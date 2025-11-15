English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Ticket Price Hike: భక్తులకు భారీ షాక్‌.. అడ్డగోలుగా కొండగట్టు ఆలయ ధరల పెంపు

Ticket Price Hike: భక్తులకు భారీ షాక్‌.. అడ్డగోలుగా కొండగట్టు ఆలయ ధరల పెంపు

Double Shock To Devotees Kondagattu Temple Ticket Price Double Hike: తెలంగాణ ప్రభుత్వం భక్తులకు భారీ షాక్‌ ఇచ్చింది. ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు పూజలు చేయించుకోవాలంటే భారీగా ఖర్చు చేయాల్సిందే. కొండగట్టు అంజన్న పూజల టికెట్ల ధరలు అడ్డగోలుగా పెంచారు. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Nov 15, 2025, 03:31 PM IST

Trending Photos

EPS Pension: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..EPS పెన్షన్ పెంపు..ఈ నెల నుండి కొత్త రేట్లు అమలులోకి వస్తాయా?
6
pension
EPS Pension: ఉద్యోగులకు శుభవార్త..EPS పెన్షన్ పెంపు..ఈ నెల నుండి కొత్త రేట్లు అమలులోకి వస్తాయా?
OnePlus 15: రూ.72,999 విలువైన OnePlus 15 మొబైల్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనేయండి!
6
oneplus 15
OnePlus 15: రూ.72,999 విలువైన OnePlus 15 మొబైల్‌ను ఇప్పుడు కేవలం రూ.12,999 ధరకే కొనేయండి!
Vivo S50 Series: వివో నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్.. S50 సిరీస్ లాంచ్‌!
5
S50 Pro Vivo
Vivo S50 Series: వివో నుంచి మరో అద్భుతమైన మొబైల్.. S50 సిరీస్ లాంచ్‌!
Free Bus: ఉచిత బస్సుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమిచ్చారో తెలుసా?
6
Free Bus Scheme
Free Bus: ఉచిత బస్సుపై బిగ్‌ అప్‌డేట్.. మహిళలకు చంద్రబాబు ఏమిచ్చారో తెలుసా?
Ticket Price Hike: భక్తులకు భారీ షాక్‌.. అడ్డగోలుగా కొండగట్టు ఆలయ ధరల పెంపు

Ticket Fare Hike: కోరిన కోర్కెలు తీర్చే దేవుడిగా కొండగట్టు ఆంజనేయస్వామి ఆలయం ప్రసిద్ధి చెందింది. తెలంగాణలో ప్రముఖ ఆలయంగా విరాజిల్లుతున్న ఈ ఆలయంలో భక్తులకు భారీ షాక్‌ తగిలింది. భక్తులు చేయాల్సిన విశేష పూజలు, ఆర్జిత సేవలకు సంబంధించి టికెట్లు అడ్డగోలుగా పెంచారు. ప్రస్తుతం ఉన్న రేట్లను రెట్టింపు చేస్తూ సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. పెంచిన ధరలు  ఈనెల 15వ తేదీ నుంచి అమలుచేస్తున్నట్లు ఆలయ ఈవో శ్రీకాంత్ రావు తెలిపారు.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: KTR Resign: జూబ్లీహిల్స్‌లో ఘోర ఓటమి.. కేటీఆర్‌ పదవికి రాజీనామా?

జగిత్యాల జిల్లాలో కొలువుదీరిన కొండగట్టు ఆంజనేయ స్వామి ఆలయానికి సంబంధించిన కీలక నిర్ణయాలను ఆలయ ఈవో శ్రీకాంత్ రావు వెల్లడించారు. ఆర్జిత సేవలు, పూజల టికెట్ల ధరలు రెట్టింపు పెంచుతున్నట్లు తెలిపారు. పెంచిన ఆర్జిత సేవలు ధరలు నేటి నుంచే అమల్లోకి వస్తున్నట్లు ప్రకటించారు. ప్రస్తుతం ఉన్న చందనం పూజ రూ.800 నుంచి రూ.15,00కు, అంతరాలయ దర్శనం రూ.400 నుంచి రూ.800, గండాదీపం ఐదు రూపాయల నుంచి పది రూపాయలకు, 11 రోజుల హారతి రూ.250 నుంచి రూ.516, శాశ్వత అభిషేకం రూ.1,116 నుంచి పది సంవత్సరాల వరకు రూ.10,116 రూపాయలకు పెంచారు.

Also Read: KTR Press Meet: జూబ్లీహిల్స్‌లో నిజాయితీగా కొట్లాడం.. కానీ ఓడాం: కేటీఆర్‌

సుప్రభాత సేవా (ఇద్దరికి) రూ.1000, వడమాల బోగము రూ.1116, రూ.మన్యసుక్త హోమం రూ.2000, శనిగ్రహ పీడ నివారణ పూజ అమావాస్య రోజు రూ.1000గా నిర్ణయించినట్లు ఆలయ ఈవో తెలిపారు.  భక్తుల సౌకర్యం, ఆలయ అభివృద్ధి దృష్ట్యా రేట్లు పెంచి కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. రేట్ల పెంపుపై గత జూన్ 27న నోటిఫికేషన్ జారీ చేయగా.. ఎలాంటి అభ్యంతరాలు రాకపోవడంతో పెంచిన రేట్లను ఈ నెల 15 నుంచి అమలు చేస్తున్నట్లు  కొండగట్టు ఆలయ ఈవో శ్రీకాంత్‌ రావు తెలిపారు.

Also Read: Jubilee Hills Result: 'జూబ్లీహిల్స్‌లో బీజేపీ, కాంగ్రెస్ కుమ్మక్కు రాజకీయం ఫలించింది'

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Kondagattu templeTicketPoojaDevoteesJagtial

Trending News