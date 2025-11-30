English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Harish Rao: సోయాబీన్ పంటపై రేవంత్ రెడ్డికి సోయిలేదా? హరీశ్ రావు నిలదీత

Harish Rao: సోయాబీన్ పంటపై రేవంత్ రెడ్డికి సోయిలేదా? హరీశ్ రావు నిలదీత

Harish Rao Fire On Revanth Reddy Failures: వ్యవసాయంపై దృష్టి సారించని రేవంత్ రెడ్డిపై మాజీమంత్రి హరీశ్ రావు విరుచుకుపడ్డారు. సోయాబీన్ పంటపై సోయిలేదా అని ప్రశ్నించారు. రైతులను వదిలేసి రాజకీయాలు చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి...

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Dec 1, 2025, 12:08 AM IST

Harish Rao: సోయాబీన్ పంటపై రేవంత్ రెడ్డికి సోయిలేదా? హరీశ్ రావు నిలదీత

Harish Rao vs Revanth Reddy: స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలలో కాంగ్రెస్ పార్టీని ఓడగొడితేనే రెండు పంటలకు రైతుబంధు వస్తదని మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు. '11 సార్లు రైతు బంధు కేసీఆర్ ఇచ్చాడు. కరోనా కష్టకాలంలో కూడా రైతులకు రైతుబంధు కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఇచ్చింది' అని గుర్తు చేశారు. కానీ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం 70 లక్షల ఎకరాలకు రైతుబంధు ఒకటే సారి ఇస్తామని ఇస్తామని చెప్పి మళ్లీ రేవంత్ రెడ్డి మోసం చేస్తున్నాడని ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. పంట కొనుగోళ్లపై దృష్టి సారించకుండా రాజకీయాలు చేయడంపై ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు.  ఈ సందర్భంగా రేవంత్ రెడ్డిపై తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు.

నారాయణఖేడ్ నియోజకవర్గంలో ఆదివారం పర్యటించిన మాజీ మంత్రి హరీష్ రావు ఈ సందర్భంగా మీడియాతో మాట్లాడుతూ రేవంత్ రెడ్డి వైఫల్యాలు, మోసాలు ఏకరువు పెట్టారు. రైతులను రేవంత్ రెడ్డి తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నాడని మండిపడ్డారు. 'నారాయణఖేడ్‌లో అయినా.. రాష్ట్రంలో అయినా మొక్కజొన్నలు, సోయాబీన్ పంట కొని నెల రోజులు దాటింది. మక్క, సోయాబీన్ కు ఇప్పటిదాకా ఒక్క రూపాయి ప్రభుత్వం విడుదల చేయలేదు' అని తెలిపారు. 'పంట కొనుగోలు చేసిన 48 గంటల్లో డబ్బులు చెల్లిస్తున్నామని రేవంత్ రెడ్డి గొప్పలు చెబుతున్నాడు. 48 రోజులు దాటినా ఇప్పటివరకు ఒక రూపాయి కూడా రైతులకు చెల్లించలేదు' అని బీఆర్ఎస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు హరీశ్ రావు ఆరోపించారు.

రాష్ట్రంలో సోయాబీన్ రైతులను తీవ్రంగా ఇబ్బంది పెడుతున్నారని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు మండిపడ్డారు. పంటను కొనుగోలు చేయకుండా.. కొన్న పంటను కూడా వాపస్ పంపిస్తున్నారని హరీశ్ రావు తెలిపారు. 'వెంటనే మొక్కజొన్న, సోయాబీన్ పంట కొనుగోలు చేసి రైతులకు చెల్లింపులు చేయాలి. వెంటనే రూ.1,150 కోట్లను యాసంగి బోనస్ కింద సన్న వడ్లకు చెల్లించాలి' అని డిమాండ్ చేశారు.  రైతుబంధు ఎగ్గొట్టే పనిలో రేవంత్ రెడ్డి ఉన్నాడని.. ఇప్పటికే బోనస్, పంటల బీమా ఎగ్గొట్టిండు అని హరీశ్‌ రావు గుర్తుచేశారు.

తెలంగాణ తొలి ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ దేశంలో మొట్టమొదటిసారి రైతుబంధు పథకాన్ని తెచ్చాడని హరీశ్‌ రావు తెలిపారు. 'రైతులందరికీ రైతుబంధు సంవత్సరానికి రెండుసార్లు ఇచ్చాడు.కాంగ్రెస్ పార్టీని సర్పంచ్ ఎన్నికల్లో ఓడగొట్టాలి.. లేకపోతే రైతుబంధు పోతుంది' అని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. దేశంలో పత్తి దిగుబడి చాలా తగ్గిపోయిందని.. పత్తి రైతులను ఆదుకోవాలని విజ్ఞప్తి చేశారు. యాసంగికి పత్తి రైతులకు రైతుబంధు ఎగ్గొట్టాలని రేవంత్ రెడ్డి చూస్తున్నాడని మాజీ మంత్రి హరీశ్‌ రావు ఆరోపించారు.

