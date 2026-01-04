Video Viral: ఆటో ఇవ్వకుంటే పాము వదులుతా.. ట్రాఫిక్ పోలీసులకు చుక్కలు చూపించిన మందుబాబు.. వీడియో వైరల్..

Drunk auto driver threatened with snake to Hyderabad Traffic police: న్యూ ఇయర్ వేళ హైదరాబాద్ వ్యాప్తంగా పోలీసులు డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లు నిర్వహిస్తున్నారు. అయితే.. వీకెండ్ నేపథ్యంలో పోలీసులు ఈ డ్రైవ్ లు కొనసాగిస్తున్నారు. కొంత మంది మందుబాబులు పోలీసులకు చుక్కలుచూపిస్తున్నారు. నడి రోడ్డు మీద న్యూసెన్స్ లు చేస్తున్నారు. తప్పతాగి నానా రచ్చ చేస్తున్నారు. దాడులు చేయడానికి కూడా వెనుకావటంలేదు. మొత్తంగా పోలీసులకు మందుబాబులు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు.
డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల్లో పాము కలకలం
హైదరాబాద్ పాతబస్తీలోని చంద్రాయణగుట్ట చౌరస్తా వద్ద డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ తనిఖీల సమయంలో ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది.
మద్యం మత్తులో వాహనం నడుపుతున్న ఆటో డ్రైవర్ను పోలీసులు ఆపగా, అతడు ఆటోలో నుంచి అకస్మాత్తుగా పామును తీసాడు.
దీంతో ట్రాఫిక్… pic.twitter.com/r35I9lUHf0
— greatandhra (@greatandhranews) January 4, 2026
ఈ క్రమంలో హైదరాబాద్ లో ఇటీవల న్యూ ఇయర్ వేళ చిత్ర, విచిత్రమైన ఘటనలు చోటుచేసుకున్నాయి. తాజాగా.. హైదరాబాద్ లోని చాంద్రాయాన్ గుట్టలో డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్లో జరిగిన ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ లో భాగంగా హైదరాబాద్ పోలీసులు చాంద్రాయణ్ గుట్టలో చెక్ చేస్తున్నారు. ఇంతలో ఒక ఆటోవాలాను ఆపారు. అతనికి డ్రంక్ అండ్ డ్రైవ్ నిర్వహించగా మోతాదుకు మించి తప్పతాగినట్లు పోలీసులు రీడింగ్ లో గుర్తించారు.
మద్యం మత్తులో అతను తన బ్యాగులో నుంచి ఒక విషపూరీమైన పాములను బైటకు తీశాడు. తన ఆటోను వదిలేయాలని లేకుంటే పామును వదులుతానంటూ పోలీసుకే చుక్కలు చూపించాడు. దీంతో అక్కడున్న విధుల్లో ఉన్న పోలీసులు బెదిరిపోయారు. అతను పాములను తనచేతికి చుట్టుకుని హల్ చల్ చేశాడు. వెంటనే మరికొంత మంది పోలీసుల్ని అక్కడకు రప్పించారు.
ఆ తర్వాత అతడ్ని అదుపులోకి తీసుకున్నారు. ఈ క్రమంలో నడిరోడ్డు మీద తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. దీనిపై పోలీసులు డ్రైవర్ పై సీరియస్ అయ్యారు. మొత్తంగా ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీంతో నెటిజన్లు మరో స్నేక్ గ్యాంగ్ రచ్చ మొదలైందా ఏంటీ అంటూ షాక్ అవుతున్నారు.
