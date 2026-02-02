Mancherial Constable: నడి రోడ్డుమీద అర్ధనగ్నంగా పోలీసు.. భార్యను జుట్టుపట్టి కొడుతూ..ఏంజరిగిందంటే.?.

Drunken constable attacks on his wife on road in mancherial: ఇటీవల మహిళలు, అమ్మాయిలపై దాడులు మరీ ఎక్కువగా మారాయి. పోలీసులు ఎన్నిచర్యలు తీసుకున్న కూడా ఈ ఘటనలు ఆగడంలేదు. చివరకు చట్టాలను కాపాడాల్సిన పోలీసులు కొన్ని చోట్ల దారుణంగా ప్రవర్తిస్తున్నారు. కొంత మంది ఇలాంటి పనులు చేయడం వల్ల అందరికి చెడ్డపేరు వస్తుంది. ప్రస్తుతం మద్యం మత్తులో ఒక పోలీసు కానిస్టేబుల్ రెచ్చిపోయాడు. అతను మద్యం మత్తులో భార్యతో గొడవలకు దిగి నడి రోడ్డు మీద అర్ధనగ్నంగా బైటకు వచ్చి భార్యనుచావబాదాడు. అంతే కాకుండా అతను చుట్టుపక్కల వారు చూస్తున్న కూడా పట్టించుకోలేదు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
మంచిర్యాల జిల్లా కేంద్రంలోని రెడ్డి కాలనిలో ఈ దారుణం చోటు చేసుకుంది. మంచిర్యాల పోలీస్ స్టేషన్లో కానిస్టేబుల్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న రవి ప్రసాద్, గుడిపేట బెటాలియన్లో సూపరిండెంట్గా విధులు నిర్వహిస్తున్న భార్య శిరీషపై దాడి చేశాడు.
గత కొన్ని రోజులుగా భార్య శిరీషపై భర్త రవి ప్రసాద్ అనుమానం పెంచుకున్నాడు. తరచుగా గొడవలు పడ్డాడు. ఇటీవల భార్యభర్తల మధ్య గొడవలు తారాస్థాయికి చేరాయి. మొత్తంగా అతను భార్యను తన పిల్లాడు ఉన్న విషయం కూడా మర్చిపోయి నడి రోడ్డు మీద లాక్కుని వచ్చాడు.
ఆ తర్వాత ఆమె జుట్టుపట్టి కొడుతూ, నానా రభస చేశాడు. ఆమె వదిలేయాలని ప్రాధేయపడ్డ విన్పించుకోలేదు. దీంతో స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం ఇవ్వడంతో వారిని ఇంట్లోకి వెళ్లేలా చర్యలు తీసుకున్నారు. మొత్తంగా అతగాడి భార్య శిరీషతనపై జరిగిన దాడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
పోలీసు శాఖలో భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటన కావడంతో ఉన్నతాధికారులు కూడా దీనిపై సీరియస్ అయ్యారు.డిపార్ట్ మెంట్ పరువు పోయేలా ప్రవర్తించాడని సీరియస్ గా చర్యలకు రెడీ అయిపోయారు. దీనిపై పోలీసులు విచారణచేపట్టారు.
