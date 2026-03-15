English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  Mahabubabad: జ్వరంతో ఆస్పత్రికి వెళ్లిన యువతి.. నువ్వు అందంగా ఉన్నావంటూ డాక్టర్ వేధింపులు.. ఏంజరిగిందంటే..?

Doctor misbehaves with lady patient in thorrur: తొర్రూర్ లో యువతి పట్ల డాక్టర్ నీచంగా ప్రవర్తించాడు. దీంతో ఆమె బంధువులు వచ్చి పొట్టు పొట్టు కొట్టారు.ఈ ఘటనపై పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Mar 15, 2026, 08:15 PM IST
Trending Photos

Doctor misbehaves with woman while treatment in Thorrur: చాలా మంది తమకు ఏదైన అనారోగ్యం తలెత్తితే వెంటనే డాక్టర్ ల దగ్గరకు వెళ్తారు.  వైద్యులను దేవుళ్లలా భావిస్తారు. తల్లి జన్మనిస్తే  వైద్యుడు పునర్జన్మనిస్తాడని బలంగా నమ్ముతారు. వైద్యవృత్తిని సైతం ఎంతో మంది పవిత్రంగా భావిస్తారు.  కానీ కొంత మంది మాత్రం ఇంతటి పవిత్రమైన వృత్తిలో ఉండి పాడుపనులు చేస్తారు. డబ్బులు లేకపోతే సరైన విధంగా వైద్యం చేయరు. అంతే కాకుండా తోటి డాక్టర్లను, ఆస్పత్రికి వచ్చిన పెషెంట్ల పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

ఇలాంటి ఘటనలు ఇటీవల మరీ ఎక్కువగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. తాజాగా.. మహాబూబాబాద్ లోని తొర్రూర్ లో ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. మహబూబాబాద్ జిల్లా తొర్రూరులో స్థానికంగా ఉన్న ఒక ప్రైవేట్ ఆస్పత్రిలో జ్వరంతో చికిత్స కోసం వెళ్లింది. అక్కడ వైద్యుడిగా ఉన్న డాక్టర్ కిరణ్ కుమార్ గదిలోకి తీసుకెళ్లాడు. చికిత్స పేరుతో ఆమెతో వెకిలి వేషాలు వేశాడు.

నువ్వు అందంగా ఉన్నావంటూ నీచంగా మాట్లాడాడు. దీంతో భయపడిపోయిన యువతి వెంటనే బైటకు వచ్చేసింది.  తన వాళ్లకు ఫోన్ చేసి జరిగిన విషయంను చెప్పింది. వెంటనే కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు అంతా అక్కడకు వచ్చారు.

 డాక్టర్ ను దీనిపై ప్రశ్నించగా ఏంచేసుకుంటే అది చేసుకొండని మాట్లాడాడు. దీంతో బాధితురాలి బంధువులు డాక్టర్ ను పొట్టు పొట్టు కొట్టారు.ఈ ఘటనపై రచ్చ చెలరేగడంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. బాధితురాలి కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు వైద్యుడు  కిరణ్ కుమార్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా దుమారంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

mahabubabaddoctor misbehaves with girlthorrur doctor misbehave with patientMahabubabad Crime News

Trending News