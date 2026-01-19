English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Kamareddy: నువ్వెం దొంగవురా నాయన.. చోరీకి వచ్చి ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Kamareddy: నువ్వెం దొంగవురా నాయన.. చోరీకి వచ్చి ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Thief sleep after house robbery in kamareddy: చోరీకి వచ్చి చడి చప్పుడు లేకండా దొరికినవన్ని సంచిలో వేసుకున్నాడు. ఇంతలో నిద్ర రావడంతో మెల్లగా కునుకు తీద్దామని పడుకున్నారు. ఇంతలో ఇంటి ఓనర్ రావడంతో  దొంగ బండారం వెలుగులోకి వచ్చింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Jan 19, 2026, 03:14 PM IST
  • కామారెడ్డిలో వెరైటీ చోరీ..
  • షాక్ లో స్థానికులు..

Trending Photos

Semiya Pakodi: సేమియాతో రొటీన్‌గా పాయసం, ఉప్మా బోర్ కొట్టట్లేదా..? ఇలా టేస్టీగా కరకరలాడే పకోడీ చేసేసుకోండి..!
5
Semiya Pakodi
Semiya Pakodi: సేమియాతో రొటీన్‌గా పాయసం, ఉప్మా బోర్ కొట్టట్లేదా..? ఇలా టేస్టీగా కరకరలాడే పకోడీ చేసేసుకోండి..!
Basant Panchami 2026: వసంత పంచమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆ రోజున తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?
6
Basant Panchami 2026
Basant Panchami 2026: వసంత పంచమి ఎప్పుడు..?.. విశిష్టత.. ఆ రోజున తప్పకుండా ఏంచేయాలంటే..?
Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..ఇన్వెస్టర్లు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే..!!
6
Gold Rate Today
Gold Rate: బంగారం ధరలు భారీగా తగ్గే అవకాశం..ఇన్వెస్టర్లు తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు ఇవే..!!
Mrunal Thakur Opens UpOn Relation With Dhanush: ధనుష్ తో మృణాల్ పెళ్లి.. ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసిన హీరోయిన్..!
5
Mrunal Thaku
Mrunal Thakur Opens UpOn Relation With Dhanush: ధనుష్ తో మృణాల్ పెళ్లి.. ఫుల్ క్లారిటీ ఇచ్చేసిన హీరోయిన్..!
Kamareddy: నువ్వెం దొంగవురా నాయన.. చోరీకి వచ్చి ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Drunk Thief falls deep sleep after house robbery in Kamareddy: కొన్ని రోజులుగా బంగారం రెట్లు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. అందుకే చోరీలు కూడా ఇటీవల బాగా పెరిగిపోయాయి.  మరోవైపు పండగలకు చాలా మంది తమ సొంతూర్లకు వెళ్లిపొయారు. ఇదే చాన్స్ అన్నట్లు దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు చోరీలకు వచ్చిన వారు హత్యలు చేసేందుకు కూడావెనుకావడటంలేదు. ఈక్రమంలో ఇటీవల తెలంగాణలోని కామారెడ్డిలో జరిగిన చోరీ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

 కొంత మంది దొంగతనాలకు వెళ్లి చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తారు. రాత్రి పూట ఆ ఇంట్లోనివంటలను తినేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏదో అవసరంకోసం చోరీ చేస్తున్నామని చెప్పిలెటర్ లు రాస్తారు. మరికొంత మంది ఆ ఇంట్లో తిన్న పదార్థం బాగుందని కూడా పొగుడుతూ ఏదో రాతలు రాస్తారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం. కామారెడ్డి జిల్లా బీర్కూర్ లో ఒక దొంగ చోరీకి వచ్చి నిమ్మలంగా నిద్రపోయాడు.

బీర్కూర్ రెండో వార్డులో నివసించే మాలిపటేల్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుడు ఇంటి వెనుక వైపు నుంచి గోడ దూకి లోపలికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఉన్నకాస్లీ సామానులను, డబ్బులనుతనతో తెచ్చుకున్న సంచిలో వేసుకున్నాడు. మరీ అతను తప్పతాగి ఉన్నాడో లేదా  నిజంగానే నిద్రవచ్చిందో కానీ.. అతను మైకంలో  కాసేపు పడుకుందాని అక్కడే నిద్రపోయాడు. ఇంతలో రాత్రి ఓనర్ కు మెళకువ రావడంతో అతను లేచాడు.

Read more: Harish Rao: ఇది క్యాబినెట్ కాదు దండుపాళ్యం ముఠా.!. సీఎం రేవంత్ పై హరీష్ రావు సంచలన వ్యాఖ్యలు..

ఇంతలొ దొంగ పడుకుని ఉండటం చూసి అతనికి గుండెలు జారీనంతపనైంది. మొత్తంగా అతను వెంటనే అందర్ని అలర్ట్ చేశారు. చుట్టుపక్కల వారు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి అక్కడకు వచ్చారు.  వెంటనే అతడ్ని పట్టుకుని దేహశుధ్ది చేసి పోలీసులకు అప్పగించాడు. అతగాడు తాగి ఉన్నట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన వైరల్గా మారింది. చోరీలకు పోయి నిద్రపోవడం ఏంటని నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.

 

 
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

KamareddyThief house robberyKamareddy theft newsKamareddy Crime NewsRobbery in kamareddy

Trending News