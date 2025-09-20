English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Trump H1B Visa: ట్రంప్ హెచ్1బీ వీసా ఛార్జీల పెంపుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆందోళన

Donald Trump H1B Visa Fee Hike Big Effect On Telangana: భారతదేశంతోపాటు ప్రపంచ దేశాలపై డొనల్డ్‌ ట్రంప్‌ భారీ పిడుగు వేశారు. అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ హెచ్‌1బీ వీసా ఛార్జీలను పెంచుతూ తీసుకున్న నిర్ణయం తెలంగాణకు నష్టం చేకూరుస్తుందని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Trump H1B Visa: ట్రంప్ హెచ్1బీ వీసా ఛార్జీల పెంపుపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం తీవ్ర ఆందోళన

US H1B Visa Charges Hike: ప్రపంచ దేశాల్లో అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనల్డ్‌ ట్రంప్‌ వేసిన బాంబుపైనే ప్రధాన చర్చ జరుగుతోంది. హెచ్‌1బీ వీసాల ఛార్జీలను భారీగా పెంచడంతో భారతదేశం ఉలిక్కిపడింది. అమెరికా వెళ్లాలనే కలగంటున్న వారికి ట్రంప్‌ పిడుగు వేశాడు. ట్రంప్‌ మోపిన భారీ ఛార్జీలు భారతదేశంతోపాటు తెలంగాణపై తీవ్ర ప్రభావం చూపనుంది. ఈ విషయాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలిపింది. ట్రంప్‌ వీసా ఛార్జీల మోతపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది.

ట్రంప్‌ మోపి హెచ్‌1బీ వీసా ఛార్జీలపై తెలంగాణ మంత్రి శ్రీధర్‌ బాబు స్పందించారు. హెచ్‌1బీ వీసాపై చార్జీలు అమెరికా పెంచడాన్ని తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఖండిస్తుందని ప్రకటించారు. హెచ్‌1బీ వీసాపై ట్రంప్ నిర్ణయంతో తెలంగాణ యువతకు తీవ్రమైన నష్టం కలిగిస్తుందని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. భారతదేశానికి నష్టం జరిగేలా అమెరికా నిర్ణయాలు ఉంటున్నాయని.. చిన్న చిన్న వ్యాపారాలు నడిపిస్తున్న వారికి అమెరికా నష్టం కలిగించే నిర్ణయాలు తీసుకుంటుందని వివరించారు.

అమెరికా నిర్ణయాలపై భారత ప్రభుత్వం ఎందుకు మౌనంగా ఉంటుందని శ్రీధర్‌ బాబు ప్రశ్నించారు. లక్ష డాలర్లు కట్టాలని అమెరికా నిబంధన తీసుకువస్తే అమెరికాలో భారత కంపెనీలకు తీవ్రమైన నష్టమని.. హెచ్‌1బీ వీసాలో తొలి స్థానంలో భారత్‌, రెండో స్థానంలో చైనా ఉందని వెల్లడించారు. ట్రంప్ నిర్ణయాలపై నరేంద్ర మోదీ నిశ్శబ్దంగా ఉండటం సరికాదని పేర్కొన్నారు. అమెరికా నిర్ణయాలతో మన దేశ పౌరులకు నష్టం జరిగినా ఎందుకు ఒత్తిడి తేవడం లేదని కేంద్రాన్ని ప్రశ్నించారు.

హెచ్‌1బీ వీసాదారులకు తాత్కాలిక ఉపశమనం కలిగే విధంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకోవాలని శ్రీధర్‌ బాబు డిమాండ్‌ చేశారు. 'తెలంగాణ రాష్ట్రం నుంచి అమెరికాలో చాలా మంది ఉన్నారు. ఇక్కడ కుటుంబాలు వాళ్లు పంపించే ఆదాయంపైనే ఉంటుంది. టీసీఎస్‌ లక్ష మంది, విప్రో 80 వేలు, ఇన్ఫోసిస్ 60 వేలు అమెరికాలో ఉన్నారు. ట్రంప్ నిర్ణయం ప్రతిభకు వ్యతిరేకంగా తీసుకున్న నిర్ణయం అంటూ అక్కడ వ్యాపారవేత్తలు వ్యతిరేకిస్తున్నారు' అని శ్రీధర్‌ బాబు వివరించారు. ట్రంప్ నిర్ణయంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం దౌత్యపరంగా నిర్ణయాలు తీసుకోవాలని కోరారు.

దౌత్యపరంగా సరైన సమయంలో సరైన నిర్ణయాలు తీసుకోకపోతే ఇండియాకు నష్టం జరుగుతుందని శ్రీధర్‌ బాబు ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. ట్రంప్ నిర్ణయంతో తెలుగు రాష్ట్రాలకు పెద్ద ప్రమాదం పొంచి ఉందని తెలిపారు. అమెరికా వెళ్లాలనే యువతకు ట్రంప్ నిర్ణయం పెనుభారమైందని చెప్పారు. 'ట్రంప్ నిర్ణయంతో ఆర్థిక వ్యవస్థ పై ప్రభావం పడుతుంది. రియల్ ఎస్టేట్, బంగారం కొనుగోలు, ఇతర రంగాల్లో భారం పడుతుంది. ట్రంప్ నిర్ణయం పట్ల కేంద్రం మోడీ మౌనం వెనుక ఉన్న అంతర్యం ఏంటి? చిన్న, మధ్యతరగతి కంపెనీల గురించి కేంద్రం ఆలోచన చేసి నిర్ణయం తీసుకోవాలి. అమెరికాతో కేంద్ర ప్రభుత్వం చర్చలు జరపాలి' అని కేంద్ర ప్రభుత్వాన్ని శ్రీధర్‌ బాబు డిమాండ్‌ చేశారు.

