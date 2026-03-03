English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Dog Eat Body: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఘోరం.. మనిషి శవాన్ని పీక్కుతున్న కుక్క

Dog Eat Body: ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఘోరం.. మనిషి శవాన్ని పీక్కుతున్న కుక్క

Dogs Eat Human Dead Body At Mortuary Of Jadcherla Govt Hospital: తెలంగాణలో దారుణ సంఘటన చోటుచేసుకుంది. ఆస్పత్రిలో ఉన్న దారుణ పరిస్థితులు ఈ సంఘటనతో వెలుగులోకి వచ్చాయి. మార్చురీలో ఏసీలు లేక కింద ఉంచిన మృతదేహాన్ని వీధికుక్క తినేసింది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Mar 3, 2026, 01:16 PM IST

Human Dead Body: తెలంగాణలో ఘోరాతి ఘోర సంఘటన చోటుచేసుకుంది. బతికి ఉన్నప్పుడు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో వైద్యం సక్రమంగా అందకపోగా.. చనిపోయినప్పుడు కూడా సరైన స్థితిలో భద్రపర్చడం లేదు. మరణించిన వ్యక్తి మృతదేహాలను ఆస్పత్రిలోని మార్చురీలో ఉంచడానికి సరైన వసతులు లేవు. ఫ్రీజర్‌ లేకపోవడంతో ఆస్పత్రి సిబ్బంది మృతదేహాన్ని కింద ఉంచి వదిలేశారు. కొద్దిసేపటికి మృతదేహాన్ని కుక్క తినేసింది. ఈ సంఘటన జడ్చర్ల ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చోటుచేసుకుంది. ఈ సంఘటన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Also Read: Annaram Barrage: అన్నారం బ్యారేజీని కూల్చేందుకు కుతంత్రాలకు తెరతీశారా?: కేటీఆర్‌

మహబూబ్‌ నగర్ జిల్లా జడ్చర్ల మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని నాగసాల ప్రాంతానికి చెందిన భీమేష్(28) అనే యువకుడు రెండు రోజుల కిందట సమీపంలో ఉన్న చెరువు వద్దకు వెళ్లి అక్కడే ప్రమాదవశాత్తు నీటిలో పడి మృతి చెందాడు. స్థానికులు చూసి పోలీసులకు సమాచారం అందించడంతో ఘటన స్థలానికి చేరుకున్నారు. మృతదేహాన్ని పోలీసులు వెలికితీసి పోస్టుమార్టం నిమిత్తం జడ్చర్ల పాత ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీకి తరలించారు.

మృతదేహాన్ని భద్రపర్చేందుకు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి మార్చురీలో కనీస వసతులు లేవు. రక్షణ లేక.. ఫ్రీజర్ ఉన్నా కూడా అది పనిచేయకపోవడంతో నేలపైనే మృతదేహాన్ని ఉంచారు. కింద ఉంచిన మృతదేహాన్ని వీధి కుక్క ఆహారంగా మారింది. మృతదేహాన్ని కుక్కలు పీక్కు తింటుండగా గమనించిన స్థానికులు వీడియోలు తీసి బయటపెట్టారు. ఈ విషయం తెలుసుకున్న కుటుంబసభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు. ముందే చేతికి వచ్చిన యువకుడు చనిపోవడంతో దిగ్భ్రాంతికి లోనయిన ఆ కుటుంబం కుక్క తినడం మరింత కుంగదీసింది. లబోదిబోమంటూ యువకుడి కుటుంబసభ్యులు రోదించారు.

మార్చురీలో కుక్క మృతదేహం తింటున్న వీడియో వైరల్‌గా మారింది. ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో ఉన్న పరిస్థితులు ఈ సంఘటన అద్దం పడుతుండగా ఈ సంఘటనపై రాజకీయ పార్టీలు, ప్రముఖులు స్పందిస్తున్నారు. మానవత్వమే మంట కలిసేలా ఉన్న ఈ సంఘటనపై ప్రజలు ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆసుపత్రిలో మృతదేహాలకు కూడా రక్షణ కరువైందని అధికారుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడంతోనే ఇలాంటి సమస్యలు నెలకొన్నాయని స్థానికులు చెబుతున్నారు. గొప్పలు చెప్పుకునే కాంగ్రెస్‌ ప్రభుత్వంలో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రులు దయనీయంగా మారాయని ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Human Dead BodyDog Eat Human Dead BodyMortuaryJadcherlaStray Dog

