  • Ande sri Death Reason: గత నెల రోజులుగా అందెశ్రీ చేసిన ఈ నిర్లక్ష్యమే.. ఆయన ప్రాణాల మీదకు తెచ్చిందా? ప్రతి ఒకరు తెలుసుకోవాల్సిన విషయం ఇది..!!

Ande sri Death Reason: ప్రముఖ కవి, తెలంగాణ రాష్ట్రం గీత రచయిత, ప్రజా కవి అందెశ్రీ గుండెపోటుతో మరణించినట్లు గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. అందెశ్రీ గత 15సంవత్సరాలుగా హైబీపీతో బాధపడుతుండగా.. ఈమధ్య కాలంలో మందులు సరిగ్గా వాడటం లేదని.. అనారోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడమే ఆయన మరణానికి కారణమైన వైద్యులు తెలిపారు. ఆయన మరణానికి కారణంగా బీపీ మందులు వాడకపోవడమే అని తెలిపారు. బీపీ కంట్రోల్లో లేకుంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందెశ్రీ చేసిన ఈ చిన్న నిర్లక్ష్యమే ఆయన ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది.

Written by - Bhoomi | Last Updated : Nov 10, 2025, 12:34 PM IST

Ande sri Death Reason: ప్రముఖ కవి, తెలంగాణ రాష్ట్రం గీత రచయిత, ప్రజా కవి అందెశ్రీ గుండెపోటుతో మరణించినట్లు గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులు ప్రకటించారు. అందెశ్రీ గత 15సంవత్సరాలుగా హైబీపీతో బాధపడుతుండగా.. ఈమధ్య కాలంలో మందులు సరిగ్గా వాడటం లేదని.. అనారోగ్యాన్ని నిర్లక్ష్యం చేయడమే ఆయన మరణానికి కారణమైన వైద్యులు తెలిపారు. ఆయన మరణానికి కారణంగా బీపీ మందులు వాడకపోవడమే అని తెలిపారు. బీపీ కంట్రోల్లో లేకుంటే హార్ట్ స్ట్రోక్ వచ్చే ప్రమాదం ఎక్కువగా ఉంటుందని చెబుతున్నారు. అందెశ్రీ చేసిన ఈ చిన్న నిర్లక్ష్యమే ఆయన ప్రాణాల మీదకు తెచ్చింది.

సోమవారం తెల్లవారుజామున లాలాగూడలోని తన నివాసంలో కుప్పకూలి పడిపోయిన అందెశ్రీని కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. అయితే ఆయనను పరీక్షించిన వైద్యులు అప్పటికే ఆయన మరణించినట్లు తెలిపారు. తాజాగా అందెశ్రీ మరణానికి గల కారణాలను గాంధీ ఆసుపత్రి వైద్యులు మీడియాకు వెల్లడించారు.

అందెశ్రీ గుండెపోటు కారణంగా మరణించినట్లు వైద్యులు నిర్ధారించారు. ఆయన గత 15 సంవత్సరాలుగా హైపర్ టెన్షన్ సమస్యతో బాధపడుతున్నారని కుటుంబ సభ్యులు చెప్పారు. నెల రోజులుగా బీపీ కంట్రోల్ కు సంబంధించిన మందులు వాడటం లేదని వైద్యులు తెలిపారు. మూడు రోజులుగా ఆయన అనారోగ్యంగా ఉన్నా ఆసుపత్రికి వెళ్లలేదని తెలిపారు. ఆదివారం రాత్రి భోజనం చేసిన తర్వాత మామూలుగానే పడుకున్న అందెశ్రీ..ఉదయం కుటుంబ సభ్యులు చూసేసరికి బాత్రూమ్ వద్ద కింద పడిపోయి కనిపించారు. అప్పటికే ఆయన మరణించి దాదాపు 5గంటలు కావచ్చని డాక్టర్లు అంచనా వేశారు. ఆరోగ్యం విషయంలో ఆయన చూపిన నిర్లక్ష్యమే ఈ విషాదానికి దారితీసిందన్నారు.

Also Read: Ande Sri Journey : పశువుల కాపరి నుంచి డాక్టరేట్‌ వరకు అందెశ్రీ ప్రస్థానం ఇదే..!!

హై బ్లడ్ ప్రెషర్‌ అనేది నేటి కాలంలో చాలా మందిని ప్రభావితం చేస్తున్న సాధారణ సమస్య. అయితే చాలా మంది మందులు నిరంతరం వాడటం కష్టంగా భావించి మధ్యలో ఆపేస్తారు. కానీ ఇది అత్యంత ప్రమాదకరం. ఎందుకంటే బీపీ నియంత్రణలో లేకపోతే, గుండె, రక్తనాళాలపై ఒత్తిడి పెరిగి హార్ట్ అటాక్ లేదా స్ట్రోక్‌కు దారి తీస్తుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు.

మన గుండె రక్తాన్ని శరీరమంతా పంపే పనిలో నిరంతరం పనిచేస్తుంది. బీపీ ఎక్కువగా ఉన్నప్పుడు రక్తం అధిక పీడనంతో రక్తనాళాల గోడలను తాకుతుంది. దీని వల్ల ఆ గోడలు గట్టిపడి, చిట్లిపోవడం లేదా అడ్డంకులు ఏర్పడే ప్రమాదం ఉంది. దీర్ఘకాలంగా హై బీపీ కొనసాగితే గుండె కండరాలు బలహీనమవుతాయి. ఫలితంగా హార్ట్ ఫెయిల్యూర్, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, కిడ్నీ డ్యామేజ్ వంటి తీవ్రమైన సమస్యలు తలెత్తవచ్చు.

Also Read: Ande Sri : కోట్లాది మంది గుండె చప్పుడు అందెశ్రీ ఇకలేరు.. సీఎం రేవంత్, కేసీఆర్ సహా పలువురు ప్రముఖులు నివాళి..!!

మందులు వాడకపోవడం వల్ల ఈ ప్రమాదం మరింత పెరుగుతుందని వైద్యులు చెబుతున్నారు. చాలా మందికి బీపీ కంట్రోల్‌లో ఉందని భావించి టాబ్లెట్స్ ఆపేస్తుంటారు. కానీ మందులు ఆపిన వెంటనే బీపీ మళ్లీ పెరిగిపోతుంది. కాబట్టి డాక్టర్ సూచన లేకుండా మందులు ఆపకూడదు.హై బీపీ ఉన్నవారు ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి, ఉప్పు తగ్గించాలి, వ్యాయామం చేయాలి, ఒత్తిడిని తగ్గించాలి. ముఖ్యంగా, డాక్టర్ సూచించిన మందులను సమయానికి వాడటం అత్యంత అవసరం. బీపీ నియంత్రణలో ఉండటం అంటే గుండె భద్రంగా ఉండటమని వైద్యులు చెబుతున్నారు. అధిక బీపీతో బాధపడుతున్నవారు తప్పనిసరిగా ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వైద్యులు సూచిస్తున్నారు.

 

 

About the Author

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

...Read More

ande sri death reasonlyricist of telangana state song diesande sri passes awayande sri heart attackande sri bp medication

