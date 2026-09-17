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Mla Ramachandru naik: కారులో పేలిన పవర్ బ్యాంక్.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రాంచంద్రు నాయక్‌ కు తప్పిన పెను ప్రమాదం.!.

Dornakal Mla Ramachandru naik:  మార్గమధ్యలో చింతపల్లి వద్దకు రాగానే  కారులో నుంచి దట్టమైన పొగలు రావడం మొదలైంది. దీంతో వెంటనే సిబ్బంది అలర్ట్ అయి కారులో ఉన్న పవర్ బ్యాంక్ పేలడంతో కేబిన్‌లో మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయి. దీంతో సిబ్బంది అలర్ట్ అయి డోర్నకల్ ఎమ్మెల్యేను కారు నుంచి కిందకు దింపేశారు. ఈ ఘటనతో ఒక్కసారిగా టెన్షన్ వాతావరణం తలెత్తింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 17, 2026, 01:16 PM IST|Updated: Sep 17, 2026, 01:18 PM IST
Mla Ramachandru naik: కారులో పేలిన పవర్ బ్యాంక్.. కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యే రాంచంద్రు నాయక్‌ కు తప్పిన పెను ప్రమాదం.!.
Image Credit: MlaRamachandrunaikescapedfromaccident

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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