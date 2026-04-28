Vikarabad: మంట గలిసిన మానవత్వం.. రూ.100 కోసం కొడుకు కన్న త‌ల్లిని ఏంచేశాడంటే..?

Son killed his mother for rs 100: తన తల్లి రుకియా బేగంతో రూ. 100 ఇవ్వాలని వాగ్వాదంకు దిగాడు. అంతే కాకుండా తాగి వచ్చి దాడి చేశాడు. వికారాబాద్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 28, 2026, 09:46 AM IST
Vikarabad: మంట గలిసిన మానవత్వం.. రూ.100 కోసం కొడుకు కన్న త‌ల్లిని ఏంచేశాడంటే..?

Son killed mother over rupees 100 dispute in vikarabad: ఇటీవల కాలంలో సమాజంలో చాలా దారుణాలు చోటు చేసుుకుంటున్నాయి. మానవ సంబంధాలు అన్ని మంట కలిసి పోయాయి. కేవలం మనీ సంబంధాలు మాత్రమే కన్పిస్తున్నాయి. డబ్బుల కోసం రక్త సంబంధాన్ని కూడా పక్కన పెడుతున్నారు. అంతే కాకుండా  కన్నవారు, కట్టుకున్న వారు, తోడ బుట్టిన వారు సైతం ఒకర్ని మరోకరు హత్యలు చేసుకుంటున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలతో చాలా మంది అసలు సమాజం ఎటుపోతుందని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు . తప్పతాగిన వారు ఇటీవల డబ్బుల కోసం ఎంతటి దారుణాలకైన వెనుకాడటంలేదు.  ఈ నేపథ్యంలో  వికారాబాద్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.

వికారాబాద్ జిల్లా  ఎల్మకన్నె గ్రామంలో దారుణం  చోటు చేసుకుంది.  స్థానికంగా ఉన్న రుకియాబేగం(50)కు ఇద్దరు కొడుకులు, ఒక కూతురు ఉంది. అందరికి పెళ్లిళ్లు అయ్యాయి. ఆమె తాండూరులో ఒక హోటల్లో కూలి పనులు చేస్తూ జీవిస్తోంది. పెద్ద కుమారుడు మహబూబ్ సెంట్రింగ్ పని చేస్తుంటాడు. మద్యానికి బానిసైన అతడు తరచుగా తల్లి వద్దకు  చేరుకుని డబ్బుల కోసం గొడవలు పడేవాడు.

ఆదివారం రాత్రి తల్లి వద్దకు వెళ్లి రూ.100 అడిగాడు. ఆమె నిరాకరించడంతో కోపంతో కర్రతో తలతో పాటు, మెడపై దాడి చేశాడు. దీంతో తల్లి రుకియాబేగం అక్కడికక్కడే మృతిచెందింది. వెంటనే తనపై కేసు పడుతుందని భయపడిన నిందితుడు, తల్లి మృతదేహాన్ని చీరతో ఇంట్లోని దూలానికి వేలాడదీశాడు. ఉదయం ఆమె ఆత్మహత్య చేసుకుందని గ్రామస్తులందరికి చెప్పాడు.

కానీ ఆమె శరీరంపై గాయాలు ఉన్నాయని సోదరి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. దీంతో పోస్ట్ మార్టంకు తరలించగా అసలు విషయం బైటపడింది.  దీంతో పోలీసులు మహబూబ్ ను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ ఘటన తీవ్ర విషాదకరంగా మారింది. నవమాసాలు కని పెంచిన తల్లిని హత్య చేయడం ఏంటని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహాం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

