Kamareddy: నువ్వెం దొంగవురా నాయన.. చోరీకి వచ్చి ఏంచేశాడో తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..

Drunk Thief falls deep sleep after house robbery in Kamareddy: కొన్ని రోజులుగా బంగారం రెట్లు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. అందుకే చోరీలు కూడా ఇటీవల బాగా పెరిగిపోయాయి. మరోవైపు పండగలకు చాలా మంది తమ సొంతూర్లకు వెళ్లిపొయారు. ఇదే చాన్స్ అన్నట్లు దొంగలు రెచ్చిపోతున్నారు. అందిన కాడికి దోచుకుంటున్నారు. కొన్నిసార్లు చోరీలకు వచ్చిన వారు హత్యలు చేసేందుకు కూడావెనుకావడటంలేదు. ఈక్రమంలో ఇటీవల తెలంగాణలోని కామారెడ్డిలో జరిగిన చోరీ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
కొంత మంది దొంగతనాలకు వెళ్లి చాలా వింతగా ప్రవర్తిస్తారు. రాత్రి పూట ఆ ఇంట్లోనివంటలను తినేస్తారు. ఆ తర్వాత ఏదో అవసరంకోసం చోరీ చేస్తున్నామని చెప్పిలెటర్ లు రాస్తారు. మరికొంత మంది ఆ ఇంట్లో తిన్న పదార్థం బాగుందని కూడా పొగుడుతూ ఏదో రాతలు రాస్తారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా చూస్తుంటాం. కామారెడ్డి జిల్లా బీర్కూర్ లో ఒక దొంగ చోరీకి వచ్చి నిమ్మలంగా నిద్రపోయాడు.
బీర్కూర్ రెండో వార్డులో నివసించే మాలిపటేల్ అనే వ్యక్తి ఇంట్లో ఈ ఘటన జరిగింది. నిందితుడు ఇంటి వెనుక వైపు నుంచి గోడ దూకి లోపలికి వెళ్లాడు. అక్కడ ఉన్నకాస్లీ సామానులను, డబ్బులనుతనతో తెచ్చుకున్న సంచిలో వేసుకున్నాడు. మరీ అతను తప్పతాగి ఉన్నాడో లేదా నిజంగానే నిద్రవచ్చిందో కానీ.. అతను మైకంలో కాసేపు పడుకుందాని అక్కడే నిద్రపోయాడు. ఇంతలో రాత్రి ఓనర్ కు మెళకువ రావడంతో అతను లేచాడు.
ఇంతలొ దొంగ పడుకుని ఉండటం చూసి అతనికి గుండెలు జారీనంతపనైంది. మొత్తంగా అతను వెంటనే అందర్ని అలర్ట్ చేశారు. చుట్టుపక్కల వారు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చి అక్కడకు వచ్చారు. వెంటనే అతడ్ని పట్టుకుని దేహశుధ్ది చేసి పోలీసులకు అప్పగించాడు. అతగాడు తాగి ఉన్నట్లు అక్కడి వారు చెబుతున్నారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన వైరల్గా మారింది. చోరీలకు పోయి నిద్రపోవడం ఏంటని నెటిజన్లు ఫన్నీగా కామెంట్స్ చేస్తున్నారు.
