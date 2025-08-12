English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Musi River: మూసీ ఉగ్రరూపం.. రాకపోకలు నిలిపివేత..

Musi River Latest News: మూసీ నది ఉగ్రరూపం దాల్చడంతో ముసారాంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి నీటి ప్రవాహం కొనసాగుతోంది. దీని కారణంగా పోలీసులు బ్రిడ్జిపై రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేసినట్లు తెలిపారు. వాహనదారులు బ్రిడ్జిపై నుంచి కాకుండా ఇతర మార్గాలను ఎంచుకోవాలని సూచించారు.

Written by - Dharmaraju Dhurishetty | Last Updated : Aug 12, 2025, 11:33 AM IST

Musi River: మూసీ ఉగ్రరూపం.. రాకపోకలు నిలిపివేత..

Musi River Latest Telugu News: గత కొన్ని రోజులుగా ఎగువ ప్రాంతాలలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా మూసీ నది ఉగ్రరూపం దాల్చింది. దీంతో హైదరాబాద్ నగరంలోని పలు ప్రాంతాలలో వరద నీరు పొంగిపొర్లుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జి పూర్తిగా వరద నీటిలో మునిగిపోయింది. ప్రజల భద్రత దృష్ట్యా పోలీసులు ఈ బ్రిడ్జిపై రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు.

మూసీ నదిలో వరద ప్రవాహం పెరగడంతో మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జిపై నుంచి వరద నీరు ఉధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. బ్రిడ్జి పూర్తిగా నీటిలో మునిగిపోవడంతో వాహనదారులు, పాదచారులు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడుతున్నారు. పరిస్థితి మరింత దిగజారే అవకాశం ఉందని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. అప్రమత్తమైన పోలీసులు వెంటనే చర్యలు తీసుకుని బ్రిడ్జిపై రాకపోకలను పూర్తిగా నిలిపివేశారు. ప్రస్తుతం బ్రిడ్జికి ఇరువైపులా పోలీసులు బారికేడ్లను ఏర్పాటు చేసి వాహనాలను దారి మళ్లిస్తున్నారు.

మూసారంబాగ్ బ్రిడ్జిని మూసివేయడంతో పోలీసులు ట్రాఫిక్ మళ్లింపులను సూచించారు. అంబర్‌పేట్ నుంచి దిల్సుఖ్‌నగర్ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు గోల్నాక బ్రిడ్జి మీదుగా వెళ్లాలని సూచించారు. అదేవిధంగా దిల్సుఖ్‌నగర్ నుంచి అంబర్‌పేట్‌ వైపు వెళ్లే వాహనదారులు కూడా ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలను ఎంచుకోవాలని కోరారు. ఇది తాత్కాలిక ఏర్పాటు మాత్రమేనని, వరద తగ్గుముఖం పట్టగానే బ్రిడ్జిపై రాకపోకలను తిరిగి పునరుద్ధరిస్తామని పోలీసులు తెలిపారు.

మూసీ నది పరివాహక ప్రాంత ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు. నదికి సమీపంలో నివసించే వారు సురక్షిత ప్రాంతాలకు వెళ్లాలని సూచించారు. అనవసరంగా బయటకు వెళ్లవద్దని.. ముఖ్యంగా పిల్లలు, వృద్ధులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని కోరారు. వరద పరిస్థితిని ఎప్పటికప్పుడు పర్యవేక్షిస్తున్నామని, ప్రజలకు ఏ సమస్య వచ్చినా వెంటనే సహాయం అందిస్తామని అధికారులు తెలిపారు. ఈ సమయంలో ప్రజలు అధికారులకు సహకరించాలని, నిబంధనలను పాటించాలని కోరారు. రానున్న రోజుల్లో కూడా వర్షాలు కొనసాగే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలు అత్యవసర పరిస్థితులలో అధికారుల సూచనలను పాటించాలని కోరారు.

