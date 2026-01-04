English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Video Viral: ఆటో ఇవ్వకుంటే పాము వదులుతా.. ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన మందుబాబు.. వీడియో వైరల్..

Drunk auto driver creates nuisance in Hyderabad:  మందుబాబు పోలీసులకు రివర్స్ లో ధమ్కీ ఇచ్చాడు. అంతేకాకుండా నా ఆటో ఇవ్వకుంటే పామును వదులుతా అంటూ హెచ్చరించాడు. దీంతో పోలీసులు షాక్ కు గురయ్యారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 4, 2026, 01:49 PM IST
  • పోలీసులకు షాక్ ఇచ్చిన మందుబాబు..
  • పాముతో హల్ చల్..

Drunk auto driver threatened with snake to Hyderabad Traffic police: న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా  పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే.. వీకెండ్ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ డ్రైవ్ లు కొనసాగిస్తున్నారు. కొంత మంది మందుబాబులు పోలీసులకు చుక్కలుచూపిస్తున్నారు. నడి రోడ్డు మీద న్యూసెన్స్ లు చేస్తున్నారు. తప్పతాగి నానా రచ్చ చేస్తున్నారు. దాడులు చేయడానికి కూడా వెనుకావటంలేదు. మొత్తంగా పోలీసులకు మందుబాబులు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు.

ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో ఇటీవల న్యూ ఇయర్ వేళ చిత్ర, విచిత్రమైన ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని చాంద్రాయాన్ గుట్టలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో జరిగిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ పోలీసులు చాంద్రాయణ్ గుట్టలో చెక్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక ఆటోవాలాను ఆపారు. అతనికి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించగా మోతాదుకు మించి తప్పతాగినట్లు పోలీసులు రీడింగ్ లో గుర్తించారు.

మద్యం మత్తులో అతను తన బ్యాగులో నుంచి ఒక విషపూరీమైన పాములను బైటకు తీశాడు.  తన ఆటోను వదిలేయాలని లేకుంటే పామును వదులుతానంటూ పోలీసుకే చుక్కలు చూపించాడు. దీంతో అక్కడున్న విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు బెదిరిపోయారు. అతను పాములను తనచేతికి చుట్టుకుని హల్ చల్ చేశాడు. వెంటనే మరికొంత మంది పోలీసుల్ని అక్కడకు రప్పించారు.

Read more: Brs Ktr: సీఎం రేవంత్ నువ్వొ కుక్క మూతి పిందెవి.!. కాంగ్రెస్ పార్టీపై నిప్పులు చెరిగిన కేటీఆర్..

ఆ తర్వాత అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో నడిరోడ్డు మీద తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. దీనిపై పోలీసులు డ్రైవర్ పై సీరియస్ అయ్యారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు మరో స్నేక్ గ్యాంగ్ రచ్చ మొదలైందా ఏంటీ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.

 

