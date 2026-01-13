English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • తెలంగాణ
  • Traffic E Challan: ఆటో డెబిట్‌ వ్యాఖ్యల దుమారం.. రేవంత్‌ రెడ్డి కారుపై చలాన్లు వైరల్‌

Traffic E Challan: ఆటో డెబిట్‌ వ్యాఖ్యల దుమారం.. రేవంత్‌ రెడ్డి కారుపై చలాన్లు వైరల్‌

E Challan Pic Viral Of Revanth Reddy Worth Of Rs 17795: తెలంగాణలో మరో వివాదం నడుస్తోంది. ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌లపై బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి ఆటో డెబిట్‌ చేయాలని చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో రేవంత్‌ రెడ్డి కారుపై ఉన్న చలాన్‌ల ఫొటో వైరల్‌గా మారింది. ఇంతకీ ఎన్ని పెండింగ్‌లో ఉన్నాయో తెలుసా?

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 13, 2026, 03:07 PM IST

Trending Photos

DA Increased TO 58 Percent: ఉద్యోగుల డీఏ భత్యం 58% పెరిగింది.. ఇప్పుడు వారి జీతం ఎంత? పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే.!!
6
chhattisgarh news
DA Increased TO 58 Percent: ఉద్యోగుల డీఏ భత్యం 58% పెరిగింది.. ఇప్పుడు వారి జీతం ఎంత? పూర్తి డీటెయిల్స్ ఇవే.!!
Jio Cheapest Plan: 36 రోజుల వ్యాలిడిటీతో జియో చీపెస్ట్ ప్లాన్.. రోజుకు 2GB డేటా, ఓటీటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్
5
Jio Cheapest Plan
Jio Cheapest Plan: 36 రోజుల వ్యాలిడిటీతో జియో చీపెస్ట్ ప్లాన్.. రోజుకు 2GB డేటా, ఓటీటీతో పాటు మరెన్నో బెనిఫిట్స్
Sankranti Gift: సంక్రాంతి వేళ ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ గిఫ్ట్.. అత్యవసర ఉత్తర్వులు జారీ
5
Sankranti
Sankranti Gift: సంక్రాంతి వేళ ఏపీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ గిఫ్ట్.. అత్యవసర ఉత్తర్వులు జారీ
15 Years PF Account: ఉద్యోగులకు బిగ్ బిగ్ రిలీఫ్.. 15 ఏళ్ల PF ఖాతాలను కూడా ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే ట్రాక్ చేయవచ్చు!
5
old pf number to uan number
15 Years PF Account: ఉద్యోగులకు బిగ్ బిగ్ రిలీఫ్.. 15 ఏళ్ల PF ఖాతాలను కూడా ఇప్పుడు నిమిషాల్లోనే ట్రాక్ చేయవచ్చు!
Traffic E Challan: ఆటో డెబిట్‌ వ్యాఖ్యల దుమారం.. రేవంత్‌ రెడ్డి కారుపై చలాన్లు వైరల్‌

Revanth Reddy Car Challan: పెండింగ్‌ చలాన్‌లపై తెలంగాణలో తీవ్ర వివాదం నడుస్తోంది. ట్రాఫిక్‌ నిబంధనలు ఉల్లంఘించేవారికి విధించే చలాన్‌పై డిస్కౌంట్లు అవసరం లేదని వారికి బ్యాంకు ఖాతాల నుంచి ఆటో డెబిట్‌ చేయాలని ముఖ్యమంత్రి చేసిన వ్యాఖ్యలు తీవ్ర దుమారం రేపుతున్నాయి. వాహనదారులతోపాటు రాజకీయ పార్టీలు కూడా తప్పుబడుతున్నాయి. ఆటో డెబిట్ అనేది అసాధ్యమని పేర్కొంటున్నాయి. ఈ వివాదం నేపథ్యంలో రేవంత్‌ రెడ్డి కారుపై ఉన్న ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌ల ఫొటోల వైరల్‌గా మారింది. ఆ కారుపై గతంలో భారీగా పెండింగ్‌ చలాన్లు ఉన్నాయనేది ఆ ఫొటో చూస్తే అర్థమవుతోంది. ప్రస్తుతం ఈ చలాన్‌ పోర్టల్‌ను పరిశీలిస్తే ఒక్క చలాన్‌ కూడా లేదు. ఈ ఫొటో సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతోంది. ఆ వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: Telangana DA Hike: తెలంగాణ డీఏపై టీచర్లు, ప్రభుత్వ ఉద్యోగుల్లో ఆగ్రహం.. గత చెల్లింపులకే దిక్కులేదు

సోషల్‌ మీడియాలో చక్కర్లు కొడుతున్న ఈ చలాన్‌ ఫొటోలో భారీగా పెండింగ్‌ చలాన్లు ఉన్నాయి. రేవంత్‌ రెడ్డి కారు (భద్రతా కారణాల రీత్యా చెప్పడం లేదు)పై చలాన్లు భారీగా బకాయి పడ్డాయి. ఆ కారుపై 2024 నుంచి 2025 వరకు ఉన్న చలాన్లు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి. మొత్తం 18 చలాన్లు బకాయి పడ్డాయి. వాటి విలువ ఏకంగా రూ.17,795 ఉన్నాయి. నాగర్‌కర్నూల్‌, సైబరాబాద్‌, హైదరాబాద్‌ పరిధిలో రేవంత్‌ రెడ్డి కారుపై చలాన్లు పడ్డాయి. రేవంత్‌ రెడ్డి కారుపై పడిన చలాన్‌లలో అత్యధికంగా ఓవర్‌ స్పీడ్‌, ప్రమాదకర డ్రైవింగ్‌ వంటి చలాన్లు నమోదయ్యాయి. ఒకటి సిగ్నల్‌ జంపింగ్‌, రాంగ్‌ సైడ్‌ పార్కింగ్‌, స్టాప్‌ లైన్‌ క్రాసింగ్‌ వంటి చలాన్లు కూడా ఆ కారుపై ఉన్నాయి. 18 చలాన్‌లలో అన్నీ వెయ్యి జరిమానా పడగా.. ఒక్క చలాన్‌ మాత్రం రూ.200 ఉంది. అది స్టాప్‌ లైన్‌ క్రాసింగ్‌కు సంబంధించిన చలాన్‌ పడింది.

Also Read: Traffic Challan: ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై భారీ షాక్‌.. బ్యాంక్‌ అకౌంట్‌ నుంచి ఆటోమేటిక్‌ పేమెంట్‌

చలాన్‌లు పెండింగ్‌ ఉండడంపై రేవంత్ రెడ్డి తాజాగా చేసిన వ్యాఖ్యల నేపథ్యంలో ఈ ఫొటో చక్కర్లు కొడుతోంది. అయితే ఈ ఫొటో వైరల్‌ అవుతున్న సందర్భంగా అధికారులు ఆ చలాన్లు చెల్లించినట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. కేసీఆర్‌ ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ట్రాఫిక్‌ చలాన్లపై రెండు సార్లు భారీ డిస్కౌంట్లు ఇచ్చిన విషయం తెలిసిందే. మరి రేవంత్‌ రెడ్డి కారుకు కూడా బ్యాంక్‌ ఖాతా నుంచి ఆటోమేటిక్‌ డెబిట్‌ చేయాల? అని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు. ఆటోమేటిక్‌ డెబిట్‌ అనేది సాధ్యం కాదని.. అలా చేయరాదని అందరూ స్పష్టం చేస్తున్నారు. ట్రాఫిక్‌ చలాన్‌పై డిస్కౌంట్‌, రాయితీలు, ఆఫర్‌ ఇవ్వకపోగా ఆటో డెబిట్‌ చేయాలనే నిర్ణయం తప్పు అని ప్రజలు పేర్కొంటున్నారు.

Also Read: Telangana Sankranti Gift: ఉద్యోగులకు తెలంగాణ ప్రభుత్వం వరాలు.. పండుగకు ఏం ప్రకటించిందో తెలుసా?

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

.Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

E ChallanTraffic challanE Challan Auto DebitRevanth Reddy Car ChallansTraffic Police

Trending News