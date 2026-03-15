Mahabubabad: జ్వరంతో ఆస్పత్రికి వెళ్లిన యువతి.. నువ్వు అందంగా ఉన్నావంటూ డాక్టర్ వేధింపులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Doctor misbehaves with woman while treatment in Thorrur: చాలా మంది తమకు ఏదైన అనారోగ్యం తలెత్తితే వెంటనే డాక్టర్ ల దగ్గరకు వెళ్తారు. వైద్యులను దేవుళ్లలా భావిస్తారు. తల్లి జన్మనిస్తే వైద్యుడు పునర్జన్మనిస్తాడని బలంగా నమ్ముతారు. వైద్యవృత్తిని సైతం ఎంతో మంది పవిత్రంగా భావిస్తారు. కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇంతటి పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి పాడుపనులు చేస్తారు. డబ్బులు లేకపోతే సరైన విధంగా వైద్యం చేయరు. అంతే కాకుండా తోటి డాక్టర్లను, ఆస్పత్రికి వచ్చిన పెషెంట్ల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తారు.
చికిత్సకు వచ్చిన యువతిపై డాక్టర్ అసభ్య ప్రవర్తన
మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరులోని ఓ ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో జ్వరంతో చికిత్స కోసం వచ్చిన 21 ఏళ్ల యువతిపై డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ అసభ్యంగా ప్రవర్తించినట్టు ఆరోపణలు
ఇంజక్షన్ ఇచ్చిన తర్వాత జరిగిన ఘటనతో భయపడిన యువతి తన భర్తకు వాట్సాప్లో సమాచారం… pic.twitter.com/NzNAqoXkrv
— greatandhra (@greatandhranews) March 15, 2026
ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. మహాబూబాబాద్ లోని తొర్రూర్ లో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరులో స్థానికంగా ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో జ్వరంతో చికిత్స కోసం వెళ్లింది. అక్కడ వైద్యుడిగా ఉన్న డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గదిలోకి తీసుకెళ్లాడు. చికిత్స పేరుతో ఆమెతో వెకిలి వేషాలు వేశాడు.
నువ్వు అందంగా ఉన్నావంటూ నీచంగా మాట్లాడాడు. దీంతో భయపడిపోయిన యువతి వెంటనే బైటకు వచ్చేసింది. తన వాళ్లకు ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయంను చెప్పింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు అంతా అక్కడకు వచ్చారు.
డాక్టర్ ను దీనిపై ప్రశ్నించగా ఏంచేసుకుంటే అది చేసుకొండని మాట్లాడాడు. దీంతో బాధితురాలి బంధువులు డాక్టర్ ను పొట్టు పొట్టు కొట్టారు.ఈ ఘటనపై రచ్చ చెలరేగడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు వైద్యుడు కిరణ్ కుమార్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.