదో తరగతి పేపర్‌ లీక్‌ కేసులో బండి సంజయ్‌కు ఊరట లభించింది. హైకోర్టు కేసు కొట్టివేయడంపై బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. ప్రభుత్వానికి చెంప పెట్టు ఈ నిర్ణయం అని ప్రకటించారు.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 20, 2025, 06:22 PM IST

Trending Photos

8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం.. డిసెంబర్ 31 తర్వాత డీఏ పెరుగుదల ఆగుతుందా..!
5
8th Pay Commission
8th Pay Commission: 8వ వేతన సంఘం ఆలస్యం.. డిసెంబర్ 31 తర్వాత డీఏ పెరుగుదల ఆగుతుందా..!
Indiramma Sarees: మహిళలకు సీఎం రేవంత్ భారీ శుభవార్త.. రేపటి నుంచి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..
6
CM Revanth Reddy
Indiramma Sarees: మహిళలకు సీఎం రేవంత్ భారీ శుభవార్త.. రేపటి నుంచి ఇందిరమ్మ చీరల పంపిణి.. డిటెయిల్స్..
Surekha Vani Daughter: సోషల్ మీడియాలో సురేఖ వాణి కూతురికి క్రేజ్.. బిగ్‌స్క్రీన్‌పై హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..!
5
Surekha vani
Surekha Vani Daughter: సోషల్ మీడియాలో సురేఖ వాణి కూతురికి క్రేజ్.. బిగ్‌స్క్రీన్‌పై హీరోయిన్‌గా ఎంట్రీ..!
Anasuya: అనసూయ ఘోరమైన వీడియో వైరల్.. ఇదేం పాడు పని..భర్తతో ఏకంగా అలా చేస్తూ..!
5
Anasuya Viral Video
Anasuya: అనసూయ ఘోరమైన వీడియో వైరల్.. ఇదేం పాడు పని..భర్తతో ఏకంగా అలా చేస్తూ..!
DK Aruna: బండి సంజయ్‌ 10వ తరగతి పేపర్‌ లీక్‌ కేసులో బిగ్‌ ట్విస్ట్‌.. డీకే అరుణ హర్షం

Bandi Sanjay 10th Class Paper Leakage: తెలంగాణలో తీవ్ర సంచలనం రేపిన పదో తరగతి వార్షిక పరీక్ష పేపర్‌ లీక్‌ కేసులో తీవ్ర ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న బండి సంజయ్‌ అంశంలో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. ఈ కేసును తెలంగాణ హైకోర్టు కొట్టివేసింది. దీంతో బండి సంజయ్‌ అనుచరులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తుండగా.. బీజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. కోర్టు నిర్ణయాన్ని తాము స్వాగతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ సందర్భంగా కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Auto Oyo Romance: ఓయో రూమ్‌గా మారిన ఆటో.. పరదాలు కట్టేసి రోడ్డుపై జంట రొమాన్స్‌

బండి సంజయ్‌పై పదో తరగతి పేపర్‌ లీక్‌ కేసును హైకోర్టు కొట్టివేయడంతో గురువారం మహబూబ్‌నగర్‌ ఎంపీ డీకే అరుణ స్పందించారు. బండి సంజయ్‌పై ఉన్న టెన్త్ క్లాస్ పేపర్ లీకేజీ కేసు హైకోర్టు కొట్టివేయడాన్ని స్వాగతిస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ తీర్పు తెలంగాణ ప్రభుత్వానికి చెంప పెట్టు అని తెలిపారు. పూర్తి నిరాధారమైన కేసుగా తోసిపుచ్చిన హైకోర్టు బండి సంజయ్ గారిని నిర్దోషిగా తేల్చిందని వెల్లడించారు. బండి సంజయ్‌పై ద్వేషంతో ప్రభుత్వం అకారణంగా కేసులు పెట్టి వేధించింది. ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేసిన బండి సంజయ్ ప్రతిష్టను దెబ్బతీసేందుకు కొందరు దిగజారి వ్యవహరించారు. ఆనాడు బీజేపీకి వస్తున్న ప్రజాదరణను తట్టుకోలేక బండి సంజయ్‌పై వందలాది కేసులు పెట్టి వేధించారు. బండి సంజయ్ కార్యక్రమాలపై, బీజేపీ పోరాటాలపైన అనేక నిర్బంధాలు ఉంచి ఇబ్బంది పెడుతున్నారు' అని ఎంపీ డీకే అరుణ అసహనం వ్యక్తం చేశారు.

Also Read: Harish Rao: రిగ్గింగ్‌తోనే ఓటమి.. జూబ్లీహిల్స్‌లో నైతిక విజయం మనదే: హరీశ్‌ రావు

పాలమూరులోనూ బీజేపీ కార్యకర్తలపైన తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎన్నో అరాచకాలు చేసిందని డీకే అరుణ గుర్తుచేశారు. బీజేపీ కార్యకర్తలపై అకారణ కేసులు పెట్టి జైలుకు పంపిన చరిత్ర వారిదేనని ప్రకటించారు. అన్నింటినీ భరిస్తూ ప్రజా సమస్యలపై అలుపెరగని పోరాటం చేయడంతోనే ప్రభుత్వం పతనమైందని తెలిపారు. ప్రజా కంటకంగా వ్యవహరించే పాలకులకు హైకోర్టు తీర్పు చెంపపెట్టు అని ఎంపీ డీకే అరుణ ప్రకటించారు.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

DK ArunaTelangana High court10th Class Paper LeakageBandi Sanjay kumarKarimnagar

Trending News